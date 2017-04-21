 Среди боевиков активно ходят слухи, что до конца года ВСУ возьмут под контроль оккупированный Донбасс, полностью уничтожив "Л/ДНР", - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"Среди боевиков обоих "армейских корпусов" усиленно распространяются слухи о том, что если в ближайшие месяцы со стороны "Л/ДНР" не будет организовано масштабное наступление, то ВСУ перехватят инициативу и до конца года возьмут под свой контроль оккупированные районы Донбасса, полностью уничтожив "Л/ДНР", - написал он.
По словам Тымчука, под этим предлогом в среде "идейных" российских наемников получает популярность тезис об организации скорейшего наступления, что также активно поддерживает бывший "секретарь совета безопасности ДНР" А.Ходаковский.
Также он отметил, что среди местных боевиков из числа так называемых "15-ти тысячников" эта идея не находит отклика.
Как сообщалось ранее, 20 апреля боевики 47 раз обстреляли позиции сил АТО.
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Рабов не кормить, пока по 2 березки не срубят.
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Але не вздумай цю картинку ввечері демонструвати!
На ніч такі жахи...
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И перед сносом донбасии ведь снесут сначала порохнявого иначе он не позволит любимых дамбасяток в украинцев превратить.
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Публицист
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Донбасс не возьмет даже Зимбабве
20 апреля 2017, 16:20
Трудно найти человека, который бы мечтал приобрести кучу грязных лохмотьев или же приобретателя, который желал бы получить автомобиль, бывший в пяти авариях, с украденным двигателем и загаженным салоном. Донбасс доведен до такого состояния, когда он уже не является ни для кого лакомым куском, а является только дотационной ужасной нагрузкой, содержать и восстанавливать которую, практически на данный момент, нет смысла. Если там еще будут какие-то компании террористов, то считайте, что этот регион вообще можно будет предлагать в подарок, скажем, Зимбабве. И она тоже не возьмет.
Здесь надо исходить не из того, что Россия любит захватывать, а она любит захватывать. Но Россия XXI-го века уже понимает, что имеет смысл захватывать, а что нет. В том то и дело, что если бы кто-нибудь дал Путину волшебную палочку, с помощью которой можно было бы вернуть донбасскую ситуацию обратно, то я не сомневаюсь, что он бы ее воспользовался.
Россия позорно завязла в этой истории. Эта история бесславна, грязная и разрушительная для имиджа самого Путина. И это разрушение уже началось.
Поймите, нельзя создавать город солнца руками уголовников. Нельзя творить какую-то высокую светлую идею, пусть даже бредовую, пусть даже национальную, - ее нельзя творить руками ублюдков. А других кадров нет. И то, что получилось - получилось чудовищно и никому не нужно.
Что там будет дальше? Думаю, еще хуже, чем в Приднестровье. Приднестровье - очень советский регион, в котором эта советскость долгое время была стержнем. Но мы же видим, как эта маленькая, жалкая, банановая республика, с пластмассовыми жетонами на продовольствие и с дикарскими законами, оказалась никем непризнанной и никому не нужной.
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-Та читаю...
-Куме, та ви шо?
-Так я раніше читав проукраїнскі газети - така тоска! Все пропало, нас Європа продала, Росія нас захопить, газу зимою не буде, банки збанкротують... Почав читати сепаратистські - і там так приємно, так гарно! Хохли подчінілі вєсь Восток, хохли нас унічтожают, хохлам помогаєт Амєріка, хохли бесчінствуют на Донбассє, нікто нє может дать отпор зарвавшимся хохлам, - аж серце радіє.
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Два пидораса обсудили права геев
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США готові повернути гроші вкрадені Лазаренком https://goo.gl/VWS3ix
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#Сирия | Из Чечни отправили вторую банду #террорист'ов (муртадов) Кадырова для проведения #теракт'ов среди гражданского населения Сирии.
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За разврат его, за пьянство, за дебош,
И, кстати, вашего соседа забирают,
Негодяя, потому, что он на Берию похож.
Словно мухи, тут и там, Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи Их разносят по умам,
Их разносят по умам.
- Ой, что деется! Вчерась траншею рыли,
Так откопали две коньячные струи. -
Говорят, шпионы воду отравили. Самогоном.
Ну, а хлеб, теперь из рыбьей чешуи.
https://www.youtube.com/watch?v=-UpZXFwY8S8 Владимир Высоцкий - Песенка о слухах
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Чому українці мовчать? #Беркут що вбивав людей звільнили і дозволили втекти на Росію.
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Вчера 11.41
Медведев поотбрехивался в Госдумке. Его спрашивали - он вяло отвечал. Пробулькал про "блокаду, в которой живет Россия". Думал - пожалеют и почешут за ушком. Не почесали. Спросили-таки про Навального. В ответ тявкнул, как смог. А вообще - кладбищенская скукотища, конечно.
Но 3D мешки под глазами все равно выпирали. То, что у Димона - железная печень и "синячит" он - "только в путь" - как раз не удивляет. В бункере у фюрера перед крахом тоже не просыхали. Так что понять Димона можно. Живой? - уже счастье. А наступит "час Х" - все равно весь ливер выпотрошат. К чему его беречь?
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А как же пионЭрские галстуки, как же разруха, мародерство, веселые наемники отжимающие остатки имущества... Чертовы бЕндЕровцы зайдут, примутся чинить дороги, коммуникации, всё восстанавливать, наладят торговлю, пенсии и зп опять начнут выплачивать.
Это же КОНЕЦ русского мира, который так любит душа...
Может сбежать в Россиюшку? Эх... во-первых не пущают, во-вторых, Россиюшка мила душа, но любить её нужно издалека... И чем дальше, тем сильнее ))
Есть у меня знакомцы, в Штатах живут, ох любят Рашу и Вову Пуцина...
Говорю, дык может туда а? В Рязань родную?!!! Та не говорят...
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