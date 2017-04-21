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 Киевские новости
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Все про:горячая вода (35) Киев (16882) Киевэнерго (219) погода (2424)

 "Киевэнерго" возобновило горячее водоснабжение в отключенных из-за проведения гидравлических испытаний домах

Компания "Киевэнерго" (входит в структуру холдинга ДТЭК) возобновила горячее водоснабжение в отключенных из-за проведения гидравлических испытаний в Киеве домах.

Об этом говорится в сообщении компании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Из-за низкой температуры воздуха ПАО "Киевэнерго" приостановило испытания теплосетей и возобновило поставки горячей воды тем домам, где оно было приостановлено из-за технологических требований", - сказано в нем.

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Соответствующее протокольное решение Киевской городской государственной администрации компания получила 18 апреля.

Гидравлические испытания приостановлены от всех теплоисточников, где они были начаты, кроме станции теплоснабжения № 2, на этом этапе проведения испытаний это технологически невозможно.

Без горячего водоснабжения остаются потребители 298 жилых домов Подольского района столицы.

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"Киевэнерго" по согласованию с городскими властями 10 апреля начала гидравлические испытания теплосетей, находящихся в зоне ответственности компании. Проведение гидравлических испытаний будет возобновлено 24 апреля.
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А в інших містах України коли буде гаряча вода цілий рік як в Києві. Місцева влада взагалі вирішила що гаряча вода не потрібна мешканцям і фактично знищила мережу подачі гарячої води! Уряд наведе лад в Україні чи буде далі прикидатись що не має до України жодного відношення? Місцева влада зобов'язана надавати мешканцям певний набір послуг і не має права на свій розсуд припиняти водопостачання гарячої води, просто тому що не хочуть утримувати водорозподільчі мережі в нормальному технічному стані! Коли цей грьобаний бардак закінчиться?
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Как мороз и холод в киевских квартирах -
так и " Рыбка проводит гидроиспытания здоровья
Граждан Украины .
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Я заметил - пару денй назад хотел помыться, а в кране - холодная вода! Включил бойлер, пока он раскочегарился, горячая вода уже появилась!
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Это была претензия на юмор?
Неужели не понятно, что в некоторых домах есть младенцы, которых нужно отмывать от какашек, и отключение горячей воды - это в принципе не смешно? Сколько детей во время таких отключений, даже летом, попадает в ожоговые центры из-за ожога кипятком, Вы никогда не интересовались? А сколько получили ожог из-за сиюминутно возникшей неисправности бойлера - т.е. бойлер это далеко не равноценная замена центральному отоплению? А если не смыть, будут незаживающие раны на этом месте, у детей архинежная кожа.
Удивительно другое. Из всех властей за последние 25 лет эти впервые посягнули отключать холодить Киев. Это означает, что дети абсолютно всех депутатов давно уже выехали из страны и никаких бунтов они совершенно не боятся.
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Дети получают ожоги не от того, что нет горячей воды, а оттого, что у родителей нет мозгов. Прочитала Ваш коммент и подумала, а как же без памперсов и горячей воды сумело выжить не одно поколение??? Загадка, однако...
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http://censor.net.ua/news/436702/kievenergo_s_segodnyashnego_dnya_priostanovit_goryachee_vodosnabjenie_v_5_rayionah_stolitsy
_dlya_provedeniya

Олег Фёдоров cdeb5c76 Изверги - ни тепла, ни горячей воды.
Требуйте разрешений
устанавливать Автономное Отопление в квартирах !
Устанавливайте электрические бойлеры!
Съэкономите средства для семьи и не добавите денег офшорникам .
У них на Бали тепло и сухо .

"Киевэнерго" возобновило горячее водоснабжение в отключенных из-за проведения гидравлических испытаний домах - Цензор.НЕТ 6569
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горячей воды нет с 9 апреля (Подольский р-н,Захаровская)... ахметов, ауууу, включи воду, гнида
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Наталія Кучеровська
ауууу, включи воду, гнида...
Он Вас не слышит -
а только гудит !
"Киевэнерго" возобновило горячее водоснабжение в отключенных из-за проведения гидравлических испытаний домах - Цензор.НЕТ 1335
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Из всех властей за последние 25 лет эти впервые посягнули холодить Киев. Это может означать только одно: что дети абсолютно всех депутатов давно уже выехали из страны и никаких бунтов они совершенно не боятся.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости"Киевэнерго" возобновило горячее водоснабжение в отключенных из-за проведения гидравлических испытаний домах
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