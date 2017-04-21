EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Политика Украины, Происшествия
  474  9
Все про:ГПУ (8493) уголовное дело (2242) Клименко (273)

 Досудебное расследование против экс-министра доходов и сборов Клименко завершено, - ГПУ. ДОКУМЕНТ

Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

"Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-министра доходов и сборов в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации); ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время подозреваемому и его защитникам сообщено об открытии материалов досудебного расследования в указанном уголовном производстве в порядке ст. 290 УПК Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокуратура вызывает на допрос экс-министра Клименко
Досудебное расследование против экс-министра доходов и сборов Клименко завершено, - ГПУ 01

Досудебное расследование против экс-министра доходов и сборов Клименко завершено, - ГПУ 02
Напомним, бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко подозревают в совершении ряда преступлений. В частности, ГПУ заочно объявила ему о подозрении в присвоении 616 млн грн. Он был объявлен в розыск СБУ и Интерполом. Сам Клименко считает все обвинения политически мотивированными.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ГПУ работает..... в отличие от имитаторов из НАБУ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Из нового набора. выпускник ПТУ стецьков. Ускоренный выпуск к пенсионной реФФорме
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ага, осталось изловить, внести залог и отпустить с браслетом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В частности, ГПУ заочно объявила ему о подозрении в присвоении 616 млн грн. Он был объявлен в розыск СБУ и Интерполом......

Шо вы гаварыте? Через сибирские чащи... к свободе https://www.youtube.com/watch?v=gu-rGAAWr-8
Досудебное расследование против экс-министра доходов и сборов Клименко завершено, - ГПУ - Цензор.НЕТ 3922
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДосудебное расследование против экс-министра доходов и сборов Клименко завершено, - ГПУ. ДОКУМЕНТ
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти