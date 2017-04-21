 Французская полиция рекомендует воздержаться от посещения центральной улицы Парижа после перестрелки, - МИД

Полиция французской столицы советует не посещать центральную улицу города в связи со вчерашней перестрелкой, передает Цензор.НЕТ. Об этом говорится в сообщении консульской службы МИД Украины в Twitter.
"Полиция Парижа рекомендует воздержаться от посещения центральной улицы Елисейские поля в связи с трагическими событиями 20 апреля", - сказано в сообщении.
Напомним, неизвестные вечером 20 апреля открыли огонь по полицейским на Елисейских полях в центре Парижа. В результате один полицейский погиб, еще один получил тяжелое ранение, сообщают информагентства со ссылкой на полицию.
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