 "С декабря никто из членов НАПК не получал премии", - Корчак

Члены Национального агентства по предотвращению коррупции с декабря прошлого года не получали премий. Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила глава НАПК Наталья Корчак в комментарии после заседания антикоррупционного комитета ВР 21 апреля, трансляцию вел телеканал "112 Украина "..
"Мы поощрили наших работников, которые в те тяжелые времена работали. В отношении членов НАПК мне странная позиция, когда они сидят и молчат. Я не хотела выплачивать премию Радецкому и я четко сказала, что он не заслуживает и не приложил усилия в реестр. Июль и сентябрь, все мы получили по 250% премии, это где-то в размере до 80-90 тыс грн. от должностного оклада. Но дальше премии они получали сначала 100%, я себе в одном месяце написала 70%, а им 170%, чтобы выровнять нашу зарплату, а потом вообще приняла решение ничего не платить. Премии были определенные месяцы, до нового года. С декабря вообще никто из членов НАПК и по сегодняшний день не получал", - сказала Корчак.
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Публичный доступ к декларациям ряда прокуроров будет возобновлен по решению Матиоса, - Корчак(16)
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1 электронная декларация в секунду: скорость подачи документов достигла рекорда - НАПК(0)
"Наталья Корчак фокусировалась только на тех заказах, которые ей давали в Администрации Президента", - Лещенко раскритиковал главу НАПК(66)
Закон о НАПК изменят, чтобы не было больших премий, - Петренко(67)
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Ничего не просите у сильных мира сего, сами дадут!
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500 грн. на 8-е марта?!
Ну-ну.....
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Премии платили с прибыли!...
Получили с какого-нибудь брыля в Запорожье за разрешение не подавать декларацию памамушо оно генерал СБУ и только потом голова ОДА, - оприходовали в виде премии!
Это говорит об успешности учреждения, а вы накинулись на Коррупчак...
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зарплат чиновникам-коррупционерам и назначения заоблачных зарплат
"профессиональным" борцунам с коррупцией (чем будут жить, если
победят?) - это открытие однотуровой украинской власти...
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