 На сегодня спецмиссия ОБСЕ насчитывает 665 наблюдателей, из них 582 работают в Донецкой и Луганской областях, - Хуг

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".
"На сегодня миссия насчитывает 665 наблюдателей", - сказал он.
В частности, 582 наблюдателя работают в Донецкой и Луганской областях.
В составе миссии работают 85 международных сотрудников и 341 гражданин Украины.
Как сообщалось ранее миссия ОБСЕ констатировала, что по состоянию на 14 апреля в ее составе работали 655 наблюдателей.
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Как сообщалось ранее миссия ОБСЕ констатировала, что по состоянию на 14 апреля в ее составе работали 655 наблюдателей.
Источник: http://censor.net.ua/n437232
А математика не сходится. 655-85-341=229 А это кто? Кацапы?
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И того около 25 миллионов долларов США в год! Наша доля, наверняка, там тоже есть.
Может, я загнул, но, думаю, не сильно.
И это только за "посмотреть"?!
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Думаю, у тех, что ездят на Тойотах там, где стреляют, и останавливаются "покурить" с сепарами, з/п тысяч 4-5.
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Существенная поддержка экономике молодых республик
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