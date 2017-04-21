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Все про:Кабмин (10174) Львов (3400) Львовщина (1438) мусор (341) Кистион (18)

 Мусор из Львова будут временно вывозить на полигоны других городов области, - Кабмин

Твердые бытовые отходы (ТБО) из Львова будут временно вывозиться на полигоны других городов Львовской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По данным пресс-службы вице-премьера Украины Владимира Кистиона, в пятницу власти Львовской области подпишут меморандум о решении проблемы утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) из Львова, предусматривающий, что мусор из города будет вывозиться и утилизироваться на полигонах других городов области до принятия окончательного решения Львовским городским советом.

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Меморандум о сотрудничестве между Львовской областной государственной администрацией, Львовским областным советом, Львовским городским советом и органами местного самоуправления, на территории которых расположены полигоны или свалки захоронения ТБО, будет подписан в пятницу в присутствии вице-премьера В.Кистиона главой Львовской ОГА, председателем Львовского областного совета и председателями городских советов Львовской области.

Как известно, напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов возникла во Львове из-за закрытия Грибовичской свалки после обвала на ней и гибели людей в мае 2016 года.

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При чем тут Садовой. Его тупо нагибают урки из шоколадной банды.
Полигон возле Львова закрыли. Завод строить это годы и опять если урки разрешат.
Вот если прогнется, тогда разрешат вывозить в другое место. Или утопят в говне.
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...мусор из Львова..... ....Садовой Андрей Иванович - городской глава Львова...
вот и я думаю - при чём здесь Садовый???
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Гнойсман,ты хочешь всю Украину завалить мусором? Почему не строятся мусоросжигающие и мусороперерабатывающие заводы? Где они? Ау? Куча инвесторов предлагает строить и что? И где? Гнойсман относится к Украине как к полигону для эксплуатации и разворовывания. Геть сука из власти!
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Самопомич,пролетит не из-за мусора а из-за того,что они оказались ни рыбой, ни мясом !!!
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Так вариант только один-диктатура с социализацией общественного строя,всё остальное будет вести Украину к гибели и распаду !
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Смотрите на Раду сейчас....Все прикупили и Наемов, лещенок, залищучек...........Реально по ляму зелени за голосование.....
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Кабмін дозволив вивезти сміття зі львова. Мабуть це реформа.
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пусть под кабмин вывозят у других городов своего мусора девать некуда
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при чём здесь кабмин???
Пусть везут на дачу к Садовому!
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а кто голова Львова?
Или ему, как плохому танцору, чего-то мешает?
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а нахрена кабмину Львовский мусор ?.мусором должны заниматся местные власти .
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Там что в окрестностях Львова нет места под свалку? . Перевозка мусора на такие расстояния дорого ведь стоит
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Для свалки нужно разрешение. Очевидно, что кто-то его не дает.
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Ану шоколадні давайте потявкайте на Садового.
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Да причем тут шоколадни ... Ты считаешь возить мусор по всей Украине .нормально?
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так дай им свой адрес - пусть тебя из мусором завалят.. В чем проблема?
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Что не понятно? В Лугандон мусор везите!
Ну не один же им уголь жрать,в конце то концов!
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Якщо мэр Черкас не сподобається комусь в АП. То в Черкасах теж закриють звалище і повезуть сміття по всій Україні.
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не повезуть... уже народ навчений...Це те саме що туалет в час пік закрит...та проблема мусора у Львові не із -за того шо хтось комусь не подобається в АП.....Є місто, є природні відходи...були й будуть, але ж ніхто з України більше їх на возить по сусідам - через забор....
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От прийшов чиновник і закрив звалище. Як у Львові. Що ви будете робити із сміттям живучи в багатоповерховому будинку?
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Пицюне на подворье свалите весь этом хлам, так завтра быстро найдут место под Львовом.
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У нас в кварталі вже 1,5 місяці не забираютьмусорні піраміди Садового! Засре тепер всю облясть і всю Україну!
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Обіцянки Садового! Червень 2006. Грибовицьке сміттєзвалище. Лапша від А.Садового

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Пиз...дун Садовий ще в червні 2006 року обіцяв навести порядок, тепер йому зчерез 11 років знову мішає його жадібність до грошей! Лапшун і пиз...дун !
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМусор из Львова будут временно вывозить на полигоны других городов области, - Кабмин
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