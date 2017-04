 Волонтеры запустили приложение "Каратель", в котором можно анонимно сообщать практически о любом правонарушении

Об этом сообщает Цензор.НЕТ Проект "Каратель" - это бесплатное мобильное приложение, которое может установить на свое мобильное устройство любой желающий.Приложение позволяет в несколько прикосновений пожаловаться почти на любое правонарушение. Проект предусматривает возможность предоставления фото- и видеодоказательства нарушения.Любая жалоба фиксируется анонимно. Юристы проекта обрабатывают обращения и сами подают жалобу в соответствующий орган государственной власти или частной структуры. Ответ можно будет отследить в самом приложении.Председатель общественной организации "Фундация.101" Андрей Богданович вместе с руководителем Всеукраинского центра волонтеров People's Project Максимом Рябоконем впервые представили общественности этот, без сомнения, крайне необходим интерактивный сервис "Каратель" 20 апреля.Просто разгонять измену в соцсетях - не всегда эффективно, уверены они."Безусловно, благодаря этому удается обратить внимание на проблему и воспользоваться оглаской. И очень часто все заканчивается бесполезно. Для того, чтобы реально достигать результата в решении проблем, обычно необходимо действовать еще и в юридической плоскости. Однако часто людям банально не хватает юридической грамотности и времени самому разобраться во всех законодательных тонкостях. В помощь таким активным гражданам волонтеры и разработали социальный мобильное приложение "Каратель", - отмечают волонтеры "Народного проекта".Сейчас в мобильном приложении доступны семь видов жалоб: вымогательство взятки, хамство, продажа просроченного товара, нарушение правил парковки, курение в заведениях питания, яма на дороге, нарушение благоустройства.Мобильное приложение "Каратель" уже можно бесплатно загрузить на iTunes (для продукции Apple) или Google Play (для устройств на Android).Поскольку принципиальная позиция организаторов проекта "Каратель" - это его доступность и бесплатность для пользователей, финансировать содержание проекта решили за счет открытого благотворительного сбора средств. Финансовые ресурсы нужны на оплату работы координатора и юристов, которые будут писать жалобы в учреждения и решать юридические вопросы, а также на сопутствующие организационные расходы, что будет отражено в соответствующих.Миколаївський обласний благодійний фонд "РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД БЛАГОЧЕСТЯ"ПАО КБ ПриватБанкОКПО: 36143302МФО: 326610Рахунок:26008053232218Призначення платежу: Благодійний внесок. Проект "Каратєль"SWIFT-переказ у USDBeneficiary: Mykolayiv Regional Charitable Foundation "Regional Foundation Blagochestya"IBAN­code: UA803266100000026009053209659Account: 26009053209659Beneficiary address: UA 54000, Mykolaiv, Buznyka str. 5, 118Beneficiary bank: Privatbank50, Naberezhna Peremogy Street, Dnipropetrovsk, 49094, UkraineSwift code: PBANUA2XIntermediary bank: JP Morgan Chase Bank,New York,USASwift code: CHASUS33Correspondent account: 001-­1­-000080Description: Charitable donation for 'Karatel (The Chastener)' projectorIntermediary bank: The Bank of New York Mellon, New York, USASwift code: IRVT US 3NCorrespondent account: 890-­0085-­754Description: Charitable donation for 'Karatel (The Chastener)' projectSWIFT-переказ у EURBeneficiary: Mykolayiv Regional Charitable Foundation "Regional Foundation Blagochestya"IBAN­code: UA413266100000026009053206287Account: 26009053206287Beneficiary address: UA 54000, Mykolaiv, Buznyka str. 5, 118Beneficiary bank: Privatbank50, Naberezhna Peremogy Street, Dnipropetrovsk, 49094, UkraineSwift code: PBANUA2XIntermediary bank: Commerzbank AG,Frankfurt am Main, GermanySwift code: COBADEFFCorrespondent account: 400886700401Description: Charitable donation for 'Karatel (The Chastener)' project.