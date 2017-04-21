 Полиция Германии задержала гражданина РФ по подозрению в нападении на автобус "Боруссии"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом сообщает Bild.
В свою очередь AP уточняет, что у подозреваемого двойное гражданство - Германии и России.
В заявлении, распространенном прокуратурой, говорится, что Сергей В. мог действовать по финансовым мотивам, рассчитывая на то, что цена акций "Боруссии" снизится после нападения на автобус с игроками.
Bild со ссылкой на источники сообщает, что Сергей В. мог привести бомбы в действие дистанционно из отеля "L`Arrivee". В этой гостинице остановились футболисты "Боруссии", и взрывные устройства сработали в тот момент, когда их автобус отъезжал от отеля.
Персонал гостиницы, как стало известно Bild, обратил внимание на необычное поведение Сергея В. В частности, он попросил поменять ему номер, так как в нем не было окон, выходящих на улицу. После взрыва, когда гости пытались покинуть отель, Сергей В. пошел в ресторан и заказал стейк.
По данным Bild, Сергей В. также привлек внимание правоохранительных органов тем, что незадолго до нападения на автобус купил 15 тысяч акций "Боруссии" на 78 тысяч евро с IP-адреса в отеле "L`Arrivee". Банк, через который проходила операция, сообщил о подозрительной сделке в полицию, предположив, что речь идет об отмывании денег.
На резком падении акций "Боруссии" после взрыва, подсчитало немецкое издание, Сергей В. мог заработать до 3,9 миллиона евро.
Die Welt, в свою очередь, сообщает, что Сергей В. в начале апреля получил займ в несколько десятков тысяч евро, который, как предполагает издание, потратил на покупку акций "Боруссии".
Напомним, вечером 11 апреля около автобуса с футболистами произошли три взрыва, когда "Боруссия" ехала на стадион из отеля. В результате взрыва пострадали игрок Марк Бартра и полицейский, сопровождавший автобус.
Полиция сообщала, что на месте происшествия были найдены несколько листовок с исламистскими лозунгами. По подозрению в причастности к взрыву, как объявила прокуратура 12 апреля, был задержан исламский экстремист, имя которого и иные подробности не раскрывались.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «в Черногории складывается явно неблагоприятная для россиян ситуация». По ее словам, ситуация связана со скорым вступлением страны в НАТО и «инициативным решением черногорских властей о полномасштабном присоединении к санкциям Евросоюза против России».
«Фиксируем рост негативного отношения к российскому бизнесу и нашим соотечественникам, нагнетание враждебных к России и ее гражданам настроений в обществе с подачи правящей коалиции», - говорится в комментарии Захаровой на официальном сайте МИДа.
В то же время, как передает «Интерфакс», в Российском союзе туриндустрии (РСТ) отметили, что работающие в Черногории представители российского турбизнеса не отмечают негатива к российским гражданам. В 2016 году Черногорию посетили более 280 тыс. российских туристов, что на 12% больше данных за 2015 год.
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В Сирии погиб российский морпех Сергей Бордов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бывшего сослуживца Бордова Вячеслава Павлюченко и источник, близкий к российскому Черноморскому флоту.
«Они попали под обстрел. Двое наших военных и двое сирийских погибли», - рассказал Павлюченко. Он не назвал имени второго погибшего.
Они попали под обстрел 18 апреля. Как ожидается,тело Бордова доставят в Севастополь 21 апреля, на следующий день в Симферополе должны пройти похороны...
18 апреля агентство сообщило, что в Сирии погибли два российских военных и боец частной военной компании «Вагнер». Минобороны эти данные назвало слухами.
ОТСЮДА
Вот какой смысл всё, вообще всё отрицать? Что, завтра похорон не будет? Или они хотят сказать, что не было такого офицера Сергея Бордова? Был: http://orientir.milportal.ru/letayushhaya-rota/
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Вынос вождя пролетариата из Мавзолея может расколоть общество, заявил «Известиям» лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
«Против нас ведут войну, а вы собираетесь развернуть ее внутри страны. Езжайте на Украину, если вам мало. У нас не будет как на Украине, у нас будет сплошной Донбасс.
Среди депутатов немало тех, кто плохо соображает. Я был в горячих точках, я насмотрелся. Те, кто это предлагает, - законченные мерзавцы. Им Чечни мало и Украины мало», - сказал Зюганов.
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Приходит больной к врачу.
Б. Доктор, я мочусь по ночам в постель.
В. А как это происходит?
Б. Да во сне ко мне приходит симпатичный гномик и говорит:
"Ну что, пойдем пописаем? Я, конечно, иду и вот...."
В. Не беда. Когда Вас гномик позовет писать , скажите ему:
"А я уже пописал" И он уйдет ни с чем.
Через несколько дней больной вновь пришел на прием.
В. Ну и как ,приходил гномик?
Б. Да, и я ответил ему, как Вы и советовали.
В. Ну и что?
Б. А он сказал, ну и хорошо! Тогда пойдем покакаем!
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В Беларуси выпустили сувенирную монету, посвященную событиям 1661 года во Могилеве. Московиты (россияне) такой поступок расценили как "сплошную измену".
Ряд российских СМИ вышли с одинаковыми заголовками "В Беларуси выпущена монета, посвященная массовому убийству россиян", пишет NewsOboz.org со ссылкой на Euroradio.fm.
Речь идет о сувенирной монете, посвященной Могилевскому восстанию 1661 года. Тогда, после призыва бургомистра Иосифа Леоновича, местное население вырезало оккупационный московский гарнизон, насчитывавший 7 тысяч кацапов. Сигналом для восстания стал его призыв "Пора! Пора!".
Монета выпущена в рамках частного проекта "113.by", который делает Валерий Симонов. Цель амбициозного проекта - отчеканить монеты, посвященные 113 городам Беларуси. Кроме могилевского, уже вышли, например, "Лепельский рубль", "Бобруйский рубль", "Дзержинский рубль".
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21 апреля 2017, 06:10
Начиная с 17:00 20 апреля в медучреждения оккупированного Донецка поступило около десяти раненых террористов "ДНР".
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал енакиевский врач и блогер Александр Чернов.
"Областной травматологический центр: за сутки, фактически, начиная примерно с 17:00 вчера,- привезли 7 раненых орков, 1 почил в приемнике, еще 2 на 5:00 - близки к смерти. По рассказам самих раненых - вчера с обеда "выхватывали ответку от ВСУ" в секторе ясиноватского блокпоста - аэропорта", - рассказал Чернов.
В больницу им.Калинина (нейрохирургическое отделение), по его данным, вчера около 21:30 из-под ясинуватского блокпоста доставлены 2 раненых в головы боевика.
"Прогноз у 1 - изначально был фактически нулевым! Что и подтвердилось - ночью он совершил добрый поступок свей смертью. Браво, ВС Украина", - добавил Чернов.
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