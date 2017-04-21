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 Корчак: С декабря никто из членов НАПК не получал премии

Она признала, что в июле и сентябре прошлого года члены агентства получили премии в размере 250% оклада.

Члены Национального агентства по предотвращению коррупции с декабря прошлого года не получали премий. Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила глава НАПК Наталья Корчак в комментарии после заседания антикоррупционного комитета ВР 21 апреля.

"Мы поощрили наших работников, которые в те тяжелые времена работали. В отношении членов НАПК мне странная позиция, когда они сидят и молчат. Я не хотела выплачивать премию Радецкому и я четко сказала, что он не заслуживает и не приложил усилия в реестр. Июль и сентябрь, все мы получили по 250% премии, это где-то в размере до 80-90 тыс грн. от должностного оклада. Но дальше премии они получали сначала 100%, я себе в одном месяце написала 70%, а им 170%, чтобы выровнять нашу зарплату, а потом вообще приняла решение ничего не платить. Премии были определенные месяцы, до нового года. С декабря вообще никто из членов НАПК и по сегодняшний день не получал", - сказала Корчак.

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