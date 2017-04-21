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Все про:нарушения (719) юрист (70) волонтеры (2373)

 Волонтеры запустили приложение "Каратель", в котором можно анонимно сообщать практически о любом правонарушении

Волонтеры People's Project представили проект "Каратель", направленный на оказание юридической помощи гражданам, столкнувшимся с нарушением своих прав.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Проект "Каратель" - это бесплатное мобильное приложение, которое может установить на свое мобильное устройство любой желающий.

Приложение позволяет в несколько прикосновений пожаловаться почти на любое правонарушение. Проект предусматривает возможность предоставления фото- и видеодоказательства нарушения.

Любая жалоба фиксируется анонимно. Юристы проекта обрабатывают обращения и сами подают жалобу в соответствующий орган государственной власти или частной структуры. Ответ можно будет отследить в самом приложении.

Волонтеры запустили приложение Каратель, в котором можно анонимно сообщать практически о любом правонарушении 01

Председатель общественной организации "Фундация.101" Андрей Богданович вместе с руководителем Всеукраинского центра волонтеров People's Project Максимом Рябоконем впервые представили общественности этот, без сомнения, крайне необходим интерактивный сервис "Каратель" 20 апреля.

Просто разгонять измену в соцсетях - не всегда эффективно, уверены они.

"Безусловно, благодаря этому удается обратить внимание на проблему и воспользоваться оглаской. И очень часто все заканчивается бесполезно. Для того, чтобы реально достигать результата в решении проблем, обычно необходимо действовать еще и в юридической плоскости. Однако часто людям банально не хватает юридической грамотности и времени самому разобраться во всех законодательных тонкостях. В помощь таким активным гражданам волонтеры и разработали социальный мобильное приложение "Каратель", - отмечают волонтеры "Народного проекта".

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Сейчас в мобильном приложении доступны семь видов жалоб: вымогательство взятки, хамство, продажа просроченного товара, нарушение правил парковки, курение в заведениях питания, яма на дороге, нарушение благоустройства.

Волонтеры запустили приложение Каратель, в котором можно анонимно сообщать практически о любом правонарушении 02

Мобильное приложение "Каратель" уже можно бесплатно загрузить на iTunes (для продукции Apple) или Google Play (для устройств на Android).

Поскольку принципиальная позиция организаторов проекта "Каратель" - это его доступность и бесплатность для пользователей, финансировать содержание проекта решили за счет открытого благотворительного сбора средств. Финансовые ресурсы нужны на оплату работы координатора и юристов, которые будут писать жалобы в учреждения и решать юридические вопросы, а также на сопутствующие организационные расходы, что будет отражено в соответствующих.

Реквізити ПриватБанку для переказу у гривнях:

Миколаївський обласний благодійний фонд "РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД БЛАГОЧЕСТЯ"
ПАО КБ ПриватБанк
ОКПО: 36143302
МФО: 326610
Рахунок:26008053232218
Призначення платежу: Благодійний внесок. Проект "Каратєль"


SWIFT-переказ у USD
Beneficiary: Mykolayiv Regional Charitable Foundation "Regional Foundation Blagochestya"
IBAN­code: UA803266100000026009053209659
Account: 26009053209659
Beneficiary address: UA 54000, Mykolaiv, Buznyka str. 5, 118
Beneficiary bank: Privatbank
50, Naberezhna Peremogy Street, Dnipropetrovsk, 49094, Ukraine
Swift code: PBANUA2X

Intermediary bank: JP Morgan Chase Bank,New York,USA
Swift code: CHASUS33
Correspondent account: 001-­1­-000080
Description: Charitable donation for 'Karatel (The Chastener)' project
or
Intermediary bank: The Bank of New York Mellon, New York, USA
Swift code: IRVT US 3N
Correspondent account: 890-­0085-­754
Description: Charitable donation for 'Karatel (The Chastener)' project


SWIFT-переказ у EUR
Beneficiary: Mykolayiv Regional Charitable Foundation "Regional Foundation Blagochestya"
IBAN­code: UA413266100000026009053206287
Account: 26009053206287
Beneficiary address: UA 54000, Mykolaiv, Buznyka str. 5, 118
Beneficiary bank: Privatbank
50, Naberezhna Peremogy Street, Dnipropetrovsk, 49094, Ukraine
Swift code: PBANUA2X

Intermediary bank: Commerzbank AG,Frankfurt am Main, Germany
Swift code: COBADEFF
Correspondent account: 400886700401
Description: Charitable donation for 'Karatel (The Chastener)' project.
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Ну, пожаловался, - и что?
В чём эффект "карателя"?
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. Ведь лучше стучать,чем перестукиваться.
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пресс-секретарь Харьковского управления Нацполиции Елена Баранник, Андрей Хандрикин и Владимир Рияко - экс-работники харьковского спецподразделения "Беркут", действительно, до сих пор работают в харьковском управлении Нацполиции.

- А почему они должны быть отстранены? Конституцию никто не отменял, - сказала Баранник.

По ее словам, до решения суда бывшие сотрудники "Беркута" могут продолжать работу в правоохранительных органах, даже находясь в статусе обвиняемых, исходя из того, что в Украине действует презумпция невиновности

Чтобы стать полицейским, нужно соответствовать следующим требованиям:Возраст от 21 до 35 лет!!! Отсутствие судимости !!! Наличие прав категории "В"Полное среднее или высшее образованиеФизическое здоровье Моральная устойчивость
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Попытка доказать, что скорость стука больше скорости звука
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Жаль что ты текст новости не осилил, но ничего, годы тренировок и в скором времени ты сможешь прочитать что-то более чем рекламный буклет из твоего почтового ящика. Я тебе помогу: "Юристы проекта обрабатывают обращения и сами подают жалобу в соответствующий орган государственной власти или частной структуры"
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Прочти ещё раз текст.
"Любая жалоба фиксируется анонимно Источник: http://censor.net.ua/n437215"

Объяснять о последствиях нужно?
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создать проект "Мочитель", тогда эффект и появится?
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эх в 37году бы такое .
Берия был бы в шоке от счстья
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Первое сообщение от меня: В кремле находится у"йло. Говорящая лошадь ему помогает врать.
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Ну почему" каратель" . Другого названия нет? Банк из Николаева , а не киевский или львовский. Вот на Западе Украины никому бы и в голову не пришло назвать нормальную организацию " каратель". Але, Николаев, сказываются совковые трудные годы ?
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И картинка придурковатая. ШОТО последние дни все работают на руку Кремля и пытаются убедить мир, шо украинцы- фашисты. То Скрипка маразмом двинулся, то эта малышня
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Призначення платежу: Благодійний внесок. Проект "Каратєль"
Источник: http://censor.net.ua/n437215

так какой же он волонтерский рух?
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"Каратель"- фу....нормально Павлик Морозов
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Вот интересно то что людям при нулевой температуре воздуха отопление не включают - это нарушение прав или норма для конфетно - банановых республик ?
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Молодцы организаторы "Карателя".
Только надо добавить восьмой пункт: распил бюджетных средств.
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Классно, теперь каждый псих сможет свести счёты с соседями или ещё кем-то с помощью других психов.
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паркуйся правильно и не требуй взято, и никакие "психи" тебе не страшны
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Придурки, у которых руки чешутся, ищут повода лезть в драку под видом борьбы за порядок, вот и всё. Классика идиотизма.
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Хамов, взяточников и нарушителей ПДД у нас намного больше, чем таких психов. Идиотизм - это отказываться от борьбы за повышение уровня правосознания у граждан из-за боязни каких-то психов. Не нарушайте - и психи от вас отстанут
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А если тебя оклеветали? Представь себе, завтра какой-то умник напишет, что сепаратист и т.п., да ещё и взятки берёшь. "Каратель" разберётся? Могу себе представить это сосредоточение справедливости и честности в перемешку с дилетантством и энтузиазмом.
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Ты хоть бы текст статьи осилил, какие именно жалобы там принимаются, прежде чем этот бред писать
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"... пожаловаться на почти любое правонарушение" - прочитал
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как это по-нашему:пара человек пытается что-то создать, а тысячи сидят у компов и в красках расписывают, почему "это все ху#ня"...
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Да ладно, не кипятитесь. Это конечно классно, что появилась некая общественная инициатива по борьбе правонарушениями, очевидно, потому что официальная система недостаточно эффективно работает. Я просто опасаюсь, что этимт инструментом будут злоупотреблять для вымогательств и сведений каких-то личных счётов, потому что так часто случается.
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а я и не кипячусь, просто с подобным подходом встречаюсь часто. "Кто тебе так построил", "кто так ремонтирует", "кто так стрижет" и т.д, и т.п...
Мы привыкли опасаться подвоха, но это опасение не должно застилать глаза.
Опасаться нужно тем, кто привык к безнаказанности, как тот мудак, что у нас в городе ездил на машине по пешеходной улице и грозился "поровнять" пешеходов. Если юристы вместо мамаши грамотно составят в таком случае жалобу, проигнорить полиции и отвертеться козлу будет гораздо сложнее.
Старайся не нарушать, а нарушил-будь мужиком, ответь. Разве это невозможно?
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Тада. Оклеветали вот просто так какие-то нехорошие люди. :D

Не. Я понимаю, чего боятся те, кто паркуется бампером в дверь подъезда - что их "оклевещут". Родной, лучше пусть тебя так "оклевещут", чем в очередной раз после такой парковки поймают, переломают тебе руки-ноги, а из твоей ненаглядной мафынки сделают инсталляцию в стиле постиндустриального панка.
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увы, если б такое имело место, хоть изредка, подобные приложения не понадобились бы...
Недавно прочитал где-то, что жители венесуэльского, кажется, городка вытащили мэра на улицу и подожгли.
За то, что не реагировал на их обращения.
Дико и негуманно? Согласен.
Но послужит ли это уроком для многих других мэров? Безусловно.
Уверен:если б у нас народ не ждал реакции на беспредел от "новой полиции", а брал осуществление правосудия в свои руки, это дало бы моментальный эффект.
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Если есть фото и/или видеофиксация нарушения, то как можно оклеветать? Заявка - это не просто на словах сказать "вася дурак, карайте!"
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вместе с руководителем Всеукраинского центра волонтеров People's Project Максимом РябоконемИсточник: http://censor.net.ua/n437215

если Ваше имя не фейк или совпадение, то желаю всяческих успехов
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Проект предусматривает возможность предоставления фото- и видеодоказательства нарушения.Источник: http://censor.net.ua/n437215

Юристы проекта обрабатывают обращения и сами подают жалобу в соответствующий орган государственной власти или частной структуры.Источник: http://censor.net.ua/n437215

что вам не нравится или не понятно? все же изложено доходчиво, по написанному вовсе не похоже, что проэкт сделан для того, чтобы заниматься безосновательными доносами на соседа:
1. Есть фиксация доказательств;
2. Есть юристы, которые эти доказательства обрабатывают и принимают решения
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Поповоду парковки и хамства на дороге, уже есть автокарма. Там база мудаков на 100 лет вперед, карать не перекарать
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Я понимаю ещё, если бы после жалобы, например, на какое то хамло, которое запарковало свой звездолёт на детской площадке, кто то из карателей пришёл и набил ему рожу. Вот это бы было хорошей инициативой.
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Стучал стучал не достучался.
потом затих и обосрался.
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Допустим, "Каратель " создали. А "Исполнитель"?
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Хммм....

Т.е. можно пока отложить планы спалить наливайку во дворе вместе с "простыми людьми" и попробовать ее таки закрыть легальным способом.
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Як би ці правопорушення вирішували "народні месники", а не наша прокуратура, то був би корисний сервіс.
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Идея хорошая ...
Возможно после массовых и бесполезных "жалоб в соответствующий орган государственной власти или частной структуры. Источник:http://censor.net.ua/n437215 - люди сами начнут карать и наказывать ?
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более чем, уверен, что этот "каратель" будет выдавать, обычную нарезку из законодательства, обычное инфо, которое может любой найти.
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кому выдавать? они обещают сами жалобы писать в гос. органы
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от кого? За меня не может писать, какой то Петя, без доверенности. И в чем тогда анонимность?
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Ты вообще юрист? Если нет, то хватит писать свои тупые коменты
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Не, ну таки новый вид услуг...позитив однозначно...
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В Германии, проезжающий мимо патруль, кладёт под дворник талончик, тратя на это 3 секунды - и это будет штраф - быстро и необременённо. Почему в Украине для выписки самого простенького штрафа полиция заполняет 10 бумаг со свидетелями? Это бред! У них же камеры на груди - никто не будет спорить, что машина на тротуаре припаркована...
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идея хорошая, но не для нашей страны. Когда "правохранительные" органы работают на свой карман - это будет просто ценнейшая база для выбивания бабла СБУшниками, мусарами итд с мелких сошек...не более того.. Так и вижу как пузатый дядя мусор подойдёт к кому то с предложением "ну вот видишь тебя сфотографировали на нарушении-может договоримся и я фото стираю?"...Есть доверие к этим волонтёрам? Какая гарантия что это не "бизнес-проект" описанной мною схемы?))
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во времена моего детства была игра "казаки-разбойники".Сейчас, в каменных джунглях, в нее вряд ли играют. Появился новый виртуальный формат (это еще хорошо) -" волонтеры-каратели"
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класс сейчас на соседа настучу в него на тойоте новая дорогая резина и подумаю открыть приложение альтернативу что бы собирать инфу потом ее обрабатывать со спецами и качать бабки у залетчиков что бы его не беспокоили силовики
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У людей з 50 річним стажем відібрали - знецінили пенсії в ЧОТИРИ рази "" месник "" - чому не порушується Карна Справа за порушення Конституції , де Гарантовано Соцзахист Громадян , Конвенції ООН Прав Людини , бо пенсія не може бути менше 5 доларі на ДОБУ ..
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Желание и потребность стучать у наших людей заложена на генетическом уровне.
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здесь не о ваших людях, здесь о людях, которые хотят жить в цивилизованном, правовом государстве
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Стучать это кацапские понятие и слово, ни в одной цивилизованной стране такого не понимают. И во всех развитых странах граждане о правонарушениях сразу же сообщают в соответствующие органы. Только поэтому они и развитые. Перестаньте здесь дрыщать своим отстойным совком.
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Это однозначно хорошо. Нашу страну могут спасти только валантеры или суд линча
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВолонтеры запустили приложение "Каратель", в котором можно анонимно сообщать практически о любом правонарушении
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