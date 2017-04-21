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 В МИД подтвердили гибель двух украинцев в ДТП в Северной Осетии

МИД Украины со ссылкой на МЧС России подтверждает гибель в ДТП на автодороге Авдон-Кадгарон в Северной Осетии двух украинцев.

Какинформирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД в Twitter.

"ГУ МЧС РФ сообщает о гибели двух граждан Украины 20 апреля в результате ДТП на автодороге Авдон-Кадгарон", - говорится в сообщении.

Другие детали происшествия не уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате ДТП в Северной Осетии погибли двое детей из Украины, - "Интерфакс-Юг"

Ранее о гибели двух украинцев сообщили российские СМИ.
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Нечего украинцам делать в вражеской стране. Учитывая, что РФ не нормальная страна сама по себе, отправлять туда детей да еще и в стремные регионы - идиотизм в квадрате.

Детей жалко. Родители - козлы.
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И чего их понесло в Осетию? Регион с нестабильной обстановкой, под кацапской юрисдикцией,где украинцев , мягко говоря не жалуют?
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Не путай Северную и Южную Осетию. Это как Кореи. ты написала про южную. Дело было в Северной
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