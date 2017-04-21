 От ГАСКа ожидают решения по поводу законности застройки Сенного рынка в Киеве, - активист Никитина

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует LB.
Активист Юлия Никитина пишет, что в настоящий момент противники строительства огромного жилого комплекта в центре Киева ожидают решение ГАСКа относительно наличия у застройщика всех разрешительных документов для ведения строительных работ. Такую проверку 11 февраля инициировал мэр города Виталий Кличко. Городской глава просит главу департамента осуществить срочную выездную проверку на место строительства по адресу Бульварно-Кудрявская (Воровского), 15а, Гончара, 38б, Гончара, 38/2.
Никитина уверена: с документами у застройщика не может быть все в порядке, поскольку участка, на котором ведется строительство, по документам нет.
"Суть нарушения, о котором знают и в КГГА и в ГАСКе, такова. Для того, чтобы получить разрешение на строительство (главный документ для начала строительных работ), любой застройщик собирает множество разрешительной документации. Одним из ключевых документов в большом перечне являются "Градостроительные условия и ограничения", которые выдаются Департаментом архитектуры КГГА. Этот документ был выдан застройщику в 2013 году и в данный момент является недействительным, поскольку выдан на земельный участок, которого нет на карте Киева", - объясняет активист.
"Кадастровый номер "участка-которого-нет", на который киевским департаментом архитектуры выданы "Градостроительные условия и ограничения" - 8000000000:88:174:0084. Любой читатель этот текста может проверить наличие такого участка в земельном кадастре - и обнаружить, что в 2014 году он прекратил свое существование. Его разделили на три участка поменьше и признали несуществующим - так иногда поступают для того, чтобы стряхнуть с проблемного актива аресты, претензии и прочие отягчающие обстоятельства", - добавила также она.
Строительство, по ее словам, ведется на этих трех разных участках, на которые "Градостроительные условия и ограничения" никогда не выдавались.
"То, как именно поведет себя в этой ситуации ГАСК, имеет очень большое значение - и для понимания того, кто именно является конечным бенефициаром строительства и для понимания того, кому на самом деле ГАСК подчиняется (формально являющийся в данный момент структурным подразделением КГГА).
Вариантов всего два - либо эта организация является звеном в цепочке прикрытия возмутительного проекта, либо нет. Добросовестная проверка гарантированно обнаружит как минимум одно существенное нарушение закона, являющееся основанием для отмены разрешения на строительство, о котором точно знают и в КГГА и в ГАСКе. А недобросовестная - не обнаружит ничего, как это, к сожалению, часто бывает", - резюмировала общественный активист.
Ранее застройщику Сенного рынка в качестве поиска консенсуса с общественностью КГГА предлагала снизить плотность и высотность застройки. Однако представитель застройщика заявил, что у них все в порядке с документацией, после чего стройка лишь интенсифицировалась.
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- те, кто хотят поселиться в Киеве, хотят недорогого и удобного жилья;
- а те, кто УЖЕ поселился, каткгорически против новых застроек!
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Снесенное Сенного рынка- это преступление перед историей города. Здание было в прекрасном состоянии
В ЕВРОПЕ В ТАКИХ ЗДАНИЯХ МУЗЕИ ДЕЛАЮТ
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Но по схеме строения метро "Львивська брама", там как раз должен быть один из выходов. И так как с двумя другими выходами нескладуха вышла, то если на месте Сенного рынка построят что-то без учета этого выхода, то метро там никогда уже не будет даже гипотетически.
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Вызод со Львовской Брамы идет на львовскую площадь.там все развязки транспортные. Еще один выход мог идти на Чкалова. Никому сенной рынок не мешал. Выходы были спроектированы и подготовлены много лет назад
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- Мы его закроем, только для того, что-бы отремонтировать"зуб даю".
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