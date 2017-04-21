 "Я хоть сегодня готова уйти со своего поста", - Корчак

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин предоставил НАПК доступ к системе по контролю пересекающих госграницу лиц и транспорта

Председатель Национального агентства Наталья Корчак по предотвращению коррупции заявила, что готова уйти со своей должности, передает Цензор.НЕТ."Я хоть сегодня готова уйти со своего поста, как и из члена НАПК. Но речь идет о том, что есть люди, которые работают и люди, которые доверяют. И если за что-то взялся, то доводи до конца, по крайней мере, сколько тебе хватит сил", - заявила Корчак.Кроме того, она уверена, что ее работа лишь создает для нее неблагоприятные личные отношения."Проблема заключается в том, что я не человек из определенной системы. И я не связана предвзятыми, субъективными суждениями. То, что называется декларированием - это наживать себе врагов. Я горда, что я нажила себе врагов, и не мелких, а крупных. Но, я так думаю, со временем эти враги станут друзьями в пределах разумных подходов. Я понимаю, что мы не можем пользоваться полномочиями таким образом, чтобы причинить вред...", - сказала глава НАПК.