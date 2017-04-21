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 Политика Украины
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Все про:ОБСЕ (2445) Донбасс (14200) Хуг Александр (254)

 ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений "режима тишины" на выходных, - Хуг

Наблюдается тенденция к уменьшению количества жертв среди гражданского населения.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений "режима тишины" на Донбассе во время выходных. Об этом заявил первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

Прекращение огня является результатом переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске, считает Хуг.

"Третью неделю подряд миссия СММ ОБСЕ констатировала снижение уровня насилия. Количество нарушений режима прекращения огня, зафиксированных СММ снизилась примерно на 20%, если сравнить с позапрошлой неделей. Это снижение было бы еще более заметным, если посмотреть на количество случаев применения запрещенной минскими соглашениями оружия, а именно танков, минометов и артиллерии", - заявил Хуг.

По его словам, на прошлой неделе ОБСЕ зафиксировало лишь около 200 взрывов, вызванных огнем с применением запрещенного оружия, в то время, как на позапрошлой неделе было зафиксировано более 600 взрывов.

"Следует отметить, что около половины из этих зафиксированих взрывов, были связаны с учениями", - подчеркнул Хуг.

Кроме этого, наблюдается тенденция к уменьшению количества жертв среди гражданского населения.

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"На прошлой неделе мы зафиксировали только двух раненых гражданских лиц, если сравнивать с шестью за позапрошлую неделю", - заявил Хуг.

Также было зафиксировало меньше случаев повреждения домов и других объектов гражданской инфраструктуры.

"Снижение уровня насилия, в частности, заметно на выходных. Этот низкий уровень насилия продолжается и после выходных. СММ ОБСЕ фактически не зафиксировала ни одного взрыва, вызванного огнем с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения за три первых дня этой недели.
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обсе - идите в жопу, в месте с вашим хугом
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Та то шо! Вот если бы тому обсе вместо пяти оторванных голов и трех ног,но вчера, сегодня оторвало бы только четыре головы и две руки, то была бы динамика! Можно и порадоваться.. Бесят эти прокацапленные импотенты- статисты!
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они только констатируют факты, они не решают как реагировать на нарушение кацапами договоренностей - это наш говнокомандующий должен решать и реагировать на действия своих торговых партнеров.
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как вообще "режим тишины" сочетается с "уменьшением количества его нарушений"? Сколько еще барыги будут врать народу и подставлять пацанов под обстрелы без права ответки?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений "режима тишины" на выходных, - Хуг
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