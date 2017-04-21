700 тыс. грн украла кассир ГУ Нацполиции Днепропетровской области, - прокуратура........

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.
"Установлено, что в период своей служебной деятельности с 2013 года по 2016 год на должности кассира одного из городских управлений милиции, а впоследствии в аппарате Главного управления Национальной полиции в области, обвиняемая не исполняла должным образом свои функциональные обязанности и неоднократно совершала преступления против собственности граждан", - сказано в сообщении.
Так, вверенные женщине денежные средства, которые были арестованы или изъяты в качестве вещественных доказательств по уголовным производством, злоумышленница не передавала в учреждения банка для надлежащего хранения, а присвоила их, чем причинила потерпевшим материальный ущерб на общую сумму почти 700 тысяч гривен.
Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.
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Родился: 31 января 1951 г. (66 лет), Воронеж, Россия
Братья и сестры: Любовь Степановна Портнова
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як що би за один раз стільки, й кожен день, на протязі вказаного періоду!
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Неее.... ну классика... но не до такой же степени просто, даж Голливуд токо комикс выпустит... на две страницы.... не более.
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земельденег наших
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