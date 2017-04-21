 Разоблачены киевские торговцы топливом, не заплатившие почти 35 миллионов гривен налогов

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
Так, установлено, что должностные лица компании, занимающейся оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом, с целью уклонения от уплаты налогов не подавали на протяжении трех лет налоговые декларации по налогу на прибыль и, соответственно, не отразили в них получение беспроцентной финансовой помощи от другого предприятия на сумму 204,3 миллиона гривен.
Злоумышленники безосновательно не включили в валовые доходы указанную сумму, что позволило им уклониться от уплаты налога на прибыль предприятий более чем на 34,8 миллиона гривен, что является особо крупным размером.
В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.
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Торговцы - на рынке ?
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