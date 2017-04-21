 Соломенский райсуд Киева сегодня в 15.00 начнет рассматривать избрание меры пресечения Мартыненко, - САП

Об этом говорится в заявлении пресс-службы САП, передает Цензор.НЕТ.
21 апреля в 15:00 Соломенский районный суд г. Киева рассмотрит ходатайство прокуроров САП об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Украины Мартыненко Н.В., который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 255 УК Украины. Заседание состоится по адресу: Вознесенский спуск, 10 (ул. Смирнова-Ласточкина, 10).
Специализированная антикоррупционная прокуратура требует избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей 60 суток с альтернативой внесения залога 300 млн грн.
В САП напомнили, что вчера, 20 апреля 2017 г. детективы НАБУ по поручению прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили уведомление о подозрении Николаю Мартыненко. Также в САП отметили, что досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (далее - ГП "ВостГОК"), должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH" (далее - компания STEUERMANN), а также группой лиц, имевших контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н.В. была совершена растрата средств ГП "ВостГОК" в размере 17,28 млн долл. США путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем указанные средства, были перечислены со счетов компании STEUERMANN на счета оффшорных компаний "WARGRAVE TRADING LLP" и "DALLAS FUEL SA" после чего руководителями и участниками преступной организации были использованы для своей пользы.
Напоминаем, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений. Позже стало известно о задержании второго фигуранта по данному делу.
Вместе с тем, в "Народном фронте" заявили, что "дело Мартыненко" является политическим, а НАБУ фальсифицировало обвинения.
В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
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Убирают поетапно, под разными соусами конкурентов на следующие выборы, может не только президентские но и досрочные парламентские.
Сначала Свобода, ПС, Добробаты, Саакашвили.
Потом Укроп.
В процесе обливания гавном и очернения Юля и Самопомощь.
Сейчас НФ, и скорее всего персонально Яценюк.
Цэ всэ вэлыки пэрэмогы гаранта.
А кто же остается, ну так я вам раскажу -
ПЕРЕД ВЫБОРАМИ У НАС НЕТРОНУТЫЕ БЕЛО-ПУШИСТЫЕ - РЫГГО-ЖОППОБЛОК, СЛИНЯВШИЕ В БПП РЫГИ, ВСЕ КТО ПОД МЕРТВЕЧУКОМ И ФИРТАШЕМ, ОТДЕЛЬНО У НАС ОЛЕЖИК ЛЯШКО, НУ И ВСЯКИЙ ТАМ КАЛ ТИПА ДОБРОДОМОВА, БОЙКА, РАБИНОВИЧА ...
Так что все как то пороясняется, уже совсем не тайна кого будет толкать БПП на любых следующих выборах.
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чё тупим? Сигнал прямой - уё--- ....прям мантрами уговаривают!
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Где они? Где эти громкие разоблачения???
ФСБ ещё не скомпилировали?
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Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, браслет, больница, побег,
Сибирь, Россия….. Мугунини Мубуа…..
Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, браслет, больница, побег,
Сибирь, Россия….. Мугунини Мубуа…..
Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, браслет, больница, побег,
Сибирь, Россия…. Мугунини Мубуа…..
Может, что-то в консерватории подправить?
Модернизированный М. М. Жванецкий.
Россия, Мугунини Мубуа - на выбор пострадавших.
Видно свет в конце тоннеля, но только вот тоннель, сука, не кончается!
М.М. Жванецкий.
Есть люди, в которых живёт Бог; есть люди, в которых живёт Дьявол; а есть люди, в которых живут только глисты.
Фаина Раневская.
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