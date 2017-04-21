 "Мы разделяем скорбь французского народа и выражаем нашу солидарность с Францией", - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил вчерашний теракт в центре французской столицы. Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Twitter.
"Я решительно осуждаю этот теракт. Мы разделяем скорбь французского народа и выражаем нашу солидарность с Францией", - заявил министр.
Напомним, неизвестные вечером 20 апреля открыли огонь по полицейским на Елисейских полях в центре Парижа. В результате один полицейский погиб, еще один получил тяжелое ранение, сообщают информагентства со ссылкой на полицию.
1701 11
Международный судом ООН признал Россию стороной Минских договоренностей, а не посредником, как изначально она пыталась себя представить, - Порошенко. ВИДЕО(9)
Климкин о визите Тиллерсона в Москву: "Это этап давления на Россию, чтобы она наконец ушла с Донбасса"(104)
Восьмое вето РФ по Сирии означает, что она хорошо себя чувствует в компании стран-изгоев, - Климкин(92)
Главы МИД Украины и Грузии решительно осудили агрессивную политику РФ, несущую угрозу международной безопасности(5)
Вице-премьер РФ Рогозин оскорбил главу МИД Украины Климкина в Twitter(0)
"Украина стоит плечом к плечу с египетским народом в войне с террором", - Климкин осудил теракты в Египте(29)
США понимают, с какой именно Россией имеют дело, - Климкин(43)
Когда уже Европа поймёт, что недалеко от них государство, которое хочет их уничтожить!
Ответить
Вот кто бы сомневался, что перед французскими выборами кто-то решит пострелять в Париже.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить