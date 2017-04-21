 "Все бы были удовлетворены, если бы мы гоняли Россию сцаными тряпками по международной арене", - Береза о решении суда ООН

Как передает Цензор.НЕТ, Борислав Береза внефракционный народный депутат, член постоянной делегации в ПАСЕ прокомментировал Промежуточное решение Международного суда ООН по иску "Украина против РФ".
- Я понимаю, что все бы были удовлетворены, если бы мы гоняли Россию сцаными тряпками по международной арене, но надо не забывать, что и с той стороны - не мальчики для бритья. А также вспомните о том, что Грузии отказали в рассмотрении иска против России в том же суде, а у нас получилось. Понимаю, что сейчас появятся ФБ -эксперты, которые знают больше, могут лучше и вообще умеют все. Но в суде ООН они почему-то не представляли Украину. В любом случае мы должны стремиться к большему и не должны преуменьшать своих достижений. И обязаны добиваться максимального результата по всем возможным направлениям. Но надо помнить, что в России отсутствует универсальная юстиция, а значит, они не будут признавать решения этого суда. И это проблема, - заявил депутат.
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ СТАТЬИ ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.
4706 39
Материалы по теме: Украина против России в Гааге
Запад опасается назвать Путина террористом, - Арьев о решении суда ООН(45)
Международный суд ООН признал Россию стороной Минских договоренностей, а не посредником, как изначально она пыталась себя представить, - Порошенко. ВИДЕО(45)
Невыполнение Россией решения Суда ООН позволит Украине просить дополнительных санкций, - Гопко(27)
В случае невыполнения РФ промежуточного решения Суда ООН вопрос будет вынесен на рассмотрение Генассамблеи, - Петренко(32)
Нардеп оскорбил корреспондента ТСН после вопроса о переписке с Марией Столяровой(0)
Петренко о решении Международного суда ООН: "Вчера произошло хорошее событие. Самое основное, что суд признал свою юрисдикцию по этим делам"(17)
Россия должна выполнять решения Международного суда ООН: тут нет выбора, - посол Франции Дюмон(20)
Ответить
Ответить
Ответить
Почему тогда Саака провалил процесс???
А у нас - получилось!
Ответить
В России собрались запретить обходить блокировки запрещенных сайтов
В России подготовлен законопроект, который запрещает использовать на территории страны сервисы, позволяющие обходить блокировку сайтов с запрещенным контентом, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в интернет-компаниях. Информацию газете подтвердил федеральный чиновник, по словам которого, автор проекта - Роскомнадзор. Он пояснил, что суть документа - обязать анонимайзеры и VPN-сервисы блокировать сайты из реестра запрещенных ресурсов.
Другие собеседники издания утверждают, что текст законопроекта разрабатывали юристы Медиа-коммуникационного союза, который объединяет крупнейшие медиахолдинги и операторов связи. МКС интересует антипиратский аспект этой инициативы: союз хочет, чтобы пользователи не могли заходить на пиратские сайты с помощью анонимайзеров. Представители МКС и Роскомнадзора не смогли это прокомментировать.
Авторы законопроекта указывают, что сами по себе технологии направления трафика через зарубежные и анонимные прокси-серверы и VPN-сервисы не являются незаконными: существует широкий спектр для их законного применения. Но эти же технологии используются и для "обхода блокировок", сетуют они. Чтобы этого не было, законопроект предлагает полностью запретить использовать в России сети, информационные системы и программы для получения доступа к запрещенным сайтам, следует из законопроекта.
Кроме того, законопроект обязывает поисковики прекращать выдачу ссылок на сайты, заблокированные в России за распространение незаконной информации. Если поисковик откажется это сделать, то его будет ждать штраф до 700 тысяч рублей.
Сложившаяся практика выявила недостаточную эффективность блокировок: полностью достичь целей не удается, жалуются авторы проекта. Этому мешают, во-первых, поисковые системы, выдающие ссылки на запрещенные ресурсы. Другой виновник - технологии, позволяющие получить доступ к заблокированным ресурсам: это анонимные прокси-серверы (анонимайзеры), виртуальные частные сети (VPN) и т. п.
Популярность анонимайзеров в России стала расти, после того как Роскомнадзор начал активно блокировать не только сайты экстремистской направленности, но и массово посещаемые кино- и музыкальные торренты.
Ответить
Затем, запретят обходить запрет на обход запрета на блокировку запрещенных сайтов.
И т.д.
В итоге, количество контролирующих запреты превысит количество создающих контент.
Какая смешная вата!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
есть возможность,то она должна выявить коррупционные связи продажных итальянских политиков,продавшихся паРаше.Это ,по моему,более важнее,чем этот фарс с судом ООН.Ублюдочные итальянские политиканы подыгрывают Хуйлу,стараясь тормозить введение новых противопаРашкинских санкций.Нужно следить за итальянскими политиками- ублюдками и постоянно поднимать этот вопрос.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В Волновахе и районе почти не осталось свободной недвижимости. Люди массово уезжают с дыры. Скупают даже старые дома в сёлах.
Ответить
Ответить
Ответить
Порошенко висловив упевненість в тому, що зараз необхідно сконцентруватись на тому, щоб найкращим чином представити у суді позицію Держави Україна та визначити державу-агресора.
«Вперше, і ключове слово тут - вперше, було застосовано механізм Міжнародного суду для де-факто притягнення до відповідальності держави-агресора, держави, яка фінансує тероризм. І саме за порушення цієї конвенції ми поставили питання про притягнення до відповідальності», - підкреслив Порошенко.
Суд по правам человека не рассматривает вопросы агрессии, это вне его компетенции!
И все попытки чго-то доказывать - просто сотрясение воздуха
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
16 год ·
Квітневі тези
Здається дивним, що всій всесвітній армії політологів з високими зарплатами та авторитетами не вистачило сил, натхнення і три повних роки часу, щоб зрозуміти загадку гібридної війни в Україні.
А розгадка проста: немає жодної гібридної війни. Є натомість гібридний / зрадницький / агентурний / окупаційний кремлівський режим в Україні, який, цинічно одягнувши вишиванки, розігрує паралельну псевдо-реальність "незалежної неньки України" - за сценарієм відомого путінського Макіавелі Суркова.
Головний кат України, чи іншими словами назначений московський генерал-губернатор, як і положено вбивці, діє за сценою - це старий всім знайомий кгбіст Медведчук. Згадайте, як він приймав в Криму Путіна, а Янукович принижено часами чекав, поки хазяїн потім удостоїть кілька хвилин аудієнції.
Двоє легальних його підручних, Порошенко і Турчинов, час від часу грають роль гібридного президента і голови РНБО, захищаючи при цьому далеко не українські інтереси - ще з того моменту, як стояли на часах, попереджуючи всякий можливий спротив в процесі захоплення Путіним Криму і Донбасу.
У них нема недостатку в спільниках-співучасниках, починаючи з головних - всіляких мерзотників авакових, пашинських, парубіїв, яценюків, гройсманів, кличків, наливайченків і грицаків. Плюс це практично всі депутати, яких купили з потрохами ще маленькими і завели туди явно твердою рукою ФСБ. Плюс всі урядовці, починаючи з Києва і закінчуючи чи не останнім сільським головою. Плюс мерзенна прокуратура з її неодмінно мерзенним очільником - укривачем всіх злочинів. І нічим не кращі кадри МВС, ФСБУ і судів - всі вони теж набираються допомагати знищувати Україну розграбуванням, прикривати злочини, вигороджувати надто зарвавшихся особин і імітувати систему правосуддя. Так само ЗМІ засновані / вкрадені на перевірені кадри ФСБ, там працюють "лояльні" люди, які пишуть здравниці Турчинову, Порошенку, або обом разом. Так само є армія доморощених і самозванних "політологів", які невтомно славлять мудрість вказаних вождів і молять не розхитувати човен.
Всі ці функціонери окупаційного режиму становлять, як положено представникам імперії-завойовника, панівний клас, мають майже необмежений доступ до багатства країни. Е-декларації позбавляють необхідності довго все описувать. Депутати літають в Париж на футбол і на Канари з коханками безкоштовно - тобто за рахунок бабусь, які виживають на тисячу пенсії - і це коли Гройсман присилає їм рахунок 4000 на місяць за опалення. Найупослідженіший податківець, який має додаток "державний" (от воно, чарівне слово, яке причисляє вас до когорти стовпів окупаційного режиму) до назви його професії, має вищу, ніж у простих смертних зарплату, йдучи у відпустку він отримує оклад "на оздоровлення" - навіть будучи мільйонером, і отримує не 1200 пенсії, як всі - а 80% окладу. Хто сказав, що дворянство і феодалізм закінчились 100 років тому? Вони живуть і процвітають в московщині (раніше це був "соціалізм" з "відповідальними працівниками" на Волгах, тепер це "керована ФСБ демократія" - з ФСБ-феодалами на всіх мало-мальськи керівних постах. І вони так само культивуються Москвою в Україні, як і весь ФСБ-феодальний лад.
І тут очевидний прокол: на відміну від хижого обличчя окупаційного режиму - яке сяк-так ховається під личиною вишиванок і "палких" "патріотичних" промов - сам режим, його хижацькі результати, мерзенну жадібність, паразитизм і бажання знищити Україну - насамперед економічно - сховати просто неможливо. Це хиже розграбування України виглядає очевидним продовженням голодомору - обраної Сталіним тактики знищення волелюбної України, яка підхвачена сталіністом і садистом Путіним, і також радо прийнята до виконання оравою цих цинічних покидьків, які називають себе урядом і "елітою", яким їх порш-каєни, палаци, ікра і золото затьмарило совість, розум, патріотизм, і взагалі всякі людські почуття, рухи і цінності.
А що ж, ви спитаєте, війна? Війна, я вже якось писав, для Порошенка-Турчинова, це як для грабіжників банку перед пограбуванням підірвати бензовоз на сусідній вулиці. Поки поліція і народ будуть гасити полум'я, ви можете спокійно виносити мішки, набиті доларами.
Що ми і спостерігаєм три роки.
Висновки:
1. Режим веде війну з власним народом як прикриття нищівного пограбування.
2. Пограбування обрано як зброя знищення незалежності України і заведення назад у московське ярмо.
3. Війна не є гібридною, гібридним (або, щоб простіше, таким що продався ворогу) є правлячий антиукраїнський режим.
Тому вони дали втекти з усім накраденим найкривавішим злочинцям попереднього режиму. Тому не повернуто ні копійки з вкраденого. Тому ніхто не покараний. Тому звільнені з посад всі, хто намагався підняти країну, не красти і проводить реформи.
Мораль
Оскільки КГБ-ФСБ стало в Росії правлячою партією з відповідними методами, це означає що Путін побудував там класичний нацистський режим. Оскільки Режим Порошенка-Турчинова лише філіал кремлівської адміністрації, він також носить ознаки російського нацизму. Це, до речі, робить частково справедливим маркування Путіним режиму Порошенка-Турчинова як "хунту" - він, правда, цинічно приховує, що це його власна, кгб-хунта, а не "бандерівська". Тому так важко йде витіснення мови окупанта з ужитку. Тому в Україні багатіють московські банки, хоча українські закриті в Росії в перші дні війни. Тому стратегічна Мотор Січ вкрадена на путініста Богуслаєва, і безперебійно постачає двигуни до бойових вертольотів агресора. Ніхто нічого навіть не думає націоналізувать. Тому так культивує Порошенко поліцію і нацгвардію - просто копіює Путіна. Тому набирає вбивця Аваков собі кадри вбивць, сепаратистів і зрадників.
Вони практично збиткуються над народом, провокуючи на вибух невдоволення - щоб по нацистськи потопити в крові напавши з двох боків - як це було показово зроблено в Іловайську - поки мерзотники в Києві імітували зайнятість "приймаючи парад".
Який вихід? Гнати в шию всю сволоту. Але є одно але. Перш чим ззивать новий Майдан, ви повинні мати власну сильну загальноукраїнську партію. Мати свій готовий до дії сформований уряд. Свій штаб і свої сили безпеки, бо інакше всіх вождів жде доля Чорновола. І без своєї перевіреної партії ви повторите долю двох попередніх майданів: скинувши банду покидьків виявите, що нема кому взять владу - крім нової банди покидьків. Путін не даром, йдучи заново колонізувать Україну, перш за все знищив руками своїх агентів Народний рух і його голову Чорновола разом з його заступником. Він знав, хто і що може дати відсіч окупантам.
Слід розуміти, що в усіх урядових і "силових" кабінетах сидять, як і за Януковича, кадри Путіна. І вони недаром сховали під крило всіх до одного професійних вбивць. Задача не виглядає простою чи безпечною.
Основний фронт боротьби з путінізмом не в Донбасі і не в Криму. Він на Печерських пагорбах.
P.S. Якщо ви потребуєте істини, вам може знадобитися мужність, щоб її прийнять.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ну, самое главное уже сделали: все тряпки обосцали. Теперь осталось дело за малым...
Ответить