 "Я хоть сегодня готова уйти со своего поста", - Корчак

Председатель Национального агентства Наталья Корчак по предотвращению коррупции заявила, что готова уйти со своей должности, передает Цензор.НЕТ.
"Я хоть сегодня готова уйти со своего поста, как и из члена НАПК. Но речь идет о том, что есть люди, которые работают и люди, которые доверяют. И если за что-то взялся, то доводи до конца, по крайней мере, сколько тебе хватит сил", - заявила Корчак.
Кроме того, она уверена, что ее работа лишь создает для нее неблагоприятные личные отношения.
"Проблема заключается в том, что я не человек из определенной системы. И я не связана предвзятыми, субъективными суждениями. То, что называется декларированием - это наживать себе врагов. Я горда, что я нажила себе врагов, и не мелких, а крупных. Но, я так думаю, со временем эти враги станут друзьями в пределах разумных подходов. Я понимаю, что мы не можем пользоваться полномочиями таким образом, чтобы причинить вред...", - сказала глава НАПК.
1023 29
"Голосовать на публику - есть силы, а отчитаться в ВР о своих "достижениях" - нет", - Корчак прокомментировала попытку НАПК принять решение о ее отставке(19)
Корчак не подготовлена и не соответствует квалификационно, чтобы занимать такую должность, - Сюмар. ВИДЕО(74)
Закон о НАПК изменят, чтобы не было больших премий, - Петренко(67)
Корчак о премиях в 200 тысяч гривен: "Не разжигайте споры болезненным для общества вопросом зарплат"(85)
Перезавантаження НАЗК: стратити не можна помилувати(0)
Корчак просит Верховную Раду организовать международный аудит НАПК. ДОКУМЕНТ(23)
В Реестр подано 102 тыс. ежегодных деклараций чиновников, занимающих ответственное и особо ответственное положение, - Корчак(11)
Ответить
Ответить
К СОЖАЛЕНИЮ СВОИ СЕМЬЯ И ДЕТИ......."
("Я пил у генерала ФСБ" альбом "Новая жизнь" 2007 (!!!) год Ю. Шевчук (наш !) ДДТ)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
может хватит отпускать безнаказанно эту наволочь?
пароли, явки, зарплату с премиями вернуть в бюджет, а там поглядеть на сколько лет ты уйдешь. торба необразованая!
Ответить
Ответить
сцуко, сколько можно это терпеть!
пойду я... а то ни слов, ни зла не хватает. сплошной мат просится. пойду от греха
Ответить
-
У нас система не то, что гнилая, она уже в газ превратилась!
Эти жители по-новому через повелителей интернета (работников СБУ) любого с со своим шоколадным добром смешают!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
" Абрам, выйди на минутку, мне поговорить с человеком надо". В ответ никакой реакции.
" Абрам, пшол вон!!!!" - в ответ" ЭТО ШО НАМЕК?"
Ответить
-Абгамчик, ойц, Я к Вашему "дугаку" даже не пгитгагивалась!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- что в переводе означает: угробить окончательно
Ответить
Адин тока рыторыческый вопрос - конец-то морковный или всё-таки шоколадный ?!
А шобы Ви так и жили , мэдам Корчак , на Банковой желающих "шо изволите" целый воз и маленькая тележка и ваш вакуум бисренко кем-то заполнять !
Так шо , можете идти спокойно ...
Ответить
Ответить
Ответить