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 Политика Украины
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Все про:отставка (2294) увольнение (1395) Корчак (111) НАПК (403)

 "Я хоть сегодня готова уйти со своего поста", - Корчак

Наталья Корчак заявила о готовности покинуть пост главы НАПК, однако ощущает необходимость довести начатое дело до конца.

Председатель Национального агентства Наталья Корчак по предотвращению коррупции заявила, что готова уйти со своей должности, передает Цензор.НЕТ.

"Я хоть сегодня готова уйти со своего поста, как и из члена НАПК. Но речь идет о том, что есть люди, которые работают и люди, которые доверяют. И если за что-то взялся, то доводи до конца, по крайней мере, сколько тебе хватит сил", - заявила Корчак.

Кроме того, она уверена, что ее работа лишь создает для нее неблагоприятные личные отношения.

"Проблема заключается в том, что я не человек из определенной системы. И я не связана предвзятыми, субъективными суждениями. То, что называется декларированием - это наживать себе врагов. Я горда, что я нажила себе врагов, и не мелких, а крупных. Но, я так думаю, со временем эти враги станут друзьями в пределах разумных подходов. Я понимаю, что мы не можем пользоваться полномочиями таким образом, чтобы причинить вред...", - сказала глава НАПК.

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Тепер вже під суд за блокування та фальсифікацію антикорупційної роботи!
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""Я УМЕРЕТЬ ЗА НАШУ РОДИНУ ПРЕКРАСНУЮ ГОТОВ, НО..........
К СОЖАЛЕНИЮ СВОИ СЕМЬЯ И ДЕТИ......."
("Я пил у генерала ФСБ" альбом "Новая жизнь" 2007 (!!!) год Ю. Шевчук (наш !) ДДТ)
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А, что же такого важного она ещё не доделала, может квартальную премию себе?
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"Я хоть сегодня готова уйти со своего поста", ...но не уйду.
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" сколько зватит сил" -круто. Тут у общества уже нет сил тебя кормить, бестолочь.
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вопрос - куда ты готова уйти???
может хватит отпускать безнаказанно эту наволочь?
пароли, явки, зарплату с премиями вернуть в бюджет, а там поглядеть на сколько лет ты уйдешь. торба необразованая!
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Да никуда она не уйдёт,одни понты,разве что поступят с ней по примеру Насирова
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ты прав... оно там , новостью выше "предложило" создать еще одну службу, бо тяжко так ей одной трудиться.
сцуко, сколько можно это терпеть!
пойду я... а то ни слов, ни зла не хватает. сплошной мат просится. пойду от греха
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Савченко пытается закончить войну и что с нее сделали торговые партнеры Гиви и Мотороллы??!!!
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У нас система не то, что гнилая, она уже в газ превратилась!
Эти жители по-новому через повелителей интернета (работников СБУ) любого с со своим шоколадным добром смешают!
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Есть такой длинный анекдот
" Абрам, выйди на минутку, мне поговорить с человеком надо". В ответ никакой реакции.
" Абрам, пшол вон!!!!" - в ответ" ЭТО ШО НАМЕК?"
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- Сагочка, вы шо, Меня за дугака дегжите???!
-Абгамчик, ойц, Я к Вашему "дугаку" даже не пгитгагивалась!!!

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А кто не дает уйти? ЖАДНОСТЬ до больших бабок, еще есть что украсть.
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Я думал что у нас олени, а оказуется и одених дохера....ехай нахуй, ехай нахуй, ехай нахуй на лесоповал...и тамм докажешь свою любов к Украине
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"...довести начатое дело до конца"
- что в переводе означает: угробить окончательно
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"Довести до конца..."

Адин тока рыторыческый вопрос - конец-то морковный или всё-таки шоколадный ?!

А шобы Ви так и жили , мэдам Корчак , на Банковой желающих "шо изволите" целый воз и маленькая тележка и ваш вакуум бисренко кем-то заполнять !
Так шо , можете идти спокойно ...
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Дайте Корчак кончить ! Она ж завелась - войдите в положение....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я хоть сегодня готова уйти со своего поста", - Корчак
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