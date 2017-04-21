EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Происшествия
  2206  21
Все про:Днепр_город (2581) Нацполиция (7007)

 700 тыс. грн украла кассир ГУ Нацполиции Днепропетровской области, - прокуратура

Прокуратура Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт в отношении работника управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

"Установлено, что в период своей служебной деятельности с 2013 года по 2016 год на должности кассира одного из городских управлений милиции, а впоследствии в аппарате Главного управления Национальной полиции в области, обвиняемая не исполняла должным образом свои функциональные обязанности и неоднократно совершала преступления против собственности граждан", - сказано в сообщении.

Также читайте: Во Львовской области должностные лица компании присвоили 300 тысяч гривен при поставках протезов инвалидам, - Нацполиция

Так, вверенные женщине денежные средства, которые были арестованы или изъяты в качестве вещественных доказательств по уголовным производством, злоумышленница не передавала в учреждения банка для надлежащего хранения, а присвоила их, чем причинила потерпевшим материальный ущерб на общую сумму почти 700 тысяч гривен.

Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Ну так у такого министра,как Аваков других кадров не может быть априори !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да откуда ей взяться,40 миллионов тупых людишек,никчёмных неудачников,откуда же та альтернатива такому замечательному,честному,порядочному человеку ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ото ж я и спросил, что бы знать на кого обращать внимание. А не выбирать из безкомпромиссного навязанного предложения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Валерий Степанович Кур - советский, затем украинский оперативник, широко известен как «Киевский комиссар Каттани». Несмотря на уход из органов на период 2016 года является одним из самых информированных и авторитетных правоохранителей.Википедия

Родился: 31 января 1951 г. (66 лет), Воронеж, Россия

Братья и сестры: Любовь Степановна Портнова
 показать весь комментарий
Ответить
 
Без авакяна Земля точно налетит на небесную ось.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це все через низьку зарплату касирів! Потрібно підняти зарплату касирів до 700 тис. гривень на місяць, тоді вони не будуть красти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та це не новина))),
як що би за один раз стільки, й кожен день, на протязі вказаного періоду!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто о чем а местная проплаченная кацапня об Авакове
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что, украинская полиция ещё чем-то ещё занимается?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пока в Украине не введут смертную казнь за воровство или отсечение конечностей лучше прилюдное и 100%-ную конфискацию имущества наказуемого и его всех членов семьи до второго родства все это будет продолжаться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
700 тыс. грн украла кассир ГУ Нацполиции Днепропетровской области, - прокуратура........

Неее.... ну классика... но не до такой же степени просто, даж Голливуд токо комикс выпустит... на две страницы.... не более.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Реформа Нацполиции прошла успешно. Очищение, новые лица и всё такое.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это тот случай, когда у меня нет слов.Назрела и перезрела уже необходимость для государства Украины резкого ужесточения наказаний, прежде все за все преступления,связанные с гос. собственностью.Любой, кто поступает на гос. службу должен четко знать, что в случае преступных действий с его стороны, его жизнь будет перечеркнута навсегда. Внедрить обязательно систему черных списков, по которым человек допустивший нарушения на гос. службе не может работать нигде,кроме свалки и похоронных бюро.Если кто-то принял все-таки этого человека на работу, то и этот человек тоже автоматически вносится в черные списки.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия700 тыс. грн украла кассир ГУ Нацполиции Днепропетровской области, - прокуратура
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти