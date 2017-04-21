 АМКУ решил арестовать имущество "Газпрома" в Киеве, - ПАО "Газтранзит". ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев.
"Заявление об открытии исполнительного производства по взысканию штрафа и пени с ОАО "Газпром" направлено в Департамент державной исполнительной службы Министерства юстиции", - написал он.
Среди просьб АМКУ к Департаменту государственной исполнительной службы есть пункт об аресте имущества ОАО "Газпром" и запретить его отчуждение.
Глава ведомства опубликовал соответствующие документы.
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Что такое, зрадофилы, не интересно?
нету ЗРАДЫ?
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