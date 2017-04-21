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 Политика Украины
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Все про:премия (258) Корчак (118) НАПК (409)

 "С декабря никто из членов НАПК не получал премии", - Корчак

Она признала, что в июле и сентябре прошлого года члены агентства получили премии в размере 250% оклада.

Члены Национального агентства по предотвращению коррупции с декабря прошлого года не получали премий. Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила глава НАПК Наталья Корчак в комментарии после заседания антикоррупционного комитета ВР 21 апреля, трансляцию вел телеканал "112 Украина "..

"Мы поощрили наших работников, которые в те тяжелые времена работали. В отношении членов НАПК мне странная позиция, когда они сидят и молчат. Я не хотела выплачивать премию Радецкому и я четко сказала, что он не заслуживает и не приложил усилия в реестр. Июль и сентябрь, все мы получили по 250% премии, это где-то в размере до 80-90 тыс грн. от должностного оклада. Но дальше премии они получали сначала 100%, я себе в одном месяце написала 70%, а им 170%, чтобы выровнять нашу зарплату, а потом вообще приняла решение ничего не платить. Премии были определенные месяцы, до нового года. С декабря вообще никто из членов НАПК и по сегодняшний день не получал", - сказала Корчак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК пока что не проверила ни одной декларации, - Егор Соболев. ВИДЕО
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Правильно!
Ничего не просите у сильных мира сего, сами дадут!
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такой сюр возможен только в Украине. ну и еще у "братьев" за порэбрыком.
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мы получили по 250% премии, это где-то в размере до 80-90 тыс грн. от должностного оклада.... А как это пАнимать, мля?.... Нихера себе стандартики...
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За скока там СБУшники на Марушевскую протокол о коррупции составили?!
500 грн. на 8-е марта?!
Ну-ну.....
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Ты плять, скажи еще что тебе на пепси-колу не хватает!
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а педагогам и врачам такие премии платить западло?
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да, я тока паруса сорвать собрался, и весла с якорем утопить)))
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Педагоги и врачи тоже не бедствуют - у них сейчас хорошие зарплаты.
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Ы шо там с поддержкой НАБУ - антикоррсудом?
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В те тяжёлые времена когда НАПК работал и прилагал усилия в реестр....
"С декабря никто из членов НАПК не получал премии", - Корчак - Цензор.НЕТ 9445
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Хоть бы рот не открывала за премии, народ зарплату получает с опозданием, пенсионеры пенсии получают около 40 баксов на месяц, а тут прямо как при коммунизме - все сразу и в больших размерах.
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Надо срочно организовать Фонд для поддержки несчастных работников НАПК, скинуться по гривне бедолагам.
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та с такой зарплатой, как у нее, это крылатое пожелание-проклятие приобретает совсем новый смысл.
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Надо бы им премию выписать тысяч по 300 за экономию средств с декабря.
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Какие и за что могут быть "премии" в государственной конторе, содержащейся за счет налогоплательщиков? ...
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Эти "премии" надо называть своими словами - разворовывание бюджетных средств...
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А що, правило "покарати невинних і нагородити непричетних" уже не діє? Треба терміново виплатити премію!
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безпридел по украински на пенсии денег нет на премию есьть
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ни хрена себе у них премии. Может при начислении нолик лишний в процентах нарисовали, не? Это жесть. Бюджетная контора. и обычно в бюджетных организациях все надбавки и премии были не более 100% должностного оклада.
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Это блатная бюджетная контора по украински. Позволяет легально ни хера не делать и получать зарплату в 25 раз больше обычного госслужащего.
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Ша!
Премии платили с прибыли!...
Получили с какого-нибудь брыля в Запорожье за разрешение не подавать декларацию памамушо оно генерал СБУ и только потом голова ОДА, - оприходовали в виде премии!
Это говорит об успешности учреждения, а вы накинулись на Коррупчак...
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При нулевом результате им и зарплату не за что платить, не то что премии.
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Борьба с коррупцией посредством повышения
зарплат чиновникам-коррупционерам и назначения заоблачных зарплат
"профессиональным" борцунам с коррупцией (чем будут жить, если
победят?) - это открытие однотуровой украинской власти...
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они че какие то планы перевыполняют и трудятся в поте лица шо им премии ?
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Пересматривают декларации наших "элитных" миллионеров, и чтобы они сильно не распространялись -им выделено за молчание неплохие суммы баксов и евро.
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Бідні, з січня не одержують премій. Заплатіть любому працівникові в грудні 400 тисяч гривень, він в січні-березні запросто обійдеться без премії.
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премии перестали выплачивать, но наверняка ввели вознаграждение по отдельной ведомости.
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А 400 000 дохода в декабре 2016 откуда у этой мадам ? Карлсон принес Или как ?
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"Премії" воно не отримало, бідолашне, лишень "надбавку за інтенсивність праці" у розмірі 100% від окладу. Так працює, так працює, що аж той реєстр повсякчас свідомість втрачає від такої інтенсивної праці. Але ніяких премій, ні-ні. Оклад в неї вдвічі виріс, але ніяких премій. Тьху гидота.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"С декабря никто из членов НАПК не получал премии", - Корчак
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