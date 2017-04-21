 Ситуация на Донбассе остается напряженной: с начала суток зафиксированы 7 обстрелов со стороны боевиков, - пресс-центр штаба АТО

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба операции Ярослав Чепурной, передает Цензор.НЕТ.
Два обстрела зафиксированы в районе Песков. Там враг использовал гранатометы и стрелковое оружие, еще 5 - на приморском направление, там под огнем были позиции ВСУ в районе Марьинки и Водяного.
"Ситуация остается напряженной, но контролируемой", - добавил спикер пресс-центра штаба.
Говоря о том, с чем может быть связано обострение ситуации на Донбассе, Чепурной отметил: "Они (боевики. - Ред.) уже успели в полной мере оборудовать все свои опорные пункты в инженерном плане, уже успели подтянуть боеприпасы, успели сделать все необходимые мероприятия по ротации подразделений. Они готовы к обострению, и обострение уже наступило".
Что касается ситуации в Авдеевке, позиции ВСУ возле которой вчера попали под массированный обстрел, Чепурной сообщил, что огонь велся по старой части города, разрушения получили два дома, жертв среди населения нет.
В настоящее время, по его словам, в местной военно-гражданской администрации проводится совещание по поводу ситуации в городе.
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будет оставаться напряженной до тех пор пока из шахт
будет добываться не уголь, а кацапские танки......
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Только украинская медицина может за считанные недели, из лежачего трупа, сотворить дзюдоиста...©
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не про комбата ли 1-й славянской разговор
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