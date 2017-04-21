 По "делу Мартыненко" НАБУ повторно задержало Журило возле дверей САП, - адвокат

Об этом написал на своей странице в Фейсбук адвокат Игорь Черезов, комментируя задержание детективами Национального антикоррупционного бюро Украины в четверг кроме экс-нардепа Николая Мартыненко, а также бывшего и.о. главы правления "Объединенной горно-химической компании" Руслана Журило.
"Громкие дела НАБУ строятся по одной пиар-схеме: завывания грантоедов, типа Шабунина или Лещенко, задержание, громкие обвинения, перегонки со Специализированной антикоррупционной прокуратурой, кто первый сообщит в Facebook, судья Бобровник, - брифинги и рапорты об успехах, ну и потом неминуемо, позорное сообщение том, что дела разваливаются, Но! Виноват в этом исключительно суд", - заявил адвокат.
"Вначале НАБУ радостно задерживает Николая Мартыненко, который о своем фигурировании в деле по "Восточному ГОКу" впервые услышал вчера. Однако одного человека для телекартинки оказалось маловато. Да и Мартыненко никуда не убегал и не дал НАБУ возможности продемонстрировать всю мощь спецназа в тактических носках", - отмечает Игорь Черезов.
"Поэтому НАБУ по команде директора бюро Сытника начало хватать других людей, причем по второму кругу (будет, наверное, и по третьему). Цель - привязать их к "делу Восточного ГОКа". Вчера вечером НАБУ задержало и.о. главы правления "Объединенной горно-химической компании" Руслана Журило. Причем прямо на пороге САП", - пишет адвокат.
Более того, по словам Черезова, НАБУ на допросе обвиняет Журило в том, что он якобы тайно пытался заключить с САП "сделку со следствием" (что теоретически предусмотрено законодательством) по "делу ОГХК", где он является подозреваемым.
"То есть, это дело, по мнению НАБУ, могло окончательно рухнуть, поэтому надо было быстро навесить на Журило что-то новое. НАБУ обозвало Руслана Журило организатором "схем по ВостГОКу" и вчера вечером… спокойно отпустило его домой. А само целую ночь пыхтело и пыталось сфабриковать обвинение", - иронизирует защитник.
По его мнению, "нет никаких экономических или юридических оснований говорить о каких-либо убытках для государства. Есть все основания говорить об использовании НАБУ в личных целях".
"Если бы НАБУ действительно действовало в интересах Украины, то сделало бы все возможное для заключения Журило соглашения со следствием и пополнения госбюджета, ведь соглашение предусматривает обязательную компенсацию. А так в НАБУ просто испугались, что САП пропиарится на соглашении со следствием и решили срочно задержать Николая Мартыненко", - заключает адвокат.
Ранее Игорь Черезов продемонстрировал с помощью фото, что еще в три часа ночи 21 апреля НАБУ не подготовило никаких документов по делу Николаю Мартыненко.
21 апреля Соломенский райсуд Киева выберет меру пресечения Николаю Мартыненко. Как и прогнозировала его защита, дело будет рассматривать скандальный судья Александр Бобровник, которого она называет подконтрольным НАБУ и который ранее принимал все решения в интересах бюро.
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