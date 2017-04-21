 Досудебное расследование против экс-министра доходов и сборов Клименко завершено, - ГПУ. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.
"Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-министра доходов и сборов в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации); ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время подозреваемому и его защитникам сообщено об открытии материалов досудебного расследования в указанном уголовном производстве в порядке ст. 290 УПК Украины.
Напомним, бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко подозревают в совершении ряда преступлений. В частности, ГПУ заочно объявила ему о подозрении в присвоении 616 млн грн. Он был объявлен в розыск СБУ и Интерполом. Сам Клименко считает все обвинения политически мотивированными.
474 9
Генпрокуратура вызывает на допрос экс-министра Клименко(13)
Не позднее мая мы планируем передать в суд дело по Клименко, потом - Курченко, - Луценко(23)
Военная прокуратура вызывает на допрос экс- министра доходов и сборов Клименко 10 и 14 марта(21)
"Экзильно-разыскиваемого уже экс-Минсдоха Клименко" - прокуратура вызывает на допрос беглого соратника Януковича через газету "Вести". ДОКУМЕНТ(39)
Огляд блогосфери від UAINFO. 1 березня 2017(0)
Матиос поддержал решение по заочному осуждению Клименко(17)
ГПУ отозвала для доработки ходатайство о начале заочного расследования в отношении экс-министра доходов и сборов Клименко(6)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Шо вы гаварыте? Через сибирские чащи... к свободе https://www.youtube.com/watch?v=gu-rGAAWr-8
Ответить