 Боевики подтягивают к Донецку и Луганску тяжелое вооружение под видом подготовки к "военному параду", - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"Оккупанты под "легендой" подготовки к "военному параду в честь Дня Победы" подтягивают технику и вооружение к Донецку и Луганску - тяжелую бронетехнику, ствольную артиллерию (122-мм и 152-мм), также отмечается переброска подразделений РСЗО.
Тымчук отметил, что обращает на себя внимание тот факт, что наряд сил и средств, выделенных для "парада", состоит преимущественно из сводных подразделений ("1-го АК ДНР" и "2-го АК ЛНР").
"Также стоит учесть, что до 9 мая остается весьма большой промежуток времени, и переброска сил и средств для "парада" начата очень рано", - добавил он.
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