В Киеве разоблачены руководители компании, не заплатившие почти 13 млн грн налогов, - ГФС..........

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе проверки было установлено, что должностные лица компании, занимающейся изучением конъюнктуры рынка и общественного мнения, уклонились от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость путем перечисления значительных сумм денежных средств на счета предприятий с признаками фиктивности, что привело к не поступлению в бюджет налогов на общую сумму почти 13 миллионов гривен.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.
650 7
Киевские налоговики раскрыли схему по уклонению от уплаты налогов при проведении работ для госпредприятия. ФОТОрепортаж(4)
Еще никто из членов Кабмина ни одного варианта пенсионной реформы не видел, - Розенко. ВИДЕО(42)
Киевские налоговики раскрыли схему по уклонение от уплаты налогов почти на 24,5 млн грн(2)
Налоговики разоблачили руководителей компании, уклонившихся от уплаты 5 млн грн налогов и осуществлявших незаконный экспорт сельхозпродукции на Одесчине. ФОТОрепортаж(7)
Что поменялось в моей жизни после переезда из Киева в Вашингтон(0)
Налоговики раскрыли схему по минимизации налоговых платежей, изъято подсолнечного масла более чем на 26 миллионов гривен. ФОТО(10)
Налоговики раскрыли масштабную схему по неуплате налогов и отмыванию незаконных доходов в Киевской области. ФОТОрепортаж(8)
Ответить
я тож - бочёнок мёду навернул и не жужжу....
Ответить
Скоко бабла "гуляет".... а я фсё не там.... не рядом... и не в турма... нихто не в турма.... хотяяя надо кусок колбасы крадануть... не отверчусь....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
разОБЛАЧИЛИ!!! НебоЖителей разборки-чекаем смачный косточек
для охлосу...))))
Ответить