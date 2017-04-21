 "Киевэнерго" возобновило горячее водоснабжение в отключенных из-за проведения гидравлических испытаний домах

Об этом говорится в сообщении компании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Из-за низкой температуры воздуха ПАО "Киевэнерго" приостановило испытания теплосетей и возобновило поставки горячей воды тем домам, где оно было приостановлено из-за технологических требований", - сказано в нем.
Соответствующее протокольное решение Киевской городской государственной администрации компания получила 18 апреля.
Гидравлические испытания приостановлены от всех теплоисточников, где они были начаты, кроме станции теплоснабжения № 2, на этом этапе проведения испытаний это технологически невозможно.
Без горячего водоснабжения остаются потребители 298 жилых домов Подольского района столицы.
"Киевэнерго" по согласованию с городскими властями 10 апреля начала гидравлические испытания теплосетей, находящихся в зоне ответственности компании. Проведение гидравлических испытаний будет возобновлено 24 апреля.
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так и " Рыбка проводит гидроиспытания здоровья
Граждан Украины .
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Неужели не понятно, что в некоторых домах есть младенцы, которых нужно отмывать от какашек, и отключение горячей воды - это в принципе не смешно? Сколько детей во время таких отключений, даже летом, попадает в ожоговые центры из-за ожога кипятком, Вы никогда не интересовались? А сколько получили ожог из-за сиюминутно возникшей неисправности бойлера - т.е. бойлер это далеко не равноценная замена центральному отоплению? А если не смыть, будут незаживающие раны на этом месте, у детей архинежная кожа.
Удивительно другое. Из всех властей за последние 25 лет эти впервые посягнули отключать холодить Киев. Это означает, что дети абсолютно всех депутатов давно уже выехали из страны и никаких бунтов они совершенно не боятся.
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_dlya_provedeniya
Олег Фёдоров cdeb5c76 Изверги - ни тепла, ни горячей воды.
Требуйте разрешений
устанавливать Автономное Отопление в квартирах !
Устанавливайте электрические бойлеры!
Съэкономите средства для семьи и не добавите денег офшорникам .
У них на Бали тепло и сухо .
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ауууу, включи воду, гнида...
Он Вас не слышит -
а только гудит !
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