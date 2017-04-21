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 Политика Украины
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Все про:разведка (1679) терроризм (20146) Антитеррористическая операция (16506)

 Боевики "ДНР" намерены досрочно освободить часть заключенных и направить их на военную службу, - ГУР

Освобожденные будут направлены для замещения вакантных должностей в подразделениях полка, а срок их обязательного пребывания на военной службе будет равняться сроку освобождения из заключения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Минобороны.

"Командованием 1-го АК для комплектования личным составом 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты осуществлен отбор кандидатов на досрочное освобождение из мест лишения свободы по случаю празднования 9 мая", - сказано в нем.

Также сообщается, что в соединениях и частях боевиков растет количество правонарушений вследствие ухудшения морально-психологического состояния военнослужащих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на Донбассе остается напряженной: с начала суток зафиксированы 7 обстрелов со стороны боевиков, - пресс-центр штаба АТО

Военнослужащий 5-го отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) 1-го армейского корпуса (Донецк) после конфликта с сослуживцами бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в блиндаж, в котором находились его обидчики. Блиндаж сгорел, пострадавшие госпитализированы.

Кроме того, на передовых позициях противника участились случаи обстрелов боевиками собственных, соседних позиций для проверки бдительности с последующим обвинением в обстрелах сил антитеррористической операции (АТО).

Такие же приемы используются боевиками во время пристрелки оружия.
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О, хорошо. Лишние удобрения перед посевными работами не помешают
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Это, типа, штрафбат - искупить кровью провиду перед родиной!
Вот только у зеков не спросили, хотят ли они воевать за "альтернативную" родину!
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Ты думаешь будут сильно спрашивать? Республика в опасности, дармоедов кормить не будем берданку в руки и вперед на мины - чем раньше сдохнет - тем больше мат. благ отцы-командиры наэкономят, да и проходы в минных полях могут наковырять...
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Правильно,вместо отсидки смертный приговор - логично !
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"срок их обязательного пребывания на военной службе будет равняться сроку освобождения из заключения" - это ж на сколько путен решил продлить "минские договоренности" ?
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Та, то будут те еще солдаты )) Им только автоматы дайте, ужо они вам навоюют, не хотел бы я ими командовать ))
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Кулеметник Микола, прокрутить вам пару нових дисків...
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зеки народ хитрый свои шкуры подставлять небудут .разбегутся наверняка им бы помародерствовать вот это ихнее .
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ох мы тебе навоюем комбат! ох и навоюем! )))
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ЗЕКИ- ВОИНЫ НЕДОРОСИИ И НОВОСОСИИ. КАКИЕ ПРЕКРАСНЫЕ ЛИЦА.

Боевики "ДНР" намерены досрочно освободить часть заключенных и направить их на военную службу, - ГУР - Цензор.НЕТ 4923
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Клятый царизм посылал воевать своих лучших людей, образованных офицеров, дворян. ДНР будет посылать тоже своих лучших и достойных защитников - зеков (насильников, убийц) . Какое государство, такие и защитники
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Это предупреждение местным жителям лугандонии! Потом что скоро крики "щаз на окопы отправлю" будут звучать в каждом переулке даже за "косой" взгляд!
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для урок это краснопузое говно априори враги,они головами покивают ,калаши получат и будут ватанам спины дырявить да шлюх по деревням пежить
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самое главное в боекомплект ширку и бояру и это усьо да и каждые полчаса чифир
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Медведев "синячит". В бункере у фюрера перед крахом тоже не просыхали

Вчера 11.41 |
Медведев поотбрехивался в Госдумке. Его спрашивали - он вяло отвечал. Пробулькал про "блокаду, в которой живет Россия". Думал - пожалеют и почешут за ушком. Не почесали. Спросили-таки про Навального. В ответ тявкнул, как смог. А вообще - кладбищенская скукотища, конечно.
Но 3D мешки под глазами все равно выпирали. То, что у Димона - железная печень и "синячит" он - "только в путь" - как раз не удивляет. В бункере у фюрера перед крахом тоже не просыхали. Так что понять Димона можно. Живой? - уже счастье. А наступит "час Х" - все равно весь ливер выпотрошат. К чему его беречь?
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ато, и так , урок, в этом сброде дыныры, не хватало
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ТРАМП ВЗЯЛСЯ ЗА ИМПОРТ СТАЛИ В США - РОССИИ СТОИТ ГОТОВИТЬ СПИНУ

Apr. 20th, 2017 at 2:20 PM

Неудержимый Трамп продолжает делать Америку великой снова и в рамках подписанного 18 апреля указа "Покупай американское" взялся за импорт стали в США.

Так, в Белый дом были приглашены руководители крупнейших металлургических кампаний США ArcelorMittal, Nucor, U.S. Steel, AK Steel и Timken, для обсуждения путей возрождения металлургического величия штатов и уменьшения зависимости от импорта. А уменьшать есть что.
Например, в 2015 году США импортировали 35 млн тонн стали, в 2016 - 30 млн тонн соответственно. За январь-февраль 2017 стальной импорт уже составил 5 млн тонн, что соответствует приросту на 11,7%! Но, самое интересное, кто является основным поставщиком в США.
Так, согласно данным American Iron&Steel Institute, за январь-февраль этого года основными поставщиками готового проката и труб в США стали Южная Корея - 518,8 тыс. тонн и Турция - 456,2 тыс. А вот крупнейшими экспортерами слябов и стальной заготовки Бразилия - 502 тыс. тонн и, конечно же, Россия - 255 тыс. тонн (более 1 млн тонн в год). И последний поставщик нас интересует как никакой другой, ведь "лучший друг россиян", атаман всея войска кизячего и рюрикович в тридесятом поколении, по сути, наносит удар и металлургической отрасли РФ, лишая её рынка сбыта для миллионов, в годовом исчислении, тонн продукции! И у меня возникают смутные сомнения на счёт того, что урезать импорт начнут, к примеру, с дружественной США Южной Кореи или Бразилии.
Наблюдаем!
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Уже начали антидемпинговое расследование против Украины
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только петухов не выпускайте а то ВСУ не поймут и опустят пернатых на бутылки)))
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Усы Пескова‏ @Sandy_mustache 19 ч.19 часов назад
Осталось найти в Конституции термин "Преемник". Или, наконец, не париться и провозгласить уже монархию.

Боевики "ДНР" намерены досрочно освободить часть заключенных и направить их на военную службу, - ГУР - Цензор.НЕТ 9164
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Нехай урки передають свій досвід усім опочленцям. Останнім буде легше сидіти. Звичайно тим які вціліють.
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Уголок циника‏ @cynicarea 19 апр.
У россиян спи...дили и вывезли на Запад триллионы долларов, а взамен возвращают им с Запада личные данные.
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Большинство сидельцев добровольно в окопы лугандонов не пойдут. Нечего им там делать. Либо откажутся, а прессовать станут, при первом же шухере свалят, да еще с оружием.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБоевики "ДНР" намерены досрочно освободить часть заключенных и направить их на военную службу, - ГУР
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