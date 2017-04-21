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Материалы по теме:
Все про:армия (7677) боевик (18555) Донбасс (14199) Тымчук (1398)

 Среди боевиков активно ходят слухи, что до конца года ВСУ возьмут под контроль оккупированный Донбасс, полностью уничтожив "Л/ДНР", - ИС

Среди боевиков ходят слухи, что ВСУ до конца года возьмут под контроль оккупированные районы Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Среди боевиков обоих "армейских корпусов" усиленно распространяются слухи о том, что если в ближайшие месяцы со стороны "Л/ДНР" не будет организовано масштабное наступление, то ВСУ перехватят инициативу и до конца года возьмут под свой контроль оккупированные районы Донбасса, полностью уничтожив "Л/ДНР", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия перебросила на Донбасс значительное количество автотранспорта, - ИС

По словам Тымчука, под этим предлогом в среде "идейных" российских наемников получает популярность тезис об организации скорейшего наступления, что также активно поддерживает бывший "секретарь совета безопасности ДНР" А.Ходаковский.

Также он отметил, что среди местных боевиков из числа так называемых "15-ти тысячников" эта идея не находит отклика.

Как сообщалось ранее, 20 апреля боевики 47 раз обстреляли позиции сил АТО.
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Разбегайтесь пока не поздно, бросайте на_йух бамбасию, бендеры не пожалеют ... будут вас как того мальчику ... и ту пенсионерку с эпилепсией !!!
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Пока не поздно,переходите к Авакову. Дадут хорошую должность ,званием не обидят,опять же участника АТО обязательно дадут
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Отвлёк, только шёл двух рабов покормить и берёзку срубить....снегирями завтрака л
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В окрге уже почти не осталось....конкуренты шуруют
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так ив этом и весь смысл скрепные праваславные рабы вечером садят а утром рубить и так изо дня в день
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Да это не религия, это жертвы Совка.......Не отпускает, да ещё и заражает молодые поколения.
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Не сцыте обдрочленцы,у нас "президент мира" и вам ничего не грозит.
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Вы их сильно не кормите, а то работать не будут.
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Вось мне, як не мясцоваму, вельмi цiкава, а якiя парабкi лепш - дэнэраускiя цi лэнэраускiя?
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Один днр + один лнр = ідеальний варіант. Між собою гризуться, хто крутіший і від цього КПД 100%.
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Правильно эксплуатируйте инвентарь:
Рабов не кормить, пока по 2 березки не срубят.
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А жрать то хотят, хозяева их на Украину натравливают.
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ага, и онищенко специально для этого привезут, он знает в этом толк
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не с таким говнокомандующим как порошенко отвоевывать Донбасс. с конца 2014 дохрена отвовевали? одни просирания позорные. Украине нужен Главнокомандующий с яйцами,а не ссущий за свой бизнес
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Добре, що зранку.
Але не вздумай цю картинку ввечері демонструвати!
На ніч такі жахи...
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Да уж, если биньдеравцы ворвутся в дауннецьк живыми никто не уйдёт, это правда. Кто из кацапов был в чечне помнит, что маджахед Сеня свидетелей не оставляет. А есть исчо Ярош и Кровавый Пастор - не к ночи будет сказано, прости и помилуй.
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Карты расположения банкоматов на территории подконтрольной Украине уже разданы боевикам на передовой .
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Поки в Україні керує барига, їм боятися нічого. Хоча це добре що вони такі тупі.
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Ватная гопота решила на Киев марш-бросок устроить ? Придёцца ещё проредить и так уже нестройные ряды обдроченцев .
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ходют и ходют.ходют и ходют.
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Буратино для костра уже высушен, презы для Мальвины куплены, мясо маринуется, .
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видите ли молодой частный сектор( кулак по советской классификации) маевка пройдет штатно. шалыки. песни и пляски назло буржуям.
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Болезные, спешу успокоить, ваш писец родится только после того пушистика который к петруляксеичу подкрадётся, он жеж гарант....вашей безопасности....парадокс.
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Хм. А наверное и впрямь следует сепарастам возродить славные традиции атак белого казачества....... только косить уже будем не Максимами, а ...Гатлингами, где боекомплект 200 -литровая бочка сбоку. Ах да, снайперы атаманов будут снимать уже с двух километров. Так что ГОу-гоу-гоу-гоу...Шнелярррр!!!! Арбайтен, арбайтен, нихт гуляйтен.
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Сепаров и кацапсрань мочить будем безжалостно, получат за всё, и за референдум и за парад пленных и за всех наших погибших и загубленных наших защитников!!! ПОЩАДЫ НЕ БУДЕТ!!!!
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На кацапстане правят два кАзлА - один педофил, а второй пидарас.
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не уж то крысы свалят массово с территории Украины
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Да им такие слухи постоянно вкидывают чтобы подпитывать атмосферу тлеющей истерии. Не вижу смысла придавать этому значение.
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Какие приятные слухи, прямо хочется верить.
И перед сносом донбасии ведь снесут сначала порохнявого иначе он не позволит любимых дамбасяток в украинцев превратить.
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тот момент когда приятно читать только слухи из дыры,а не реальное положение дел.
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всё, правильно, бегите, твари, оставшихся, разопнут на рекламных щитах
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эти слухи в лугандоне уже два года ходят....я не знаю ,где реально в мире боятся ВСУ,но в лугандоне действительно очень боятся....и главные лугандоны это активно культивируют-мол,ВСУ настолько накачано и натренировано амерами и прочими поляками,что уже может победить любую армию мира..вон Порошенко сам заявил о сильнейшей армии Европы...и есть в мире только одна сила,которая может остановить злобных бандеровцев,поддерживаемых мировым империализмом-это доблестная армия самого лугандона...кстати,лугандоны считают себя щитом, который прикрывает славную и скрепную россию от бандеровской заразы...ничего не напоминает?
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что напомнить?что любая пропаганда работает по одним и тем же законам?
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Напоминает. Сказки из одного кабинета, как для россиян, так и для украинцев.
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Ну, все логично. Во всем мире гaндoн защищает х*й от заразы, а там луГaндoн защищает Хуйла.
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смешно ....такая интерпретация мне в голову не приходила...
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тымчук как всегда, в своем репертуаре - генератор полуслухов, полусказок, псевдосводок. Интересно" информационное сопротивление", из которой тымчук, это имеется ввиду сопротивление информации, путем распространения слухов?
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это не новости а сплетни!. походите по Привозу и еще не то услышите.
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Среди боевиков активно ходят слухи, что до конца года ВСУ возьмут под контроль оккупированный Донбасс, полностью уничтожив "Л/ДНР", - ИС - Цензор.НЕТ 547Александр Невзоров


Публицист
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Донбасс не возьмет даже Зимбабве


20 апреля 2017, 16:20



Трудно найти человека, который бы мечтал приобрести кучу грязных лохмотьев или же приобретателя, который желал бы получить автомобиль, бывший в пяти авариях, с украденным двигателем и загаженным салоном. Донбасс доведен до такого состояния, когда он уже не является ни для кого лакомым куском, а является только дотационной ужасной нагрузкой, содержать и восстанавливать которую, практически на данный момент, нет смысла. Если там еще будут какие-то компании террористов, то считайте, что этот регион вообще можно будет предлагать в подарок, скажем, Зимбабве. И она тоже не возьмет.
Здесь надо исходить не из того, что Россия любит захватывать, а она любит захватывать. Но Россия XXI-го века уже понимает, что имеет смысл захватывать, а что нет. В том то и дело, что если бы кто-нибудь дал Путину волшебную палочку, с помощью которой можно было бы вернуть донбасскую ситуацию обратно, то я не сомневаюсь, что он бы ее воспользовался.

Россия позорно завязла в этой истории. Эта история бесславна, грязная и разрушительная для имиджа самого Путина. И это разрушение уже началось.

Поймите, нельзя создавать город солнца руками уголовников. Нельзя творить какую-то высокую светлую идею, пусть даже бредовую, пусть даже национальную, - ее нельзя творить руками ублюдков. А других кадров нет. И то, что получилось - получилось чудовищно и никому не нужно.

Что там будет дальше? Думаю, еще хуже, чем в Приднестровье. Приднестровье - очень советский регион, в котором эта советскость долгое время была стержнем. Но мы же видим, как эта маленькая, жалкая, банановая республика, с пластмассовыми жетонами на продовольствие и с дикарскими законами, оказалась никем непризнанной и никому не нужной.

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-Куме, ви, кажуть, сепаратистські газети читаєте?
-Та читаю...
-Куме, та ви шо?
-Так я раніше читав проукраїнскі газети - така тоска! Все пропало, нас Європа продала, Росія нас захопить, газу зимою не буде, банки збанкротують... Почав читати сепаратистські - і там так приємно, так гарно! Хохли подчінілі вєсь Восток, хохли нас унічтожают, хохлам помогаєт Амєріка, хохли бесчінствуют на Донбассє, нікто нє может дать отпор зарвавшимся хохлам, - аж серце радіє.﻿
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Московская Орда распускает такие слухи ,что бы украинцы забыли о своём Крыме и радовались освобождённому в замедленном действии , ватному Донбассу.
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все верно! это не слухи! По осени гавнокомандующего вынесем и возьмем , как положено )) без мырного плана медведчуково-хуйловских договорняков!
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Назвали кота ПутЫн ! Не потому, что внешне похож, а потому, что куда, паскуда, ни зайдёт - повсюду нагадит Среди боевиков активно ходят слухи, что до конца года ВСУ возьмут под контроль оккупированный Донбасс, полностью уничтожив "Л/ДНР", - ИС - Цензор.НЕТ 590
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пусть не спешат, пока шоколадные в креслах...
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Сейчас они начнут переодеваться шахтерами, перемажутся углем, начнут просить милостыню у Рината, пенсии у Украины, начнут стучать касками, вспомнят, что их не слышат. Мы их ждем, сразу выпишем бесплатные путевки в Чернобылькую зону
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Sham Center‏ @shamcenter2 19 апр.
#Сирия | Из Чечни отправили вторую банду #террорист'ов (муртадов) Кадырова для проведения #теракт'ов среди гражданского населения Сирии.

Среди боевиков активно ходят слухи, что до конца года ВСУ возьмут под контроль оккупированный Донбасс, полностью уничтожив "Л/ДНР", - ИС - Цензор.НЕТ 3071
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Скатертью дорога, обратно можете не приезжать...
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Трампнаш!Запомните… 15 апреля 2017 года - смерть Четвертого ( путинского)Рейха.1. Трамп вызвал к себе Си Цзиньпиня на переговоры. Там он выдвинул ультиматум китайским товарищам: либо товарищ Ким сливается, либо США наносят массированный удар по Северной Корее.2. Товарищ Си, естественно, усомнился, в этом. Это весьма логично усомниться в таком ударе по стране, у которой есть ядерная бомба. И тут…3. Тогда Трамп в присутствии товарища Си приказал нанести удар ракетами по мировой ядерной державе - по России. У которой лучшее ПВО и несколько тысяч ядерных боеголовок. Томагавки полетели на военную базу РФ в Сирии.4. Тут же Путина в присутствии Си предупредили об ударе. Вова, только что поднятый с кровати, охреннено застыл в раздумьях, что делать. Выяснилось, что Земля круглая и ракеты не смогут поразить томагавки. Все, что он смог, отдал приказ покинуть базу. Российские летчики в одном исподнем бросились бежать из Ас-Шайрата, а их самолеты в это время взрывались.5. Всю эту картину военного удара по России в прямом эфире лицезрел глава Китая. Больше он уже не сомневался, что удар по Северной Корее будет. Жалкая реакция Путина укрепила Компартию в уверенности дружить с США. Китай поддержал Трампа в ударе по Северной Корее.6. Авианосная группа США двинулась к Корее. Китай стянул 150 тысяч солдат к корейской границе ожидать притока миллионов беженцев. Глядя на это, Ким понял, что шутки кончились. Будут бить. И страшно завыл в пропаганду, скрывая свой страх, и стал обрывать телефон Путину.7. Путин решил подгадить. Как всегда по-мелкому. Путин заявил о необходимости внутриафганского диалога, что на языке гебиста всегда означает эскалацию и свидетельствовало о скорой активизации талибов.8. Трамп тут же сбрасывает «мать бомб» в Афганистане и всем стало ясно, что никакого «диалога» не будет, и каждый, кто заикнется, - террорист. В России затихли про Афганистан. И согласились слить Донбасс.9. Посмотрев на забившегося под кровать Путина, к нему присоединился Ким и отменил сегодняшние ядернрые испытания.. А вот товарищу Си, чей племянник замечен американскими спецслужбами в отмывании денег через офшоры, позволено стоять рядом с победителем.Что будет дальше? А дальше слив Донбасса. Если вдруг Вова снова начнет хитрить, то ВСУ обстреляет томагавками Лугандонию. Именно об этом договорился Полторак в Канаде. И возразить на это С-400 уже не смогут. Их же там нет. А если попытаются, то это новые санкции Евросоюза против РФ. Все окружение Путина этого очень боится. Асада уже сливают.Как видим, Трамп наказывает всех чужими руками: Асада свергнут руками России, Севкорею - руками Китая, а ватников будут мочить руками Путина.Трампнаш!

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- А вы знаете? Мамыкина снимают.
За разврат его, за пьянство, за дебош,
И, кстати, вашего соседа забирают,
Негодяя, потому, что он на Берию похож.

Словно мухи, тут и там, Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи Их разносят по умам,
Их разносят по умам.

- Ой, что деется! Вчерась траншею рыли,
Так откопали две коньячные струи. -
Говорят, шпионы воду отравили. Самогоном.
Ну, а хлеб, теперь из рыбьей чешуи.

https://www.youtube.com/watch?v=-UpZXFwY8S8 Владимир Высоцкий - Песенка о слухах
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Пока только обещания, когда же наконец? Вот и Гиви, обещал и не выполнил, ну не скот ли?
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Господи, як же хочеться щоб ті слухи та перетвирились на реалії!
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🇺🇦Цинічний Бандера‏ @IMARGOMORTIS 19 апр.
Чому українці мовчать? #Беркут що вбивав людей звільнили і дозволили втекти на Росію.

Среди боевиков активно ходят слухи, что до конца года ВСУ возьмут под контроль оккупированный Донбасс, полностью уничтожив "Л/ДНР", - ИС - Цензор.НЕТ 7605
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Медведев "синячит". В бункере у фюрера перед крахом тоже не просыхали

Вчера 11.41
Медведев поотбрехивался в Госдумке. Его спрашивали - он вяло отвечал. Пробулькал про "блокаду, в которой живет Россия". Думал - пожалеют и почешут за ушком. Не почесали. Спросили-таки про Навального. В ответ тявкнул, как смог. А вообще - кладбищенская скукотища, конечно.
Но 3D мешки под глазами все равно выпирали. То, что у Димона - железная печень и "синячит" он - "только в путь" - как раз не удивляет. В бункере у фюрера перед крахом тоже не просыхали. Так что понять Димона можно. Живой? - уже счастье. А наступит "час Х" - все равно весь ливер выпотрошат. К чему его беречь?
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ВСУ уничтожат ЛДНР вот это трагедия будет конечно...
А как же пионЭрские галстуки, как же разруха, мародерство, веселые наемники отжимающие остатки имущества... Чертовы бЕндЕровцы зайдут, примутся чинить дороги, коммуникации, всё восстанавливать, наладят торговлю, пенсии и зп опять начнут выплачивать.
Это же КОНЕЦ русского мира, который так любит душа...
Может сбежать в Россиюшку? Эх... во-первых не пущают, во-вторых, Россиюшка мила душа, но любить её нужно издалека... И чем дальше, тем сильнее ))
Есть у меня знакомцы, в Штатах живут, ох любят Рашу и Вову Пуцина...
Говорю, дык может туда а? В Рязань родную?!!! Та не говорят...
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у меня такой кореш в Германии. засерает интернет восхвалением совка и пидораши. а сам когда-то за колбасой сбежал.
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Даунбасяне, тревога!. Прийдут хунтовские жидобендеровцы и будут вас прибивать ржавыми гвоздями к рекламным щитам и насиловать бабушек-эпилептичек. Ужос!
Среди боевиков активно ходят слухи, что до конца года ВСУ возьмут под контроль оккупированный Донбасс, полностью уничтожив "Л/ДНР", - ИС - Цензор.НЕТ 7649
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У них потери (всякие разные, в общем по ЛДНР, все вместе взятые) по 50 чел в день. 50х30 дней = 1500 чел. в месяц.... Через пол года, основная масса сама передохнет и наступать не надо. К новому году, с голодухи, придут сдаваться.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСреди боевиков активно ходят слухи, что до конца года ВСУ возьмут под контроль оккупированный Донбасс, полностью уничтожив "Л/ДНР", - ИС
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