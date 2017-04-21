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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газпром (2604) суд (20669) штрафы (682) Антимонопольный комитет (181) Терентьев (16)

 АМКУ решил арестовать имущество "Газпрома" в Киеве, - ПАО "Газтранзит". ДОКУМЕНТ

Заявление об открытии исполнительного производства по взысканию штрафа и пени с ОАО "Газпром" направлено в Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев.

"Заявление об открытии исполнительного производства по взысканию штрафа и пени с ОАО "Газпром" направлено в Департамент державной исполнительной службы Министерства юстиции", - написал он.

Среди просьб АМКУ к Департаменту государственной исполнительной службы есть пункт об аресте имущества ОАО "Газпром" и запретить его отчуждение.

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Глава ведомства опубликовал соответствующие документы.

АМКУ решил арестовать имущество Газпрома в Киеве, - ПАО Газтранзит 01

АМКУ решил арестовать имущество Газпрома в Киеве, - ПАО Газтранзит 02

АМКУ решил арестовать имущество Газпрома в Киеве, - ПАО Газтранзит 03

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Вот сейчас в РашкаСми срач начнется!!! может даже спецпосланник презика РФ Грызлов примчится на голубом самзолете... А может даже ЛДНР резко захотят вернуть всех пленных в одностороннем порядке... ибо больное место для РФ
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да понты это все для лохтората, никто торговых партнеров обижать не будет.
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какая, нахрен, тебе еще суть нужна? Я по сути уже все сказал - этот иск для лохтората, чтобы показать, как барыги типа борятся с торговыми партнерами, а результатом будет такой же пшик, как и вся остальная хрень с арестами насировых, бриллиантовых прокуроров, с вышками бойко и подобной лабуды для 54% недоумков.
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Ти трохи не зрозумів )) Це вже не суд, це вже рішення суду з наказом виконавчій службі забрати в Газпрому гроші або майно )) Читай уважно текст на останньому фото.
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я и говорю - расставляй карман пошире - щас попрет. Если шо - это сарказм. не верю я в исполнение подобных решений, барыги и по меньшему поводу боятся кацапню побеспокоить.
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Тоді навіщо виграли цей суд та винесли наказ щоб вже забрати гроші?
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Новости уже 40 минут, и всего три каммента!

Что такое, зрадофилы, не интересно?

нету ЗРАДЫ?
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Голосний пук в бочку! Цікаво, як вони збираються стягувати цей штраф, коли НасРалик уже заявив, що вилучення транзитного газу в рамках виконання цього рішення неможливо.
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Аааа... исполнительная служба должна найти счета и списать с них.)) Это и есть пук там на счетах следы от дымящегося пукана остались. Должны были сделать опись активов газмяса в Украине и передать исполнительной службе для осуществления действий по решению суда. Или нет?)))
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А какое имущество у Газпрома в Киеве? Офисная мебель?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАМКУ решил арестовать имущество "Газпрома" в Киеве, - ПАО "Газтранзит". ДОКУМЕНТ
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