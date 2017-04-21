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 Общество
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Все про:железная дорога (1024) тарифы (1451) Укрзализныця (1057)

 "Укрзализныця" с 1 июня собирается повысить тарифы на 20-25%

От этого повышения планируют получить дополнительные 7 млрд грн.

В ПАО "Укрзализныця" ожидают получить дополнительные 7 млрд грн от повышения тарифов, которое, согласно финплану предприятия, должно начаться 1 июня. Об этом во время Инфраструктурного форума рассказал член правления ПАО "Украинская железная дорога" Иренеуш Василевский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

"Для нас важно, чтобы был принят новый финплан. И там уже заложено повышение тарифов с июня. Мы хотим, чтобы оно было в пределах 20-25%", - сказал Василевский.

По его словам, усовершенствованный финансовый план будет рассмотрен на заседании членов правления "Укрзализныци" на следующей неделе. Также он отметил, что повышение тарифов с 1 июня позволит получить дополнительно 7 млрд грн.

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Так .Ребята. не возмущайтесь- Это требования МВФ!
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Ышо МВФ запретило кротам копать глубже 1 м. В военное время до 2 м.
Из жизни животных -

Когда хоронят крота, его выкидывают на поверхность.
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Олігархи мають сплачувати за вантажні перевезення як в ЄС! Там ціна в 2,5 рази вища за українську! Німецька залізниця Дойче Бан перевозить стільки ж вантажів як і Укрзалізниця і має прибутки на рівні 1,5 млрд євро на рік! Чому наші олігархи мають платити в 2,5 рази менше реальної ціни послуги Укрзалізниці?
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Чому наші олігархи мають платити в 2,5 рази менше реальної ціни послуги Укрзалізниці?

Глупейший вопрос.... сорри... патамушта они "НАШИ" олигархи!
Пример, токо был!
http://www.radiosvoboda.org/a/28442604.html
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покажи страну которой МВФ помог поднять уровень жизни
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На кормежку ватных железнодорожников лугандона видать не хватает . Вот и поднимают тарифы .
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Ну наконец то очередное покращення а то уже заждались народу деньги некуда тратить
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"Укрзализныця" с 1 июня собирается повысить тарифы на 20-25%.....

Правилами железнодорожного дорожного движения разрешили бегать по рельсам, за поездами... в нужном направлении...
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Чё-та зрадоботы спят......
Уже пора строчить о "шоколадной власти"!
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правильно, грабуйте щоб ми вже геть всі повиздихали в злиднях
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А что скажет по этому поводу антимонопольный комитет?
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аптимисты)), уже и доход успели в прибыль записать!
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Бороться с коррупцией на ЖД, оптимизировать расходы не нужно - поднял цену на 20-30% и опять все в шоколаде!
"Укрзализныця" с 1 июня собирается повысить тарифы на 20-25% - Цензор.НЕТ 2802
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Давно пора,бо Украинцы уже не знают куда деньги девать ....
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А если повысить на 40-50%, то можно получить дополнительные 14 млрд грн. А если на 80-100% - то вообще еще больше! При чем в тех же занюханных советских вагонах-скотовозах.
И так - везде.
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Заработная плата нового главы ПАО "Укрзализныця" Войцеха Балчуна составит 463 тыс. грн в месяц, что на 460 тыс.грн больше минимальной зарплаты по Украине.
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Какого эффективного менеджера из-за бугра притащили!
Такого умницу около каждого мусорного бака могли найти, за пару тыщ гривен в месяц
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Укрзализныця" с 1 июня собирается повысить тарифы на 20-25%
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