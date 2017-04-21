Темп реформ в Украине за последний год замедлился из-за консолидации власти в руках президента, - Carnegie Endowment........

Об этом говорится в годовом отчете о реформах в Украине, созданным известным американским центром Carnegie Endowment за период с апреля 2016 по март 2017, передает Цензор.НЕТ.
При создании отчета центр консультировался с командой независимых украинских экспертов.
"За прошлый год реформы в Украине двигались медленнее, чем в предыдущие, на фоне консолидации исполнительной власти президентом Петром Порошенко, а также сопротивления олигархов и парламентской оппозиции", - говорится в кратком изложении отчета.
"С назначением союзника Владимира Гройсмана на должность премьер-министра в апреле 2016, Порошенко сделал огромный шаг к консолидации исполнительной власти. Раду ограничили в ее возможностях контролировать правительство, поскольку официально в парламенте нет правящей коалиции. … Юрий Луценко, еще один союзник президента, был назначен на должность генерального прокурора", - говорится в документе.
С консолидацией исполнительной власти авторы отчета связывают и блокаду Донбасса - это, по их мнению, была радикальная форма протеста против тенденций у власти.
В отчете отмечаются усилия премьера Гройсмана, которому "удалось поддержать импульс реформ, несмотря на наличие очень непрочного парламентского большинства".
Отмечается прогресс в сферах судебной реформы и борьбы с коррупцией, отдельного упоминания заслужила "амбициозная" четырехлетняя программа реформирования системы здравоохранения. А вот политическая децентрализация остановилась из-за отсутствия парламентского консенсуса относительно правок в Конституцию, говорится в отчете.
В целом, отмечается что "реформы проводились на фоне экономической стабилизации".
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Не смеши трусы азирова...
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Так что, год основания ни о чём не говорит.
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фонд карнеги - частная, некоммерческая организация. фонд основан в 1910 году и является старейшим американским экспертно-аналитическим центром в области международных отношений. штабквартира расположена в Вашингтоне.
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....в начале 2000 года ушел из СДПУ (о) и создал собственную левоцентристскую фракцию «Солидарность», а впоследствии - Партию солидарности Украины, которая вошла в ПРВ-ТСУ (Партию регионального возрождения «Трудовая солидарность Украины»)... В 2001 году ПРВ «ТСУ» была переименована в Партию регионов. Порошенко стал сопредседателем партии, в марте 2001 года - заместителем председателя ПРХ.
http://www.rudenko.kiev.ua/persons/poroshenko
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Это фсё западные писаки...
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це була і є справжня боротьба з корукцією)))!
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Порошенко их не выгонял.
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некоммерческая, но кушать-то хочется.
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))))
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https://www.youtube.com/watch?v=hVsVxRi6a2U
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Т-64 до та після ремонту на Харківському бронетанковому заводі https://www.facebook.com/sdelanoVukraine/posts/491265484542163 …
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Однако 89 лет ей уже.
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Это не постсоветские гондурасии с на 90-95% нищим населением без каких-либо перспектив.
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За 3 роки правління Петра Олексійовича простий український нарід став жити краще арабських шейхів, корупція подолана, реформи проведені! Лише сліпий не бачить змін!
Тож гидкі зрадоботи, заткніться!
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Он под себя сформировал и архаическую антиконституционную вертикаль власти монархического типа из зависимых от него людей, которая проросла сквозь нынешнюю конституционную систему власти.
Реформы в этих патологических для будущего условиях возможны только "на словах", поскольку при их осущесьвлении они становятся губительными для этой вертикали власти.
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