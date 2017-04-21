 АМК направил госисполнителям заявление об открытии производства о взыскании штрафа с "Газпрома". ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев.
Глава ведомства опубликовал соответствующие документы.
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