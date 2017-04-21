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Все про:Киев (16889) налоги (2456) налоговая милиция (1286) ГФС (2740)

 В Киеве разоблачены руководители компании, не заплатившие почти 13 млн грн налогов, - ГФС

В Киеве сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой разоблачили руководителей предприятия, уклонившихся от уплаты почти 13 миллионов гривен налогов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе проверки было установлено, что должностные лица компании, занимающейся изучением конъюнктуры рынка и общественного мнения, уклонились от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость путем перечисления значительных сумм денежных средств на счета предприятий с признаками фиктивности, что привело к не поступлению в бюджет налогов на общую сумму почти 13 миллионов гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговики в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 90 млн грн. ФОТОрепортаж

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.
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Нигадяи не нигадяи, а икорку пока мажут на бутер...
я тож - бочёнок мёду навернул и не жужжу....
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В Киеве разоблачены руководители компании, не заплатившие почти 13 млн грн налогов, - ГФС..........

Скоко бабла "гуляет".... а я фсё не там.... не рядом... и не в турма... нихто не в турма.... хотяяя надо кусок колбасы крадануть... не отверчусь....
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Хочу читать вот так... ,,Приговорены к расстрелу руководители компании, не заплатившие почти 13 млн грн налогов. Приговор приведен в исполнение еще вчера,,
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новости подобного рода - ни о чем... ну разоблачили, а дальше то, что? уголовное производство как открыли, так и закроют, достаточно 0,01% этой зверской сумы кому надо... а где арест на имущество до окончания суда?... вот тогда было бы гораздо интереснее и веселее...
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У таких випадках цих осіб треба арештовувати і тримати до того часу коли хтось не тільки родичі відшкодує збитки, а до того часу нехай виконують якусь суспільно корисну роботу, метуть вулицю, розгрібають сміття...........
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ПРаздник ПРодолжаетца!!! НевЕбесныя снова когото разОдели, ойц,
разОБЛАЧИЛИ!!! НебоЖителей разборки-чекаем смачный косточек
для охлосу...))))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Киеве разоблачены руководители компании, не заплатившие почти 13 млн грн налогов, - ГФС
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