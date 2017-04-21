 Киевские налоговики разоблачили должностных лиц госкомпании, не заплативших почти 26 млн грн налогов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
Установлено, что должностные лица госкомпании, которая ведет свою деятельности в области междугороднего железнодорожного пассажирского транспорта, с целью уклонение от уплаты налогов в нарушение ряда пунктов Налогового кодекса завысили отрицательное значение объекта налогообложения по налогу на прибыль почти на 26 миллионов гривен.
В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.
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аляляляляля... https://www.youtube.com/watch?v=UHo3Jc6la10
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