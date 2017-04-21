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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:теракт (2079) Франция (1827) Климкин (1257)

 "Мы разделяем скорбь французского народа и выражаем нашу солидарность с Францией", - Климкин

Климкин осудил вчерашний теракт в центре Парижа.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил вчерашний теракт в центре французской столицы. Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Twitter.

"Я решительно осуждаю этот теракт. Мы разделяем скорбь французского народа и выражаем нашу солидарность с Францией", - заявил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Французская полиция рекомендует воздержаться от посещения центральной улицы Парижа после перестрелки, - МИД

Напомним, неизвестные вечером 20 апреля открыли огонь по полицейским на Елисейских полях в центре Парижа. В результате один полицейский погиб, еще один получил тяжелое ранение, сообщают информагентства со ссылкой на полицию.
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Рашисты и тут отличились!
Когда уже Европа поймёт, что недалеко от них государство, которое хочет их уничтожить!
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Victor Tregubov11 год. ·

Вот кто бы сомневался, что перед французскими выборами кто-то решит пострелять в Париже.
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Климнкин, пора уже в отставку. Ну не сложилось.........
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Бачили очі шо купували....Украину ЕС не жалует... жуть какое население нетолерантное.... пользуйтесь тем шо устраивает...
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У нас почти каждый день гибнут и получают ранения наши воины, но никто своего сочувствия нам не высказывает.
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Хуйло методично продвигает лепеншу к власти!
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2 мусорів утилізували в іншій державі, а воно "скарбить" бугага
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы разделяем скорбь французского народа и выражаем нашу солидарность с Францией", - Климкин
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