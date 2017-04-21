 Порошенко подписал указ о праздновании 21-й годовщины Конституции Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.
"С целью достойного празднования в 2017 году 21-й годовщины Конституции Украины и заверения ведущей роли Основного Закона Украины для развития правовой системы государства, Глава государства поручил Кабинету министров разработать и утвердить соответствующий план мероприятий и обеспечить его выполнение.
Указ содержит задания центральным и местным органам исполнительной власти по организации праздничных мероприятий. В частности, Правительству поручено предусмотреть проведение тематических торжественных, информационно-образовательных мероприятий, чествования автора первой украинской Конституции гетмана Пилипа Орлыка и выдающихся деятелей украинского государства", - сказано в сообщении.
Кабмину также поручено обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий по празднованию 21-й годовщины Конституции Украины, трансляцию тематических теле- и радиопередач.
Президент также поручил Министерству иностранных дел Украины организовать проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины мероприятий с участием украинской общественности за рубежом по случаю 21-й годовщины Конституции Украины.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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В Киеве сегодня презентовали бесплатное мобильное приложение "Каратель", с помощью которого украинцы могут пожаловаться на правонарушения.
Об этом сообщил председатель ОО "Фонд.101" Андрей Богданович во время презентации, сообщает корреспондент Укринформа.
"Хотя название нашего проекта "Каратель" является достаточно ироничным, но суть его серьезна. Мы создали сервис, в котором можно помочь через дополнение в мобильном телефоне пожаловаться почти на любое правонарушение - от ям на дороге до грубости чиновников и просроченных товаров в супермаркете", - сказал Богданович.
Он объяснил, что для работы с приложением человек, который хочет пожаловаться, делает фото или видео инцидента, добавляет минимальную информацию, необходимую для рассмотрения этого обращения, и отправляет всю информацию на мобильное приложение. Юристы сервиса изучают всю информацию и направляют обращение в соответствующий орган власти. Супер быстрой реакции, по мнению разработчиков, ожидать не следует, ведь, по законодательству Украины, ответ на обращение может предоставляться в течение 30 дней. Однако, по словам Богдановича, все ответы и реакции на обращение будут размещаться на ресурсе мобильного приложения.
Как отметил разработчик, любая жалоба гражданина остается анонимной, личные данные пользователя мобильного сервиса доступны только ограниченному кругу сотрудников общественной организации «Фонд.101» и не фигурируют в обращениях к органам власти или частным структурам.
Богданович также отметил, что сейчас работают 2 юриста, однако с увеличением спроса количество сотрудников увеличится. По его словам, на приложении уже зарегистрировались 100 человек с 00.00 часов 20 апреля и оставили 23 жалобы.
Проект «Каратель» - это бесплатное мобильное приложение, с помощью которого можно пожаловаться почти на любое правонарушение, например требование взятки, хамство, нарушения правил парковки, продажа просроченного товара, курение в заведениях питания, нарушение благоустройства, яма на дороге и др. Мобильное приложение «Каратель» можно бесплатно загрузить на смартфон в Google Play и App Store.
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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания аннулировал лицензию телеканала 3S.tv (ООО "Телерадиокомпания Всемирная информационная служба") по заявлению самого телеканала. Об этом сообщает "Детектор Медиа".
"20 апреля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания аннулировал лицензию телеканала 3S.tv (ООО "Телерадиокомпания "Всемирная информационная служба") по заявлению самого телеканала, который прекратил вещание 1 марта", - говорится в сообщении.
Напомним, 1 декабря 2016 телеканал 3S.tv Савика Шустера официально сообщил о прекращении своей деятельности по 1 января 2017 из-за финансовых трудностей.
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кто нибудь обьясните ему, что якать не нужно - уши режет.
и воюет с рашкой не петя, а Украина.....
завтра не будет пети, а Украина все равно будет воевать и прижмуривать кацапню...
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Посол Саудовской Аравии Аль-Хезаль: "Украина, держитесь! Мы вам поможем в борьбе с Кремлем, который открыл ворота в ад и скоро там и окажется!"
Дипломат осудил недавние теракты в Санкт-Петербурге, однако возложил вину за возникновение этого инцидента на президента России, поддержавшего терроризм в Сирии в лице Асада.
Посол Саудовской Аравии в Украине Жадий Аль-Хезаль указал на недавние инциденты на России и на Ближнем Востоке, сообщает "Диалог. UA" со ссылкой на The Independent.
Выражая сочувствие семьям жертв теракта в Санкт-Петербурге, саудитский дипломат решительно осудил это и подчеркнул: "У каждого террористического акта во всех уголках мира есть свои причины, которые необходимо решать быстро, чтобы такие инциденты не повторились и жизнь невинных людей не находилась под угрозой".
Рассуждая о причинах происшествия, Аль-Хезаль прямо указал на президента РФ Путина.
"Когда Путин вступил в Сирию и поддержал Асада, он даже не подумал, что когда-нибудь такое бедствие случится в его стране. Именно президент Российской Федерации открыл двери своей страны, вмешавшись в сирийскую войну, поддержав Башара Асада и терроризм, и сегодня петербуржцы несут на себе основную тяжесть ошибок своих лидеров", - заявил дипломат из Саудовской Аравии.
Также Аль-Хезаль напомнил, что его страна предупреждала как Россию, так и Иран о поддержке терроризма, но ни Тегеран, ни Москва не отказались от этой весьма сомнительной затеи.
"К сожалению, они не обратили внимания и продолжали поддерживать терроризм. Иранцы также должны знать, что такой инцидент не будет неожиданным в их стране, поэтому Ирану и России лучше прекратить поддерживать режим Асада", - подчеркнул посол Саудовской Аравии в Украине.
На вопрос о недавнем ракетном ударе США по асадитским военным базам в Сирии дипломат ответил, что его страна полностью поддерживает действия американцев.
"Мы поддерживаем этот шаг. Необходимо как можно скорее искоренить терроризм в Сирии. Трамп и его союзники приняли лучшее решение. Я благодарю правительство Украины за поддержку этого шага со стороны Соединенных Штатов. Кажется, что Россия еще не извлекла уроков из последних событий и все еще вмешивается в дела Сирии", - сказал Аль-Хезаль.
"Ранее мы доказали свою практическую силу России в Чечне, которая основывалась на воле мусульман Кавказа, но Москва не прислушалась к нашему предупреждению и в то время", - добавил он.
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