 Боевики "ДНР" намерены досрочно освободить часть заключенных и направить их на военную службу, - ГУР

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Минобороны.
"Командованием 1-го АК для комплектования личным составом 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты осуществлен отбор кандидатов на досрочное освобождение из мест лишения свободы по случаю празднования 9 мая", - сказано в нем.
Также сообщается, что в соединениях и частях боевиков растет количество правонарушений вследствие ухудшения морально-психологического состояния военнослужащих.
Военнослужащий 5-го отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) 1-го армейского корпуса (Донецк) после конфликта с сослуживцами бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в блиндаж, в котором находились его обидчики. Блиндаж сгорел, пострадавшие госпитализированы.
Кроме того, на передовых позициях противника участились случаи обстрелов боевиками собственных, соседних позиций для проверки бдительности с последующим обвинением в обстрелах сил антитеррористической операции (АТО).
Такие же приемы используются боевиками во время пристрелки оружия.
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Вот только у зеков не спросили, хотят ли они воевать за "альтернативную" родину!
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Вчера 11.41 |
Медведев поотбрехивался в Госдумке. Его спрашивали - он вяло отвечал. Пробулькал про "блокаду, в которой живет Россия". Думал - пожалеют и почешут за ушком. Не почесали. Спросили-таки про Навального. В ответ тявкнул, как смог. А вообще - кладбищенская скукотища, конечно.
Но 3D мешки под глазами все равно выпирали. То, что у Димона - железная печень и "синячит" он - "только в путь" - как раз не удивляет. В бункере у фюрера перед крахом тоже не просыхали. Так что понять Димона можно. Живой? - уже счастье. А наступит "час Х" - все равно весь ливер выпотрошат. К чему его беречь?
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Apr. 20th, 2017 at 2:20 PM
Неудержимый Трамп продолжает делать Америку великой снова и в рамках подписанного 18 апреля указа "Покупай американское" взялся за импорт стали в США.
Так, в Белый дом были приглашены руководители крупнейших металлургических кампаний США ArcelorMittal, Nucor, U.S. Steel, AK Steel и Timken, для обсуждения путей возрождения металлургического величия штатов и уменьшения зависимости от импорта. А уменьшать есть что.
Например, в 2015 году США импортировали 35 млн тонн стали, в 2016 - 30 млн тонн соответственно. За январь-февраль 2017 стальной импорт уже составил 5 млн тонн, что соответствует приросту на 11,7%! Но, самое интересное, кто является основным поставщиком в США.
Так, согласно данным American Iron&Steel Institute, за январь-февраль этого года основными поставщиками готового проката и труб в США стали Южная Корея - 518,8 тыс. тонн и Турция - 456,2 тыс. А вот крупнейшими экспортерами слябов и стальной заготовки Бразилия - 502 тыс. тонн и, конечно же, Россия - 255 тыс. тонн (более 1 млн тонн в год). И последний поставщик нас интересует как никакой другой, ведь "лучший друг россиян", атаман всея войска кизячего и рюрикович в тридесятом поколении, по сути, наносит удар и металлургической отрасли РФ, лишая её рынка сбыта для миллионов, в годовом исчислении, тонн продукции! И у меня возникают смутные сомнения на счёт того, что урезать импорт начнут, к примеру, с дружественной США Южной Кореи или Бразилии.
Наблюдаем!
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Осталось найти в Конституции термин "Преемник". Или, наконец, не париться и провозгласить уже монархию.
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У россиян спи...дили и вывезли на Запад триллионы долларов, а взамен возвращают им с Запада личные данные.
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