 В МИД подтвердили гибель двух украинцев в ДТП в Северной Осетии

Какинформирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД в Twitter.
"ГУ МЧС РФ сообщает о гибели двух граждан Украины 20 апреля в результате ДТП на автодороге Авдон-Кадгарон", - говорится в сообщении.
Другие детали происшествия не уточняются.
Ранее о гибели двух украинцев сообщили российские СМИ.
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