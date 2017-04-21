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 Политика Украины
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Все про:наблюдатель (599) ОБСЕ (2445) Хуг Александр (254)

 На сегодня спецмиссия ОБСЕ насчитывает 665 наблюдателей, из них 582 работают в Донецкой и Луганской областях, - Хуг

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) констатирует, что по состоянию на 21 апреля в ее составе работают 665 наблюдателей.

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

"На сегодня миссия насчитывает 665 наблюдателей", - сказал он.

В частности, 582 наблюдателя работают в Донецкой и Луганской областях.

Читайте на Цензор.НЕТ: Миссия ОБСЕ зафиксировала 170 взрывов на Донбассе 19 апреля

В составе миссии работают 85 международных сотрудников и 341 гражданин Украины.

Как сообщалось ранее миссия ОБСЕ констатировала, что по состоянию на 14 апреля в ее составе работали 655 наблюдателей.




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В составе миссии работают 85 международных сотрудников и 341 гражданин Украины.

Как сообщалось ранее миссия ОБСЕ констатировала, что по состоянию на 14 апреля в ее составе работали 655 наблюдателей.
Источник: http://censor.net.ua/n437232
А математика не сходится. 655-85-341=229 А это кто? Кацапы?
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почему слепые? Очень даже исправно видят наши позиции и технику и передают данные рашистам...
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На сегодня спецмиссия ОБСЕ насчитывает 665 наблюдателей, из них 582 работают в Донецкой и Луганской областях, - а потом докладывают россиянам расположение украинских частей.
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Не уверен, но думаю, только зарплата "наблюдателей" около лимона зелени в месяц, если не больше, учитывая вредность. Транспорт, оборудование, коммуникация, быт, еще плюс лимон.
И того около 25 миллионов долларов США в год! Наша доля, наверняка, там тоже есть.
Может, я загнул, но, думаю, не сильно.
И это только за "посмотреть"?!
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Ты серьезно думаеш что у них зарплата на рыло меньше 2000 зелени в месяц?
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нет, конечно, это я так, сам себя приземляю...
Думаю, у тех, что ездят на Тойотах там, где стреляют, и останавливаются "покурить" с сепарами, з/п тысяч 4-5.
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580 рыл оставляют баксы в кабаках и гостиницах Донецка
Существенная поддержка экономике молодых республик
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нах. нам ета армия наблюдателей и статистов. чтобы в них снаряд попал...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа сегодня спецмиссия ОБСЕ насчитывает 665 наблюдателей, из них 582 работают в Донецкой и Луганской областях, - Хуг
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