 "Мне Петя на борьбу с Яценюком отправлял 12 млн евро на счет. Лично он": в интернете появилась очередная часть так называемых "пленок Онищенко"

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись появилась на одном из ютуб-каналов.
Стенограмма разговора, предположительно между Мартыненко и Онищенко:
Онищенко: Я его (Президента Украины Петра Порошенко. - Ред.) не поддержал, когда Петя сказал начать бомбить его (Рината Ахметова. - Ред.). Я просто пришел и сказал, что я этого делать не буду. Я сказал, давайте попробуем по-другому договориться. Мы встречались, договаривались.
Мартыненко: Мне (неразборчиво) рассказывал.
Онищенко: У меня не вышло, если честно, договориться. Ринат ему тогда при мне предложил 130 млн. Пете это показалось мало.
Мартыненко: Это за "Укргаздобычу"?
Онищенко: Да. Я тогда Пете сказал: "Петь, жизнь долгая. Как его можно глушить сейчас? Завтра ситуация поменяется и что?". Ну, он тогда дал команду Шокину, и тот у него все арестовал. Помнишь, у него где-то год компания была под арестом? Я его, Петю, все время дергал - давайте встретимся, давайте решим. Точно такая же ситуация. Коля Злочевским через меня пытался решить с ним вопрос.
Мартыненко: Кононенко к нему летал.
Онищенко: Кононенко летал к нему. Он платил ему по миллиону каждый месяц. Дает им газа где-то на миллион, на какие-то его заводы. Один, я так понимаю, стекольный завод. Там где у них шампанское выпускают и еще. Коля говорит: "Я им даю газ, они со мной не рассчитываются. На миллион каждый месяц".
Мартыненко: Так это договорняк, или специально?
Онищенко: Специально. Я так понимаю, что я им типа должен платить. Обещали перспективу, что закроют все вопросы и разрешат вернуться. Зимой он просил с Петей поговорить и предложить ему 50 млн. Петя все изучал, изучал... Там как было - Коля купил у поляка компанию и хотел с Петей поделиться... В общем, целую программу составил. Петя это все изучил и говорит, что он за х##ню предлагает? Как будто 50 млн его оскорбили.
Мартыненко: И что? Не согласился?
Онищенко: Сказал, что этого мало.
"Ринат не подтвердит твои слова": В интернете появилась вторая часть так называемых "пленок Онищенко"
Мартыненко: П####ц.
Онищенко: Я ему говорил, нах## вы ругаетесь со всеми? Скоро выборы, а вы ведете такой образ жизни, что со всеми входите в конфликт. Нет, чтобы сделать какой компромисс, чтобы все работали и зарабатывали. У него какая-то тактика у всех все отобрать, чтобы деньги были только у него.
Второй эпизод
Онищенко: Смотри, мне Петя на борьбу с Яценюком отправлял 12 млн евро на счет. Лично он. Макар (Макар Пасенюк, инвестиционный банкир Петра Порошенко. - Ред.) делал перевод. Переписка с Макаром, все есть. Из-за этого можно серьезно подвинуться. Это еще в самом начале кампании было, когда была война после парламентских выборов. Был бюджет, кому, сколько надо платить и мне отправили 12 млн на финансирование этих всех "шумящих". Он мне еще доверял.
Мартыненко: Лещенки-х##щенки там были?
Онищенко: Нет. Я так понимаю, что он через Григоришина с ними работает. Он (Лещенко) приезжает сюда к Григоришину. Живет здесь у него в апартаментах в гостинице Булгари. Беня за ним следил. И сделал даже фотографии. Поэтому, когда Лещенко начал п...деть что-то на Беню, тот ему сказал: будешь п##деть - у меня есть доказательства, что ты встречался с Григоришиным и был здесь у него. И все, тот заткнулся. Беня мне предлагал, типа могу тебе отдать, чтобы ты тоже его мог компрометировать. У него два компромата на него: 1) что он летал в Москву к Григоришину и оттуда с ним на частном самолете в Куршавель, есть бортовые истории или что-то в этом роде, которые это подтверждают; 2) фото, когда он выходил от Григоришина в Лондоне. Ну и Шевченко (экс-министр экологии Игорь Шевченко. - Ред. ) его подловил в ресторане с Григоришиным.
Мартыненко: (неразборчиво)
Онищенко: У меня есть полный перевод 12 млн долларов на счет. И не куда-нибудь, а в прибалтийский банк на мою кампанию. Есть переписка с Макаром.
Напомним, 16 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.
После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко. А директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.
16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.
Сам подозреваемый недавно заявлял, что он занят Олимпиадой и не намерен реагировать на действия НАБУ. 29 июля Онищенко заявил, что находится в Великобритании и уже подал прошение о предоставлении ему политического убежища.
1 декабря 2016 года СБУ заявила, что подозревает беглого нардепа Онищенко в госизмене. По данным украинских спецслужб, "Онищенко получил паспорт гражданина РФ и в обмен согласился на сотрудничество с российскими властями для определенной дестабилизации ситуации в Украине". В этот же день Онищенко заявил, что передал компромат на президента Украины Петра Порошенко спецслужбам США.
По мнению главы НАБУ Артема Сытника, история с "пленками Онищенко" направлена на то, чтобы политизировать дело против нардепа по подозрению в причастности к "газовой схеме", нанесшей государству ущерб на 3 млрд грн.
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Ты среди них был?
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Повторю - если я завтра напишу, что ты трахал свинью, никакихпри этом пруфов, и выложу СВОИ СЛОВА на Ю-туб - это повод привлечь тебя за зоофилию?
Проворовавшийся дядя чего-то сам говорит, и сам свои слова распространяет - и это всё, что можно наскрести против Пороха??!
Блин, я не голосовал за него, но - после вашей галиматьи - наверное, буду...
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П.С.. стэць, заканчивай грузить форум своими соевыми отбросами под бабскими никами!
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Мужик САМ несет пургу, потом распространяет через Гужву СВОИ ЖЕ СЛОВА - и это называется "разоблачение".
Блин.
Похоже, что Порох таки нормальный.
Если вот "это" - главный компромат на Пороха, то за него надо голосовать на второй срок.
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https://www.youtube.com/watch?v=fgkk9TYq5dU
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Какой "мир в шоке"?
Проворовавшийся дядя САМ что-то там говорит - и САМ это распространяет.
Без пруфов, без нихера.
И это "разоблачение"?
А если я завтра расскажу, как ты свинью трахал, выложу это на Ю-туб - тебя надо будет привлекать за зоофилию?
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офшоры проглотили (минстэць кричал законом не запрещено), так и это схаваем. Чего тут удивляться...
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каждый украинец знает что Петя может только брать
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Вы всё врёте, шатункремля...
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Вашими же стараниями.
Если это ВСЕ, ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ПОКАЗАТЬ ПРОТИВ ПОРОХА - то Порох нормальный человек.
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примитивные вы петрушки, чес.слово
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Пауки в банке,и для народа без разницы кто победит...)))
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Непонятно, как Онищенко - ну дурак же и дураком себя выставляет! - мог накрасть так много.
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Где деньги?
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А так все какая-то туфта.
Главное результат.
Есть какое-никакое НАБУ, какое-инкакое НАПК, есть армия и всемирная поддержка.
Ну а то что с кем-то там договаривались, так даже посольство США договаривалось с Коломойским.
А Байцден утверждает что подкупал Порошенко миллиардом кредита, требуя увольнения Шокина.
Какой позор!
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