EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Общество
  819  3
Все про:кино (1106) премия (255)

 Названы лауреаты украинской кинопремии "Золота дзиґа"

20 апреля в отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv состоялась торжественная церемония вручения кинопремии "Золота дзиґа".


Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.

Всего на рассмотрение киноакадемиков было подано 76 украинских фильмов, из которых были выбраны лучшие, которые попали в короткий список. Лидером по числу полученных номинаций стал фильм Тараса Ткаченко "Гнездо горлицы".
Премию за вклад в развитие украинского кинематографа получила народная артистка Украины Лариса Кадочникова.

Лучший актер второго плана: Николай Боклан, "Гнездо горлицы" (режиссер Тарас Ткаченко).

Лучший короткометражный игровой фильм: "Кровянка" (режиссер Аркадий Непиталюк, продюсер Максим Асадчий).

Лучший композитор: Алла Загайкевич, "Живая ватра" (режиссер Остап Костюк).

Лучшая актриса второго плана: Наталья Васько, "Гнездо горлицы" (режиссер Тарас Ткаченко).

Лучший анимационный фильм:"Никита Кожемяка" (режиссер Манук Депоян, продюсеры: Дмитрий Белинский, Игорь Рома, Ирина Манжосова).

Лучший художник-постановщик: Александр Батенев, Сергей Бржестовский, "Моя бабушка Фанни Каплан" (режиссер Алена Демьяненко).

Лучший сценарист: Алена Демьяненко, Дмитрий Томашпольский, "Моя бабушка Фанни Каплан" (режиссер Алена Демьяненко).

Лучший оператор-постановщик: Никита Кузьменко, Александр Поздняков, "Живая ватра" (режиссер Остап Костюк).

Лучший документальный фильм: "Главная роль" (режиссер Сергей Буковский, продюсер Максим Асадчий).

Лучший режиссер (премия имени Юрия Ильенко): Тарас Ткаченко "Гнездо горлицы".

Лучший актер: Виталий Линецкий (посмертно), "Гнездо горлицы" (режиссер Тарас Ткаченко).
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кино это хорошо. Но украинская реальность душит. 30 актёров кочуют из сериала в сериал....роли от кушать подано до главных.....Реально тошнит уже , в голове каша от бокланов, васько, зюбиных..... А особенно когда страшилкам дают роли красавиц по сценарию!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А когда ты выбирал Януковича, тебя не тошнило ? Из-за таких долбодятлов тупых , голосующих за уродов, Украина и оказалась в попе, скрученная парашным спрутом.
Сейчас освободились от страны-уродины ...а актёров наберём-научим, со временем всё будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гніздо горлиці - фильм за 15 миллионов гривен собрал в прокате менее 1,5 млн
Ноу коментс, и так всё ясно.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоНазваны лауреаты украинской кинопремии "Золота дзиґа"
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти