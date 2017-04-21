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Все про:Киев (16889) налоги (2456) налоговая милиция (1286) махинации (448) ГФС (2740)

 Киевские налоговики разоблачили должностных лиц госкомпании, не заплативших почти 26 млн грн налогов

В Киеве сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой разоблачили должностных лиц государственной компании в уклонении от уплаты почти 26 миллионов гривен налогов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Установлено, что должностные лица госкомпании, которая ведет свою деятельности в области междугороднего железнодорожного пассажирского транспорта, с целью уклонение от уплаты налогов в нарушение ряда пунктов Налогового кодекса завысили отрицательное значение объекта налогообложения по налогу на прибыль почти на 26 миллионов гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киевские налоговики раскрыли схему по уклонению от уплаты налогов при проведении работ для госпредприятия. ФОТОрепортаж

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.


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Киевские налоговики разоблачили должностных лиц госкомпании, не заплативших почти 26 млн грн налогов........... уже стоко нарозаблачали.... потом фсё в бюджет... потом из бюджета...

аляляляляля... https://www.youtube.com/watch?v=UHo3Jc6la10
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Народ, поясните человеку далекому от госструктур - а менеджерам ГОСКОМПАНИИ с налогами мутить на какого бабая?
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Для того щоб зрозуміти, потрібно хоч трішки бути обізнаним в економіці.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКиевские налоговики разоблачили должностных лиц госкомпании, не заплативших почти 26 млн грн налогов
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