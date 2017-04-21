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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:МИД (4046) Париж (341) Франция (1826)

 Французская полиция рекомендует воздержаться от посещения центральной улицы Парижа после перестрелки, - МИД

Вчера в центре французской столицы был убит полицейский, еще двое серьезно ранены.

Полиция французской столицы советует не посещать центральную улицу города в связи со вчерашней перестрелкой, передает Цензор.НЕТ. Об этом говорится в сообщении консульской службы МИД Украины в Twitter.

"Полиция Парижа рекомендует воздержаться от посещения центральной улицы Елисейские поля в связи с трагическими событиями 20 апреля", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ответственность за стрельбу в центре Парижа взяло на себя "Исламское государство", - Reuters

Напомним, неизвестные вечером 20 апреля открыли огонь по полицейским на Елисейских полях в центре Парижа. В результате один полицейский погиб, еще один получил тяжелое ранение, сообщают информагентства со ссылкой на полицию.

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Где вопли? Франция недострана, полиция гавно, нет спокойствия в Париже, полиция отстой.....
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