"Укрзализныця" с 1 июня собирается повысить тарифы на 20-25%.....

В ПАО "Укрзализныця" ожидают получить дополнительные 7 млрд грн от повышения тарифов, которое, согласно финплану предприятия, должно начаться 1 июня. Об этом во время Инфраструктурного форума рассказал член правления ПАО "Украинская железная дорога" Иренеуш Василевский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".
"Для нас важно, чтобы был принят новый финплан. И там уже заложено повышение тарифов с июня. Мы хотим, чтобы оно было в пределах 20-25%", - сказал Василевский.
По его словам, усовершенствованный финансовый план будет рассмотрен на заседании членов правления "Укрзализныци" на следующей неделе. Также он отметил, что повышение тарифов с 1 июня позволит получить дополнительно 7 млрд грн.
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Из жизни животных -
Когда хоронят крота, его выкидывают на поверхность.
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Глупейший вопрос.... сорри... патамушта они "НАШИ" олигархи!
Пример, токо был!
http://www.radiosvoboda.org/a/28442604.html
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Правилами железнодорожного дорожного движения разрешили бегать по рельсам, за поездами... в нужном направлении...
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Уже пора строчить о "шоколадной власти"!
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И так - везде.
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Такого умницу около каждого мусорного бака могли найти, за пару тыщ гривен в месяц
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