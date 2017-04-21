 Волонтеры запустили приложение "Каратель", в котором можно анонимно сообщать практически о любом правонарушении

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Проект "Каратель" - это бесплатное мобильное приложение, которое может установить на свое мобильное устройство любой желающий.
Приложение позволяет в несколько прикосновений пожаловаться почти на любое правонарушение. Проект предусматривает возможность предоставления фото- и видеодоказательства нарушения.
Любая жалоба фиксируется анонимно. Юристы проекта обрабатывают обращения и сами подают жалобу в соответствующий орган государственной власти или частной структуры. Ответ можно будет отследить в самом приложении.
Председатель общественной организации "Фундация.101" Андрей Богданович вместе с руководителем Всеукраинского центра волонтеров People's Project Максимом Рябоконем впервые представили общественности этот, без сомнения, крайне необходим интерактивный сервис "Каратель" 20 апреля.
Просто разгонять измену в соцсетях - не всегда эффективно, уверены они.
"Безусловно, благодаря этому удается обратить внимание на проблему и воспользоваться оглаской. И очень часто все заканчивается бесполезно. Для того, чтобы реально достигать результата в решении проблем, обычно необходимо действовать еще и в юридической плоскости. Однако часто людям банально не хватает юридической грамотности и времени самому разобраться во всех законодательных тонкостях. В помощь таким активным гражданам волонтеры и разработали социальный мобильное приложение "Каратель", - отмечают волонтеры "Народного проекта".
Сейчас в мобильном приложении доступны семь видов жалоб: вымогательство взятки, хамство, продажа просроченного товара, нарушение правил парковки, курение в заведениях питания, яма на дороге, нарушение благоустройства.
Мобильное приложение "Каратель" уже можно бесплатно загрузить на iTunes (для продукции Apple) или Google Play (для устройств на Android).
Поскольку принципиальная позиция организаторов проекта "Каратель" - это его доступность и бесплатность для пользователей, финансировать содержание проекта решили за счет открытого благотворительного сбора средств. Финансовые ресурсы нужны на оплату работы координатора и юристов, которые будут писать жалобы в учреждения и решать юридические вопросы, а также на сопутствующие организационные расходы, что будет отражено в соответствующих.
Реквізити ПриватБанку для переказу у гривнях:
Миколаївський обласний благодійний фонд "РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД БЛАГОЧЕСТЯ"
ПАО КБ ПриватБанк
ОКПО: 36143302
МФО: 326610
Рахунок:26008053232218
Призначення платежу: Благодійний внесок. Проект "Каратєль"
SWIFT-переказ у USD
Beneficiary: Mykolayiv Regional Charitable Foundation "Regional Foundation Blagochestya"
IBANcode: UA803266100000026009053209659
Account: 26009053209659
Beneficiary address: UA 54000, Mykolaiv, Buznyka str. 5, 118
Beneficiary bank: Privatbank
50, Naberezhna Peremogy Street, Dnipropetrovsk, 49094, Ukraine
Swift code: PBANUA2X
Intermediary bank: JP Morgan Chase Bank,New York,USA
Swift code: CHASUS33
Correspondent account: 001-1-000080
Description: Charitable donation for 'Karatel (The Chastener)' project
or
Intermediary bank: The Bank of New York Mellon, New York, USA
Swift code: IRVT US 3N
Correspondent account: 890-0085-754
Description: Charitable donation for 'Karatel (The Chastener)' project
SWIFT-переказ у EUR
Beneficiary: Mykolayiv Regional Charitable Foundation "Regional Foundation Blagochestya"
IBANcode: UA413266100000026009053206287
Account: 26009053206287
Beneficiary address: UA 54000, Mykolaiv, Buznyka str. 5, 118
Beneficiary bank: Privatbank
50, Naberezhna Peremogy Street, Dnipropetrovsk, 49094, Ukraine
Swift code: PBANUA2X
Intermediary bank: Commerzbank AG,Frankfurt am Main, Germany
Swift code: COBADEFF
Correspondent account: 400886700401
Description: Charitable donation for 'Karatel (The Chastener)' project.
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В чём эффект "карателя"?
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- А почему они должны быть отстранены? Конституцию никто не отменял, - сказала Баранник.
По ее словам, до решения суда бывшие сотрудники "Беркута" могут продолжать работу в правоохранительных органах, даже находясь в статусе обвиняемых, исходя из того, что в Украине действует презумпция невиновности
Чтобы стать полицейским, нужно соответствовать следующим требованиям:Возраст от 21 до 35 лет!!! Отсутствие судимости !!! Наличие прав категории "В"Полное среднее или высшее образованиеФизическое здоровье Моральная устойчивость
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"Любая жалоба фиксируется анонимно Источник: http://censor.net.ua/n437215"
Объяснять о последствиях нужно?
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Берия был бы в шоке от счстья
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Источник: http://censor.net.ua/n437215
так какой же он волонтерский рух?
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Только надо добавить восьмой пункт: распил бюджетных средств.
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Мы привыкли опасаться подвоха, но это опасение не должно застилать глаза.
Опасаться нужно тем, кто привык к безнаказанности, как тот мудак, что у нас в городе ездил на машине по пешеходной улице и грозился "поровнять" пешеходов. Если юристы вместо мамаши грамотно составят в таком случае жалобу, проигнорить полиции и отвертеться козлу будет гораздо сложнее.
Старайся не нарушать, а нарушил-будь мужиком, ответь. Разве это невозможно?
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Не. Я понимаю, чего боятся те, кто паркуется бампером в дверь подъезда - что их "оклевещут". Родной, лучше пусть тебя так "оклевещут", чем в очередной раз после такой парковки поймают, переломают тебе руки-ноги, а из твоей ненаглядной мафынки сделают инсталляцию в стиле постиндустриального панка.
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Недавно прочитал где-то, что жители венесуэльского, кажется, городка вытащили мэра на улицу и подожгли.
За то, что не реагировал на их обращения.
Дико и негуманно? Согласен.
Но послужит ли это уроком для многих других мэров? Безусловно.
Уверен:если б у нас народ не ждал реакции на беспредел от "новой полиции", а брал осуществление правосудия в свои руки, это дало бы моментальный эффект.
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если Ваше имя не фейк или совпадение, то желаю всяческих успехов
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Юристы проекта обрабатывают обращения и сами подают жалобу в соответствующий орган государственной власти или частной структуры.Источник: http://censor.net.ua/n437215
что вам не нравится или не понятно? все же изложено доходчиво, по написанному вовсе не похоже, что проэкт сделан для того, чтобы заниматься безосновательными доносами на соседа:
1. Есть фиксация доказательств;
2. Есть юристы, которые эти доказательства обрабатывают и принимают решения
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потом затих и обосрался.
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Т.е. можно пока отложить планы спалить наливайку во дворе вместе с "простыми людьми" и попробовать ее таки закрыть легальным способом.
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Возможно после массовых и бесполезных "жалоб в соответствующий орган государственной власти или частной структуры. Источник:http://censor.net.ua/n437215 - люди сами начнут карать и наказывать ?
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