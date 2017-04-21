 Марьинка частично обесточена в результате обстрелов, - Жебривский

Как передает Цензор.НЕТ, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что Марьинка Донецкой области частично обесточена в результате обстрелов.
"Оккупанты всю ночь обстреливали Марьинку и окрестности. Есть разрушения жилых домов. Часть города обесточена. Во дворе одного из домов обнаружен неразорвавшийся 120-мм снаряд", - написал Жебривский.
Также он сообщил, что в настоящее время городские службы и военнослужащие совместно работают над восстановлением электроснабжения и ремонтом домов.
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