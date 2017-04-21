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Все про:боевик (18550) обстрел (6050) Донбасс (14197) Антитеррористическая операция (16505) Авдеевка (1454) Чепурной (25)

 Ситуация на Донбассе остается напряженной: с начала суток зафиксированы 7 обстрелов со стороны боевиков, - пресс-центр штаба АТО

Ситуация в зоне проведения АТО остается напряженной: с начала суток боевики 7 раз обстреливали позиции украинских военнослужащих. Вчера под обстрел попала Авдеевка.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба операции Ярослав Чепурной, передает Цензор.НЕТ.

Два обстрела зафиксированы в районе Песков. Там враг использовал гранатометы и стрелковое оружие, еще 5 - на приморском направление, там под огнем были позиции ВСУ в районе Марьинки и Водяного.

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"Ситуация остается напряженной, но контролируемой", - добавил спикер пресс-центра штаба.

Говоря о том, с чем может быть связано обострение ситуации на Донбассе, Чепурной отметил: "Они (боевики. - Ред.) уже успели в полной мере оборудовать все свои опорные пункты в инженерном плане, уже успели подтянуть боеприпасы, успели сделать все необходимые мероприятия по ротации подразделений. Они готовы к обострению, и обострение уже наступило".

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Что касается ситуации в Авдеевке, позиции ВСУ возле которой вчера попали под массированный обстрел, Чепурной сообщил, что огонь велся по старой части города, разрушения получили два дома, жертв среди населения нет.

В настоящее время, по его словам, в местной военно-гражданской администрации проводится совещание по поводу ситуации в городе.
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Газета оккупационных властей Донецка. 1943 г. Вторая Мировая

Ситуация на Донбассе остается напряженной: с начала суток зафиксированы 7 обстрелов со стороны боевиков, - пресс-центр штаба АТО - Цензор.НЕТ 4445
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ситуация стала напряженной с 2014го и
будет оставаться напряженной до тех пор пока из шахт
будет добываться не уголь, а кацапские танки......
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А говорили нет от блокады пользы! Обстрелы за 50 в сутки не выходят уже! Жиденькие стали по 24, 36, 7 вот сейчас. Так что толк есть. Еще бы им воду, електро, газ отрезать было совсем зорошо. Хотели в рабсосию - пусть валят!!!
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"Боевики окопались , оборудовали , подготовились , подтянули ВК , провели все необходимые мероприятия ... " . Идет "мирный" процесс а наши парни гибнут .
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Олег‏ @Renuar1978 21 ч.21 час назад
Только украинская медицина может за считанные недели, из лежачего трупа, сотворить дзюдоиста...©

Ситуация на Донбассе остается напряженной: с начала суток зафиксированы 7 обстрелов со стороны боевиков, - пресс-центр штаба АТО - Цензор.НЕТ 1492
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСитуация на Донбассе остается напряженной: с начала суток зафиксированы 7 обстрелов со стороны боевиков, - пресс-центр штаба АТО
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