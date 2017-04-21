 ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений "режима тишины" на выходных, - Хуг

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений "режима тишины" на Донбассе во время выходных. Об этом заявил первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.
Прекращение огня является результатом переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске, считает Хуг.
"Третью неделю подряд миссия СММ ОБСЕ констатировала снижение уровня насилия. Количество нарушений режима прекращения огня, зафиксированных СММ снизилась примерно на 20%, если сравнить с позапрошлой неделей. Это снижение было бы еще более заметным, если посмотреть на количество случаев применения запрещенной минскими соглашениями оружия, а именно танков, минометов и артиллерии", - заявил Хуг.
По его словам, на прошлой неделе ОБСЕ зафиксировало лишь около 200 взрывов, вызванных огнем с применением запрещенного оружия, в то время, как на позапрошлой неделе было зафиксировано более 600 взрывов.
"Следует отметить, что около половины из этих зафиксированих взрывов, были связаны с учениями", - подчеркнул Хуг.
Кроме этого, наблюдается тенденция к уменьшению количества жертв среди гражданского населения.
"На прошлой неделе мы зафиксировали только двух раненых гражданских лиц, если сравнивать с шестью за позапрошлую неделю", - заявил Хуг.
Также было зафиксировало меньше случаев повреждения домов и других объектов гражданской инфраструктуры.
"Снижение уровня насилия, в частности, заметно на выходных. Этот низкий уровень насилия продолжается и после выходных. СММ ОБСЕ фактически не зафиксировала ни одного взрыва, вызванного огнем с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения за три первых дня этой недели.
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На сегодня спецмиссия ОБСЕ насчитывает 665 наблюдателей, из них 582 работают в Донецкой и Луганской областях, - Хуг(16)
"Впервые за 6 недель мы не зафиксировали случаев применения РСЗО", - Хуг отметил сокращение количества обстрелов на Донецком направлении(20)
С 1 апреля количество обстрелов на Донбассе уменьшилось на 20%, - ОБСЕ(7)
За последнюю неделю на Донбассе погибло 6 мирных жителей, - Хуг(3)
"Мы наблюдаем некоторую деэскалацию конфликта", - представитель ОБСЕ Хуг о перемирии на Донбассе(31)
Количество обстрелов на Донбассе увеличилось на 60% - ОБСЕ(10)
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