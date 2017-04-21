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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Порошенко (12747) Гройсман (2829) реформы (2568)

 Темп реформ в Украине за последний год замедлился из-за консолидации власти в руках президента, - Carnegie Endowment

Процесс политической децентрализации тоже приостановился - из-за того, что депутаты не пришли к консенсусу относительно внесения поправок в Конституцию.

Об этом говорится в годовом отчете о реформах в Украине, созданным известным американским центром Carnegie Endowment за период с апреля 2016 по март 2017, передает Цензор.НЕТ.

При создании отчета центр консультировался с командой независимых украинских экспертов.

"За прошлый год реформы в Украине двигались медленнее, чем в предыдущие, на фоне консолидации исполнительной власти президентом Петром Порошенко, а также сопротивления олигархов и парламентской оппозиции", - говорится в кратком изложении отчета.

"С назначением союзника Владимира Гройсмана на должность премьер-министра в апреле 2016, Порошенко сделал огромный шаг к консолидации исполнительной власти. Раду ограничили в ее возможностях контролировать правительство, поскольку официально в парламенте нет правящей коалиции. … Юрий Луценко, еще один союзник президента, был назначен на должность генерального прокурора", - говорится в документе.

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С консолидацией исполнительной власти авторы отчета связывают и блокаду Донбасса - это, по их мнению, была радикальная форма протеста против тенденций у власти.

В отчете отмечаются усилия премьера Гройсмана, которому "удалось поддержать импульс реформ, несмотря на наличие очень непрочного парламентского большинства".

Отмечается прогресс в сферах судебной реформы и борьбы с коррупцией, отдельного упоминания заслужила "амбициозная" четырехлетняя программа реформирования системы здравоохранения. А вот политическая децентрализация остановилась из-за отсутствия парламентского консенсуса относительно правок в Конституцию, говорится в отчете.

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В целом, отмечается что "реформы проводились на фоне экономической стабилизации".
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Carnegie Endowment - очередная шарашкина контора, финансируемая на бабки бывших регионалов
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Да и сам этот Эндрю Карнеги оч подозрительный типочек и на шатуна смахивает...
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Ага! Рыги деньги свои тратить будут... :D
Не смеши трусы азирова...
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ага... типа Порох сам на себя плохую аналитику пишет(сарказм)
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Он основатель партии рыгов (не сарказм). Так что по твоему же заявлению, ты его и укрыл. Вывод - Сегодня без обеда
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Вас не смущает год создания- 1910? Уверен, что Бёрнс будет размениваться на рыговкую шелупонь?
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Аудиторская компания "Артур Андерсен" была основана в 1913 году. Но после скандала с "Энрон" в 2001-м, она срочно сменила вывеску.
Так что, год основания ни о чём не говорит.
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В 2001 году рыги были серьезной силой! Да, прикондитерский?
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Та Да! Но за дополнительную плату.... привыкать к нам нуно...
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убейся шоколадное.
фонд карнеги - частная, некоммерческая организация. фонд основан в 1910 году и является старейшим американским экспертно-аналитическим центром в области международных отношений. штабквартира расположена в Вашингтоне.
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Бывших регионалов? Так шо Офшорник сам себя выпорол ?
Темп реформ в Украине за последний год замедлился из-за консолидации власти в руках президента, - Carnegie Endowment - Цензор.НЕТ 5929
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Финансируемая на бабки бывших рыгоАналов в смысле на бабки петра алексеевича?

....в начале 2000 года ушел из СДПУ (о) и создал собственную левоцентристскую фракцию «Солидарность», а впоследствии - Партию солидарности Украины, которая вошла в ПРВ-ТСУ (Партию регионального возрождения «Трудовая солидарность Украины»)... В 2001 году ПРВ «ТСУ» была переименована в Партию регионов. Порошенко стал сопредседателем партии, в марте 2001 года - заместителем председателя ПРХ.
http://www.rudenko.kiev.ua/persons/poroshenko
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Темп реформ в Украине за последний год замедлился из-за консолидации власти в руках президента, - Carnegie Endowment........

Это фсё западные писаки...
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Педрон обосралсе везде уже. Только торговые партнеры как-то его воспринимают.
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що вони там на Заході розуміють?!
це була і є справжня боротьба з корукцією)))!
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Опять агенты кремля как они деликатно донесли- офшоренко подгрёб все и всех под свой шыкаладные зад, о реформах забудьте! стыдобища!
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"Темп реформ замедлился" - это еще очень оптимистично сказано. Я б сказала, реформы остановились и некоторые даже откатываются назад (как с е-декларированием для общественников). Не вижу реформы судейской системы ВООБЩЕ, разве она начиналась? Или то, что судьям подняли зарплаты на порядок,и была реформа?
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Часто пишуть про прогресс/регресс у реформах. А самі реформи хто небудь покаже?
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А про сопротивлении олигархов и опозиции почему в заголовок не внесли?
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,,,темп реформ в Украине за последний год замедлился из-за консолидации власти в руках президента - лучшего кремлевского тормоза не придумать,нежели президент Украины, в которой проведение успешных реформ ,смерти рашиста подобно,,,,
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Реформы - это бизнес, при том не рискуешь своим баблом.
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темп замедлился? т.е. с нулевой отметки перешел в отрицательную шкалу.
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никто не заставлял юльку и самопомощь уходить в оппозицию.
Порошенко их не выгонял.
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юлька + самонемощь = даж мусор убрать не могут, увы.
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Реформы уже почти было начали начинаться и тут барыга все похерял
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В последнее время трудно отличить "патриота" от кацапа. Стиль сообщений очень похож. Я дико извиняюсь, Вы к какой категории относитесь?
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Украинский народ никакими реформами не возьмешь. Но они стараются.
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вот этот самый темп реформ он в чем измеряется: документ/ день, км. дорог, или в $ ?
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в количестве обещаний на единицу времени))
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>> Carnegie Endowment for International Peace - частная, некоммерческая организация, основной задачей которой провозглашается содействие сотрудничеству между странами мира.

некоммерческая, но кушать-то хочется.
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Ну не стоит мерять всех по Офшоренко... в мире полно честных и порядочных людей, не все мародёры
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Хрюшенко -перший зрадофіл і х"лобот в будку вже не влазить-стіни жмуть з усіх боків.Побудуйте вже йому клітку металеву,чи що,якщо на Великдень не закололи,бо скоро парашу матимете у власному хліві!
https://www.youtube.com/watch?v=hVsVxRi6a2U
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Как можно замедлить то, что не двигалось?
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А хіба не правда, що в Україні йде тільки імітація реформ?! І головним тормозом реформ виступає ПОП і його бариги!
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Импотенты буйно иммитигуют половой акт, ойц, гефогмы....
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Вся власть города, как политическая, так и городская были насквозь продажны. Чиновники всех рангов крали из федеральной казны и бюджета штата и города. Брали огромные взятки за подряды на строительство, выделение земли, запуск новых транспортных линий, уборку улиц. Не было статьи в городском бюджете, которая бы не приносила бы дохода тем, кто управлял............ Но это было 100 лет назад. В США. И как это актуально в Украине.
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Если бы ляксеич не консолидировал , то сами знаете, кто бы напал.
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Интересно ,а можно поконкретней про реформы,как они идут,как замедляются.Как это можно посмотреть и пощупать.Или все реформы это поднятие тарифов в разы,и опущение уровня жизни населения в разы.Как раз только это наглядно и наблюдается.
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Темп реформ даже пре его неизбежном замедлении в руках порошенко звучит уж чересчур оптимистично

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Олігархія при особистій участі ПОПа, а зараз під його керівництвом - проводить гібридну КОЛОНІЗАЦІЮ України. Україна - колонія. Українці - колоніальні раби олігархії! Європа, куди ПОП і його банда через офшори вивозять з України крадені у народу доляри - і де їх скирдують ( в банках, віллах, маєтках, яхтах, літаках...) - виступає в якості метрополії української колонії!
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У этой леди, которая в своих руках консолидирует власть с 1952 года, сегодня день рождения. Кто не узнал, это королева Елизавета Вторая.
Однако 89 лет ей уже.
Темп реформ в Украине за последний год замедлился из-за консолидации власти в руках президента, - Carnegie Endowment - Цензор.НЕТ 7095
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Кстати местный народ её очень любит в отличие от некоторых наших концентраторов
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А почему не любить при среднемесячной зарплате в несколько тысяч фунтов стерлингов?

Это не постсоветские гондурасии с на 90-95% нищим населением без каких-либо перспектив.
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вы говорите о следствии. А рассматривать необходимо причины. Если бы Елизавета бабло по офшорам распихивала или назначала на руководящие должности своих корешей-коррупционеров, вряд ли там были бы такие зарплаты. Просто у нас, когда вороватые жлобы дорываются до власти, то думают, естественно, только о собственном обогащении, а на народ и страну им насрать.
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Заткніться, гидкі зрадофіли та посіпаки Кремля з Carnegie Endowment! Петро Олексійович - добрий олігарх та турбується передовсім про простий український люд, а не про свої статки!

За 3 роки правління Петра Олексійовича простий український нарід став жити краще арабських шейхів, корупція подолана, реформи проведені! Лише сліпий не бачить змін!

Тож гидкі зрадоботи, заткніться!
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Це путіну вигідно.Це він підкупив Carnegie Endowment,щоб лляти всіляку мерзоту на переможний темп наших реформ!
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Так, це рука Путіна чітко простежується. Це йому вигідно лляти всіляку мерзоту на нашого Президента.
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Импотент-реформатор замедлил свою сексуальную жизнь путём концентрации в своих руках обвисших гениталий.) Тоже самое но другими словами.
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Избранный ныне на должность президента - человек из прошлого.
Он под себя сформировал и архаическую антиконституционную вертикаль власти монархического типа из зависимых от него людей, которая проросла сквозь нынешнюю конституционную систему власти.
Реформы в этих патологических для будущего условиях возможны только "на словах", поскольку при их осущесьвлении они становятся губительными для этой вертикали власти.
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Замедлился? Ни хрена себе, да он даже и не стартовал!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТемп реформ в Украине за последний год замедлился из-за консолидации власти в руках президента, - Carnegie Endowment
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