 Мусор из Львова будут временно вывозить на полигоны других городов области, - Кабмин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По данным пресс-службы вице-премьера Украины Владимира Кистиона, в пятницу власти Львовской области подпишут меморандум о решении проблемы утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) из Львова, предусматривающий, что мусор из города будет вывозиться и утилизироваться на полигонах других городов области до принятия окончательного решения Львовским городским советом.
Меморандум о сотрудничестве между Львовской областной государственной администрацией, Львовским областным советом, Львовским городским советом и органами местного самоуправления, на территории которых расположены полигоны или свалки захоронения ТБО, будет подписан в пятницу в присутствии вице-премьера В.Кистиона главой Львовской ОГА, председателем Львовского областного совета и председателями городских советов Львовской области.
Как известно, напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов возникла во Львове из-за закрытия Грибовичской свалки после обвала на ней и гибели людей в мае 2016 года.
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Полигон возле Львова закрыли. Завод строить это годы и опять если урки разрешат.
Вот если прогнется, тогда разрешат вывозить в другое место. Или утопят в говне.
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вот и я думаю - при чём здесь Садовый???
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Пусть везут на дачу к Садовому!
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Или ему, как плохому танцору, чего-то мешает?
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Ну не один же им уголь жрать,в конце то концов!
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Пиз...дун Садовий ще в червні 2006 року обіцяв навести порядок, тепер йому зчерез 11 років знову мішає його жадібність до грошей! Лапшун і пиз...дун !
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