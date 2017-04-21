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Все про:боевик (18555) День Победы (990) Донецк (7378) Луганск (3435) парад (426) техника (664) Тымчук (1398)

 Боевики подтягивают к Донецку и Луганску тяжелое вооружение под видом подготовки к "военному параду", - ИС

Боевики под видом подготовки к параду ко Дню Победы стягивают тяжелую бронетехнику к Донецку и Луганску.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Оккупанты под "легендой" подготовки к "военному параду в честь Дня Победы" подтягивают технику и вооружение к Донецку и Луганску - тяжелую бронетехнику, ствольную артиллерию (122-мм и 152-мм), также отмечается переброска подразделений РСЗО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия перебросила на Донбасс значительное количество автотранспорта, - ИС

Тымчук отметил, что обращает на себя внимание тот факт, что наряд сил и средств, выделенных для "парада", состоит преимущественно из сводных подразделений ("1-го АК ДНР" и "2-го АК ЛНР").

"Также стоит учесть, что до 9 мая остается весьма большой промежуток времени, и переброска сил и средств для "парада" начата очень рано", - добавил он.
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А у нас печатают новые листовки к "параду" в Донецке!
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И это правильно- агитация страшнее бомбы, кажется коммунисты говорили так
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Главное .что бы ОБСЕ не были обеспокоены
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Собачек с выставки ограбили. Теперь есть место для общественного туалета в Донецке.
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Ну и что? Реально если напереть, то сдрыснут. Только наших ребят жалко.
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Не этих ублюдков. А могли бы спокойно охранять супермаркет, машины мыть........
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Наверное в дАнецке с лугандой бандЄровцев мноХа развелось...
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Парад - это демонстрация силы...Народ это успокаивает..В каждом американском городке стоит либо пушка либо танк..Дети с детства играются... потом в армию запишутся...Любой армии нужны свежие солдатики...
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C таким отстрелом, в лугандоне светиться на параде скоро станет плохой приметой...
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Интересно, если бы не нацики,через сколько дней вы распилили б страну?
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день паБеды на яхте Путлера Беда от Бедоносца
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Интересно, когда вату сгонят работать на военные предприятия за паек? Воины хуйла нарастают, на ряду с убывающем экономикои
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Крыс Путлера в ДУНбассе ихтамнет даже на границе с Сев.Кореей нэт,ибо быдло путлерскае маневрирует тока на РАБссиянскам СаРае
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Большинство депутатов ВР это продажные зажравшиеся шестёрки барыги. Закон об оккупированных территориях не хотят принять, слушают регионалов, которые только беспокоятся за сепаров , которые живут четвёртый год по законам параши, а все льготы получают по законам Украины. Такое может быть только в Украине, которую оккупировал барыга со своей командой. Набрал себе в команду кацапов или перевертнев от регионалов и душит страну и унижает народ . Заставляет прощать непрощаемое и мириться с тем что по городам расхаживают ненавистные сепары , мечтающие о приходе иуды.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики подтягивают к Донецку и Луганску тяжелое вооружение под видом подготовки к "военному параду", - ИС
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