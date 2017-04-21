 АМКУ решил арестовать имущество "Газпрома" в Киеве, - ПАО "Газтранзит". ДОКУМЕНТ

Заявление об открытии исполнительного производства по взысканию штрафа и пени с ОАО " Газпром" направлено в Департамент державной исполнительной службы Министерства юстиции ", - написал он.



Среди просьб АМКУ к Департаменту государственной исполнительной службы есть пункт об аресте имущества ОАО "Газпром" и запретить его отчуждение.



Глава ведомства опубликовал соответствующие документы.