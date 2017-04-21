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Все про:Киев (16890) налоги (2457) топливо (392) ГФС (2743)

 Разоблачены киевские торговцы топливом, не заплатившие почти 35 миллионов гривен налогов

В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили руководителей предприятия, которые уклонились от уплаты почти 35 миллионов гривен налогов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

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Так, установлено, что должностные лица компании, занимающейся оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом, с целью уклонения от уплаты налогов не подавали на протяжении трех лет налоговые декларации по налогу на прибыль и, соответственно, не отразили в них получение беспроцентной финансовой помощи от другого предприятия на сумму 204,3 миллиона гривен.

Злоумышленники безосновательно не включили в валовые доходы указанную сумму, что позволило им уклониться от уплаты налога на прибыль предприятий более чем на 34,8 миллиона гривен, что является особо крупным размером.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.
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А ПЕТИНЫ ОФШОРЫ НЕ ХОТИТЕ РАЗОБЛАЧИТЬ А ГНОЙСМАНА 15 МЛРД ГР ПЕРЕПЛАЧЕННЫЕ ЗА РОТЕРДАМ ПЛЮС НЕ ИНТЕРЕСУЕТ
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А ПУТИНА ХУЙЛА ОФШОРЫ, НЕ ХОЧЕШЬ РАЗОБЛАЧИТЬ? А ПОДХУЯЛЬНИКА МЕДВЕДЕВА. КОТОРЫЙ СПИЗДИЛ 89млрд доларов. НЕ ИНТЕРЕСУЕТ
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Разоблачили? Пол-Киева можно разоблачать, да что-то не разоблачают. А пакеты с деньгами как передавались в КГГА, так и передаются; а милицейские начальники, прокурворы, сбу-шники как жили припеваючи, так и живут. А вот кто вернет неуплаченное? Кто посадит тех, кто годами крышует неплательщиков? Копать надо глубже. И окажется, что те, кто крышевал и есть борцуны с коррупцией, радетели за рехвормы.
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киевские торговцы топливом

Торговцы - на рынке ?
.
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душат средний бизнес,вызывают в налоговую,и тупо говорят-нужно увеличить платежи в бюджет на 20%,иначе будут проблемы,страна паскдных ублюдков и терпил.пора валить отсюда.
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ПИДОР ХУЙЛОВСКИЙ. СПЕРМУ ВОКРУГ СВОЕГО РТА ВЫТРИ. ХУЕСОС КАЗЛАМОРДНЫЙ
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРазоблачены киевские торговцы топливом, не заплатившие почти 35 миллионов гривен налогов
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