САП пока не знает, когда будет суд по Мартыненко.......

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в САП.
"Время заседания пока не известно. Защита Мартыненко пока знакомится с материалами ходатайства в суд об избрании меры пресечения. Теоретически, без привязки к конкретному делу, это должно было бы произойти сегодня после 12 часов. Рассматривать будет Соломенский суд, к территориальной подсудности которого относится НАБУ. Система определит, какой судья будет рассматривать", - сообщили в САП.
САП пока не передавала ходатайства по Мартыненко в суд. Материалы будут переданы после того, как с ними ознакомятся его защитники.
Для другого задержанного Сергея Переломы САП будет просить взятия под стражу или 100 млн грн залога.
Как известно, НАБУ требует для Мартыненко взятия под стражу или 300 млн залога.
Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу НАБУ, 21 апреля Соломенский райсуд г. Киева изберет меру пресечения Николаю Мартыненко.
Напоминаем, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений. Позже стало известно о задержании второго фигуранта по данному делу.
Вместе с тем, в "Народном фронте" заявили, что "дело Мартыненко" является политическим, а НАБУ фальсифицировало обвинения.
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (далее - ГП "ВостГОК"), должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH" (далее - компания STEUERMANN), а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н.В. была совершена растрата средств ГП "ВостГОК" в размере 17,28 млн долл. США путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем указанные средства были перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний "WARGRAVE TRADING LLP" и "DALLAS FUEL SA" руководителями и участниками преступной организации и использованы для собственной пользы.
В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
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Стержень можно испрользовать в разных вариантах.
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Та шо там САП.... ШМАП.... нихто ничё не знает и не понимает.... хотяяяя....
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