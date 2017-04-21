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 Политика Украины
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 Генерал Назаров обжалует приговор суда по делу Ил-76

Генерал Виктор Назаров, которого приговорили к 7 годам лишения свободы по делу о катастрофе Ил-76 в 2014 году, подал апелляцию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, об этом сообщил сам Назаров.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Осужденный генерал Назаров утверждает, что приказ на переброску десантников в Луганск отдал Муженко: "Я подписал и отправил только заявку". ВИДЕО

Апелляционная жалоба должна быть рассмотрена в течение месяца.

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.
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Давай , вали Мужеловченко с гидрантом - нехрен одному пайку хавать, паровозом пусть попрут!
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За сговор больше насчитают. А так - первоходка, хорошее поведение и всё такое...
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А тут скажет, что мне приказали, да еще и приказ письменный предъявит
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У этого ублюдка была возможность закончить эту историю по чести - застрелится.... людей, посланных им на убой нет в живых, а оно обжаловать решение суда собралось, считает наказание для него любимого слишком строгим....
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на войне любой командир посылает солдат на "убой", всем стреляться?
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В бою есть шанс остаться живым, на убое - нет.
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Нада перейти на главный комп..а то таки з кухонного так не получиться...)))
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Назаров?
генерал, отправивший на смерть 49 боицов,
проигнорировавший доклады пусть и полупредательской тогда, но разведки...
сиди....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГенерал Назаров обжалует приговор суда по делу Ил-76
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