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 Соломенский райсуд Киева сегодня в 15.00 начнет рассматривать избрание меры пресечения Мартыненко, - САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для Николая Мартыненко.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы САП, передает Цензор.НЕТ.

21 апреля в 15:00 Соломенский районный суд г. Киева рассмотрит ходатайство прокуроров САП об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Украины Мартыненко Н.В., который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 255 УК Украины. Заседание состоится по адресу: Вознесенский спуск, 10 (ул. Смирнова-Ласточкина, 10).

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Специализированная антикоррупционная прокуратура требует избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей 60 суток с альтернативой внесения залога 300 млн грн.

В САП напомнили, что вчера, 20 апреля 2017 г. детективы НАБУ по поручению прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили уведомление о подозрении Николаю Мартыненко. Также в САП отметили, что досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (далее - ГП "ВостГОК"), должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH" (далее - компания STEUERMANN), а также группой лиц, имевших контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н.В. была совершена растрата средств ГП "ВостГОК" в размере 17,28 млн долл. США путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем указанные средства, были перечислены со счетов компании STEUERMANN на счета оффшорных компаний "WARGRAVE TRADING LLP" и "DALLAS FUEL SA" после чего руководителями и участниками преступной организации были использованы для своей пользы.

Напоминаем, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений. Позже стало известно о задержании второго фигуранта по данному делу.

Вместе с тем, в "Народном фронте" заявили, что "дело Мартыненко" является политическим, а НАБУ фальсифицировало обвинения.

В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

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А это уже не отвлекают, это уже немного другое.
Убирают поетапно, под разными соусами конкурентов на следующие выборы, может не только президентские но и досрочные парламентские.
Сначала Свобода, ПС, Добробаты, Саакашвили.
Потом Укроп.
В процесе обливания гавном и очернения Юля и Самопомощь.

Сейчас НФ, и скорее всего персонально Яценюк.
Цэ всэ вэлыки пэрэмогы гаранта.

А кто же остается, ну так я вам раскажу -

ПЕРЕД ВЫБОРАМИ У НАС НЕТРОНУТЫЕ БЕЛО-ПУШИСТЫЕ - РЫГГО-ЖОППОБЛОК, СЛИНЯВШИЕ В БПП РЫГИ, ВСЕ КТО ПОД МЕРТВЕЧУКОМ И ФИРТАШЕМ, ОТДЕЛЬНО У НАС ОЛЕЖИК ЛЯШКО, НУ И ВСЯКИЙ ТАМ КАЛ ТИПА ДОБРОДОМОВА, БОЙКА, РАБИНОВИЧА ...

Так что все как то пороясняется, уже совсем не тайна кого будет толкать БПП на любых следующих выборах.
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*Соломенский райсуд Киева сегодня в 15.00 начнет рассматривать...* а я чуть не прочёл* ...начнёт расстреливать...*.думаю ни чего себе суд Соломенский , понимаешь. Привидится такое!
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И рассматривать дело будет, совершенно случайно, Бобровник?
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На таких как он пробы не где ставить, куда не ткни - воровал.
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Мартыненко, Мартыненко, Мартыненко, Мартыненко, Мартыненко, Мартыненко......
чё тупим? Сигнал прямой - уё--- ....прям мантрами уговаривают!
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В пятницу вечером?!, сегодня не успеют, потом 2 выходных, "запасных" судей не будет, в воскресенье он уже вечерней лошадью будет у козломордых.
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Его начали конкретно щемить, потому что в сети появилась новая порция разговоров Онищенко с Мартыненко о всеобщей коррупции Порошенко, Кононенко и т.д., причем ребята не брезгуют копеечными суммами
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Да мы ещё старую порцию "плёнок Онищенко" не услышали!
Где они? Где эти громкие разоблачения???
ФСБ ещё не скомпилировали?
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Плівки Оніщенко - взагалі треш, завтра десь буде скандал з наприклад Гонтаревою, тут же появляться плівка можу поспорити.
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Show must go on...............
Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, браслет, больница, побег, Сибирь, Россия….. Мугунини Мубуа…..
Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, браслет, больница, побег,Сибирь, Россия….. Мугунини Мубуа…..
Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, браслет, больница, побег,Сибирь, Россия. Мугунини Мубуа…..
Может, что-то в консерватории подправить?
Модернизированный М. М. Жванецкий.
Россия, Мугунини Мубуа - на выбор пострадавших.


Видно свет в конце тоннеля, но только вот тоннель, сука, не кончается!
М.М. Жванецкий.
Есть люди, в которых живёт Бог; есть люди, в которых живёт Дьявол; а есть люди, в которых живут только глисты.
Фаина Раневская.
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НАБУ спецом так все организовало, чтоб решение принимал приближенный к ним судья, который даже из отпуска уходит, лишь бы выполнить их указания. Недавно судящий майдановцем и сам замеченный в коррупционных делах - судья Бобровник https://apostrophe.ua/news/politics/judiciary/2017-04-21/u-martyinenko-prognoziruyut-chto-izbirat-meru-presecheniya-eks-nardepu-budet-svyazannyiy-s-nabu-sudya/93815
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Сладенькыый! Щас состоится занос тела с гипертоническим кризом, затем занос денех нажитых непосильным трудом и чудесное исцеление. Эта мыльная опера удивляет оригинальностью сюжета.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСоломенский райсуд Киева сегодня в 15.00 начнет рассматривать избрание меры пресечения Мартыненко, - САП
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