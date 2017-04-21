 НАБУ направило 16 запросов в 8 стран мира в рамках дела госпредприятия "ВостГОК". Инфографика

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Бюро.
"С начала расследования (в декабре 2015 года) детективы НАБУ направили в 8 стран 16 запросов о международной правовой помощи", - сказано в сообщении.
Отмечается, что информация, полученная от компетентных органов других государств, помогла детективам НАБУ не только исследовать все детали коррупционной схемы, но и установить, на что именно лица, подозреваемые в нанесении убытков "ВостГОК", тратили украденные у государства средства.
"Как установило следствие, среди прочего, средства тратились на аренду недвижимости в странах ЕС для потребностей членов семей подозреваемых, оплату медицинских услуг и услуг адвокатов по защиты подозреваемого в другом уголовном деле, которое против него открыла прокуратура Швейцарии", - отметили в ведомстве.
Как сообщалось, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали двух лиц - экс-нардепа, бывшего главу комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Николая Мартыненко и одного его сообщника - по подозрению в совершении преступлений по ч.1 ст. 255 (создание преступной организации) и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Ими была совершена растрата средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн путем неправомерного заключения и выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann. Задержанные извещены о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения.
В распространенном вчера заявлении "Народный фронт" отметил, что задержание НАБУ Николая Мартыненко, который добровольно сложил мандат полтора года назад для беспристрастного расследования, является "признаком выборочного правосудия и политически мотивированных действий антикоррупционных органов. Несмотря на то, что до сих средства и активы, выведенные Януковичем, так и не стали предметом расследования НАБУ, бюро преследует политика с последовательной украинской и антироссийской позицией".
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Материалы по теме: Задержание Мартыненко
Дело против меня сфальсифицировано по указанию директора НАБУ, - Мартыненко(45)
САП пока не знает, когда будет суд по Мартыненко(16)
НАБУ хочет арест Мартыненко или 300 млн грн залога, - адвокат(81)
Антикоррупционные органы задержали Мартыненко после поездки в США, как будто, чтобы он не сбежал, - адвокат(20)
"Петя с Григоришиным решили раздерибанить всю энергетику", – Мартыненко(0)
Суд завтра выберет меру пресечения для Мартыненко, - НАБУ(33)
Мартыненко подозревается в растрате 17 миллионов долларов, - Холодницкий(93)
А результат когда будет???
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Ради этого можно было не НАБУ открывать, а какое-нибудь информационное агенство!
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Тут нужно говорить о давлениие европейцев которые дают бабло непонятно кому непонятно за какие заслуги, а платить потом нам!
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Со второй фразой полностью согласен - Европа и штаты дают бабло кому попало:
- Шабунин покупает особняки, Лещенко - квартиры....
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В Европе все прекрасно видят и понимают и знают и "рычаги давления" на все эту воровскую шайку у европейцев - как никогда огромны!
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17 ч ·
Квітневі тези
Здається дивним, що всій всесвітній армії політологів з високими зарплатами та авторитетами не вистачило сил, натхнення і три повних роки часу, щоб зрозуміти загадку гібридної війни в Україні.
А розгадка проста: немає жодної гібридної війни. Є натомість гібридний / зрадницький / агентурний / окупаційний кремлівський режим в Україні, який, цинічно одягнувши вишиванки, розігрує паралельну псевдо-реальність "незалежної неньки України" - за сценарієм відомого путінського Макіавелі Суркова.
Головний кат України, чи іншими словами назначений московський генерал-губернатор, як і положено вбивці, діє за сценою - це старий всім знайомий кгбіст Медведчук. Згадайте, як він приймав в Криму Путіна, а Янукович принижено часами чекав, поки хазяїн потім удостоїть кілька хвилин аудієнції.
Двоє легальних його підручних, Порошенко і Турчинов, час від часу грають роль гібридного президента і голови РНБО, захищаючи при цьому далеко не українські інтереси - ще з того моменту, як стояли на часах, попереджуючи всякий можливий спротив в процесі захоплення Путіним Криму і Донбасу.
У них нема недостатку в спільниках-співучасниках, починаючи з головних - всіляких мерзотників авакових, пашинських, парубіїв, яценюків, гройсманів, кличків, наливайченків і грицаків. Плюс це практично всі депутати, яких купили з потрохами ще маленькими і завели туди явно твердою рукою ФСБ. Плюс всі урядовці, починаючи з Києва і закінчуючи чи не останнім сільським головою. Плюс мерзенна прокуратура з її неодмінно мерзенним очільником - укривачем всіх злочинів. І нічим не кращі кадри МВС, ФСБУ і судів - всі вони теж набираються допомагати знищувати Україну розграбуванням, прикривати злочини, вигороджувати надто зарвавшихся особин і імітувати систему правосуддя. Так само ЗМІ засновані / вкрадені на перевірені кадри ФСБ, там працюють "лояльні" люди, які пишуть здравниці Турчинову, Порошенку, або обом разом. Так само є армія доморощених і самозванних "політологів", які невтомно славлять мудрість вказаних вождів і молять не розхитувати човен.
Всі ці функціонери окупаційного режиму становлять, як положено представникам імперії-завойовника, панівний клас, мають майже необмежений доступ до багатства країни. Е-декларації позбавляють необхідності довго все описувать. Депутати літають в Париж на футбол і на Канари з коханками безкоштовно - тобто за рахунок бабусь, які виживають на тисячу пенсії - і це коли Гройсман присилає їм рахунок 4000 на місяць за опалення. Найупослідженіший податківець, який має додаток "державний" (от воно, чарівне слово, яке причисляє вас до когорти стовпів окупаційного режиму) до назви його професії, має вищу, ніж у простих смертних зарплату, йдучи у відпустку він отримує оклад "на оздоровлення" - навіть будучи мільйонером, і отримує не 1200 пенсії, як всі - а 80% окладу. Хто сказав, що дворянство і феодалізм закінчились 100 років тому? Вони живуть і процвітають в московщині (раніше це був "соціалізм" з "відповідальними працівниками" на Волгах, тепер це "керована ФСБ демократія" - з ФСБ-феодалами на всіх мало-мальськи керівних постах. І вони так само культивуються Москвою в Україні, як і весь ФСБ-феодальний лад.
І тут очевидний прокол: на відміну від хижого обличчя окупаційного режиму - яке сяк-так ховається під личиною вишиванок і "палких" "патріотичних" промов - сам режим, його хижацькі результати, мерзенну жадібність, паразитизм і бажання знищити Україну - насамперед економічно - сховати просто неможливо. Це хиже розграбування України виглядає очевидним продовженням голодомору - обраної Сталіним тактики знищення волелюбної України, яка підхвачена сталіністом і садистом Путіним, і також радо прийнята до виконання оравою цих цинічних покидьків, які називають себе урядом і "елітою", яким їх порш-каєни, палаци, ікра і золото затьмарило совість, розум, патріотизм, і взагалі всякі людські почуття, рухи і цінності.
А що ж, ви спитаєте, війна? Війна, я вже якось писав, для Порошенка-Турчинова, це як для грабіжників банку перед пограбуванням підірвати бензовоз на сусідній вулиці. Поки поліція і народ будуть гасити полум'я, ви можете спокійно виносити мішки, набиті доларами.
Що ми і спостерігаєм три роки.
Висновки:
1. Режим веде війну з власним народом як прикриття нищівного пограбування.
2. Пограбування обрано як зброя знищення незалежності України і заведення назад у московське ярмо.
3. Війна не є гібридною, гібридним (або, щоб простіше, таким що продався ворогу) є правлячий антиукраїнський режим.
Тому вони дали втекти з усім накраденим найкривавішим злочинцям попереднього режиму. Тому не повернуто ні копійки з вкраденого. Тому ніхто не покараний. Тому звільнені з посад всі, хто намагався підняти країну, не красти і проводить реформи.
Мораль
Оскільки КГБ-ФСБ стало в Росії правлячою партією з відповідними методами, це означає що Путін побудував там класичний нацистський режим. Оскільки Режим Порошенка-Турчинова лише філіал кремлівської адміністрації, він також носить ознаки російського нацизму. Це, до речі, робить частково справедливим маркування Путіним режиму Порошенка-Турчинова як "хунту" - він, правда, цинічно приховує, що це його власна, кгб-хунта, а не "бандерівська". Тому так важко йде витіснення мови окупанта з ужитку. Тому в Україні багатіють московські банки, хоча українські закриті в Росії в перші дні війни. Тому стратегічна Мотор Січ вкрадена на путініста Богуслаєва, і безперебійно постачає двигуни до бойових вертольотів агресора. Ніхто нічого навіть не думає націоналізувать. Тому так культивує Порошенко поліцію і нацгвардію - просто копіює Путіна. Тому набирає вбивця Аваков собі кадри вбивць, сепаратистів і зрадників.
Вони практично збиткуються над народом, провокуючи на вибух невдоволення - щоб по нацистськи потопити в крові напавши з двох боків - як це було показово зроблено в Іловайську - поки мерзотники в Києві імітували зайнятість "приймаючи парад".
Який вихід? Гнати в шию всю сволоту. Але є одно але. Перш чим ззивать новий Майдан, ви повинні мати власну сильну загальноукраїнську партію. Мати свій готовий до дії сформований уряд. Свій штаб і свої сили безпеки, бо інакше всіх вождів жде доля Чорновола. І без своєї перевіреної партії ви повторите долю двох попередніх майданів: скинувши банду покидьків виявите, що нема кому взять владу - крім нової банди покидьків. Путін не даром, йдучи заново колонізувать Україну, перш за все знищив руками своїх агентів Народний рух і його голову Чорновола разом з його заступником. Він знав, хто і що може дати відсіч окупантам.
Слід розуміти, що в усіх урядових і "силових" кабінетах сидять, як і за Януковича, кадри Путіна. І вони недаром сховали під крило всіх до одного професійних вбивць. Задача не виглядає простою чи безпечною.
Основний фронт боротьби з путінізмом не в Донбасі і не в Криму. Він на Печерських пагорбах.
P.S. Якщо ви потребуєте істини, вам може знадобитися мужність, щоб її прийнять.
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Журналисты показали новое видео с элитным имением Ахметова под Киевом
В интернете появилось новое видео с элитным имением бизнесмена Рината Ахметова в селе Плюты Киевской области.
Ролик в Facebook в четверг, 20 апреля, опубликовали журналисты Слідство.Інфо.
Они напомнили, что во время съемок этого имения журналистов обстреляли неизвестные.
"По документам это не имение совсем. По документам этот дворец оформлен как "учреждение здравоохранения и социальной помощи", - говорится в сообщении СМИ.
Журналисты показали новое видео с элитным имением Ахметова под Киевом
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Чёт уже мерещится.... за 16 запросов
заплаченоотмыто 1,5 млн. грн.
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направили и полтора года ждут ответ) а ответов нет)
Занялись бы реальной коррупцией. сейчас вот в реальном времени Банковая продолжает их прокручивать свои схемы и выводить все в офшоры, но никто им не помеха. А НАБУ еще им и поможет, если надо.
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