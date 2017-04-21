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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газпром (2604) суд (20663) штрафы (682) Антимонопольный комитет (181) Терентьев (16)

 АМК направил госисполнителям заявление об открытии производства о взыскании штрафа с "Газпрома". ДОКУМЕНТ

Заявление об открытии исполнительного производства по взысканию штрафа и пени с ОАО "Газпром" направлено в Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев.

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Глава ведомства опубликовал соответствующие документы.

АМК направил госисполнителям заявление об открытии производства о взыскании штрафа с Газпрома 01

АМК направил госисполнителям заявление об открытии производства о взыскании штрафа с Газпрома 02

АМК направил госисполнителям заявление об открытии производства о взыскании штрафа с Газпрома 03

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Вот сейчас в РашкаСми срач начнется!!! может даже спецпосланник презика РФ Грызлов примчится на голубом самзолете... А может даже ЛДНР резко захотят вернуть всех пленных в одностороннем порядке... ибо больное место для РФ
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да понты это все для лохтората, никто торговых партнеров обижать не будет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАМК направил госисполнителям заявление об открытии производства о взыскании штрафа с "Газпрома". ДОКУМЕНТ
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