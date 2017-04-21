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 Политика Украины
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Все про:Жебривский (507) Донецкая область (4011) Марьинка (410)

 Марьинка частично обесточена в результате обстрелов, - Жебривский

Оккупанты обстреливали город всю ночь.

Как передает Цензор.НЕТ, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что Марьинка Донецкой области частично обесточена в результате обстрелов.

"Оккупанты всю ночь обстреливали Марьинку и окрестности. Есть разрушения жилых домов. Часть города обесточена. Во дворе одного из домов обнаружен неразорвавшийся 120-мм снаряд", - написал Жебривский.

Также он сообщил, что в настоящее время городские службы и военнослужащие совместно работают над восстановлением электроснабжения и ремонтом домов.

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как задрал єтот єлектрик жерибкивский со своими авдеевками-марьинками! Сколько бабла уже отпилена на бесполезное восстановление, ровно на сутки! В Украине 300 населенніх пунктов обесточены и шо? За коксохимы тут страдать каждую новостную минуту?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМарьинка частично обесточена в результате обстрелов, - Жебривский
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