Названы лауреаты украинской кинопремии "Золота дзиґа"
20 апреля в отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv состоялась торжественная церемония вручения кинопремии "Золота дзиґа".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.
Всего на рассмотрение киноакадемиков было подано 76 украинских фильмов, из которых были выбраны лучшие, которые попали в короткий список. Лидером по числу полученных номинаций стал фильм Тараса Ткаченко "Гнездо горлицы".
Премию за вклад в развитие украинского кинематографа получила народная артистка Украины Лариса Кадочникова.
Лучший актер второго плана: Николай Боклан, "Гнездо горлицы" (режиссер Тарас Ткаченко).
Лучший короткометражный игровой фильм: "Кровянка" (режиссер Аркадий Непиталюк, продюсер Максим Асадчий).
Лучший композитор: Алла Загайкевич, "Живая ватра" (режиссер Остап Костюк).
Лучшая актриса второго плана: Наталья Васько, "Гнездо горлицы" (режиссер Тарас Ткаченко).
Лучший анимационный фильм:"Никита Кожемяка" (режиссер Манук Депоян, продюсеры: Дмитрий Белинский, Игорь Рома, Ирина Манжосова).
Лучший художник-постановщик: Александр Батенев, Сергей Бржестовский, "Моя бабушка Фанни Каплан" (режиссер Алена Демьяненко).
Лучший сценарист: Алена Демьяненко, Дмитрий Томашпольский, "Моя бабушка Фанни Каплан" (режиссер Алена Демьяненко).
Лучший оператор-постановщик: Никита Кузьменко, Александр Поздняков, "Живая ватра" (режиссер Остап Костюк).
Лучший документальный фильм: "Главная роль" (режиссер Сергей Буковский, продюсер Максим Асадчий).
Лучший режиссер (премия имени Юрия Ильенко): Тарас Ткаченко "Гнездо горлицы".
Лучший актер: Виталий Линецкий (посмертно), "Гнездо горлицы" (режиссер Тарас Ткаченко).
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Сейчас освободились от страны-уродины ...а актёров наберём-научим, со временем всё будет.
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Ноу коментс, и так всё ясно.
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