 В Сумской области СБУ задержала участника "схемы Курченко" (обновлено)

В Сумской области оперативники СБУ задержали участника преступной организации, действовавшей под руководством беглого олигарха Сергея Курченко. Как передает Цензор.НЕТ, об этом 112.ua сообщили в пресс-центре спецслужбы. Задержание состоялось накануне.
Правоохранители установили, что в Ахтырском районе скрывается подозреваемый в незаконном завладении средствами Нацбанка Украины в сумме почти 800 млн грн. В ходе спецоперации он был задержан.
В настоящее время решается вопрос о его отправлении в Киев и избрании судом меры пресечения.
Позже пресс-секретарь управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута уточнила, что злоумышленник уже доставлен в Киев, ему сообщено о подозрении.
"Пока мне неизвестно, какая мера пресечения была избрана. Он подозревается в совершении преступлений по статьям 191, 366, 205 и 255. Это и фиктивное предпринимательство и завладение имуществом, создание преступной организации", - сообщила она.
Напомним, Курченко находится в международном розыске с марта 2014 года. Он фигурирует в уголовном производстве как руководитель преступной организации, которая на протяжении 2010 - начала 2014 гг. совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом.
В частности, в указанный период Курченко организовал совершение возглавляемым им ОПГ незаконного завладения добытого ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы для нужд населения. В то же время фактически сжиженный газ членами преступной группировки в дальнейшем реализовывался подконтрольными Курченко субъектами по рыночным ценам на территории Украины.
3 января следственный судья Печерского районного суда Киева удовлетворил повторное ходатайство ГПУ об избрании Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей, о чем было вынесено соответствующее постановление
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Это - просто праздник какой-то!
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два часа назад
Активність НАБУ не варто сприймати сер'йозно.
Корупцію не можливо подолати знизу (як мріють громадські активісти). Її не можливо подолати збоку (як хоче набу).
Корупцію можна подолати лише зверху (як колись обіцяв президент). Більше ніяк.
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Это только наивняк думает , что если они слышат что то не то (как от Савченко , например...) то это сразу "консерва" взрывается ...
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