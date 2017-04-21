EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Политика Украины
  1292  35
Материалы по теме:
Все про:НАБУ (1622) арест (10229) задержание (5538) залог (225) Мартыненко (282) суд (20656)

 НАБУ хочет арест Мартыненко или 300 млн грн залога, - адвокат

НАБУ требует у суда взятия экс-нардепа Николая Мартыненко под стражу или залога в 300 млн грн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил адвокат Петр Бойко.

"Они хотят или ареста или 300 млн грн залога", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В деле Мартыненко, задержан второй фигурант, - НАБУ

По словам адвоката, ему пока не известно, когда состоится заседание Соломенского суда по избранию меры пресечения для Мартыненко.

"НАБУ только в 9 часов подаст ходатайство в суд и будет определятся. Хотя мы уверены, что рассматривать будет судья Бобровник", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сотрудники НАБУ вручили подозрение Мартыненко

"Мы вышли из Национального антикоррупционного бюро в 4 часа ночи. Сотрудники НАБУ еще ксерили копии ходатайства в суд. В ходатайстве 4 тома, по 169-200 страниц каждый", - сказал адвокат Бойко.

Как сказал адвокат, после завершения допроса Мартыненко был отправлен в изолятор временного содержания, который находится на Подоле.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мартыненко подозревается в растрате 17 миллионов долларов, - Холодницкий

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу НАБУ, 21 апреля Соломенский райсуд г. Киева выберет меру пресечения Николаю Мартыненко.

Напоминаем, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений. Позже стало известно о задержании второго фигуранта по данному делу.

Вместе с тем, в "Народном фронте" заявили, что "дело Мартыненко" является политическим, а НАБУ фальсифицировало обвинения.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (далее - ГП "ВостГОК"), должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH" (далее - компания STEUERMANN), а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н.В. была совершена растрата средств ГП "ВостГОК" в размере 17,28 млн долл. США путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем указанные средства были перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний "WARGRAVE TRADING LLP" и "DALLAS FUEL SA" руководителями и участниками преступной организации и использованы для собственной пользы.

В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мало стырил . Надо было 2 лярда , залог был бы 100 лямов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
так залог и будет миллионов 30...судья скинет сумму по любому..с Насировым так и было..чего там НАБУ просило?миллиард? ну вот 100 миллионов судья и определил...так и тут будет-это еще в лучшем случае...не будет мартын сидеть-даже не сомневайтесь...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
НАБУ вообще ок--о ! От куда у бедного слуги народа такие деньги?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
предыдущему тесть дал, этому наверное даст теща...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Теща ему конешно может дать, но какое это отношение с залогу имеет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Иногда офигиваю со своих коллег. Вы че реально думаете что публичность поможет вам в такой категории дел? Это вам не "страдания патриотов", работать надо, а не СМИ кормить!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Опять 25... началось....

Михаил Жванецкий: либо наша жизнь станет лучше, либо мои произведения будут бессмертными.
Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, браслет, больница, побег, Сибирь, Россия….. Мугунини Мубуа…..
Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, браслет, больница, побег,Сибирь, Россия….. Мугунини Мубуа…..
Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, браслет, больница, побег,Сибирь, Россия…. Мугунини Мубуа…..
Может, что-то в консерватории подправить?
Модернизированный М. М. Жванецкий.Прим. Россия, Мугунини Мубуа - на выбор пострадавших.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надо больше миллионов просить. Мартыненко сейчас и больше даст.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На этот раз можно попросить не у МВФ, а у Мартына . Тем самым отложив несуществующие реформы еще на полгода как минимум НАБУ хочет арест Мартыненко или 300 млн грн залога, - адвокат - Цензор.НЕТ 6628
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мне кажется, что все деньги Украины, которые должны работать на развитие экономики - оборачиваются между матрасами и залогами. Поэтому мы так хреново живём.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ілья Фурсов комедійна вистава від Петра Олексійовича, потім Мартинєнко возглавіт фєдірацію гандбола.
Семен Семенченко Не надо сказок. Петр Алексеевич не нуждается в подобных представлениях. У него для этого прокуратура есть. Я пытаюсь до вас достучаться. Услышьте меня. Эти аресты нужны только народу и набу. Все. А вот показать что это "цирк" нужно именно петру алексеевичу. Не помогайте ему
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а что кпз еще не перенесли?. вроде три раза торжественно камень на стройке закладывали. -два раза в дарнице и раз по одесской трассе. странно както и мвф . не требует.
 показать весь комментарий
Ответить
 
дик мартиненко і насіров же тіпа не корейці .....
Чи в них паспорти і КНДР ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
НАБУ... это как рыбалка на канале дискавери... поймали... поцеловали... отпустили...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну вот как всегда начались торги а вы боялись... Сойдутся на трех лямах официально и 100 лямов отслюнявит судьям и Офшорному.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Борітеся - поборите, вам Бог помагає!" (Тарас Шевченко)
Всем хорошего дня и прекрасного настроения!
https://www.youtube.com/watch?v=DTjCe0Qg7HY
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Думаю зійдуться на 114,36 грн. штрафу і домашній арешт.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
абасрьотєсь арістовивать.......................Насіров поржав з вас і із судово-правової системи......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скільки вже таких "мартиненків" було починаючи скажемо від Бочковського - де вони зараз? Спокійно собі на волі п'ють шампана а в цей час офшоренко панамський зі своїми рішалами кононенками грановськими і різними там ЮГІКАМИ багатіє. "СОВПАДЄНІЄ - НЕ ДУМАУ!!!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну и что ? Ну, выцыганят у этого кадра 300 лямов в лучшем случае. А ведь, как работали эти "схемы" так и работают до сих пор. Как , обворовывали госпредприятия, так и обворовывают. Меняют "смотрящих и доящих".
 показать весь комментарий
Ответить
 
300 000 млн. грн? Да у него только носков дома на эту сумму!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Реально ворюгу надо пожурить, поставить в угол на пару часиков........
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В ходатайстве 4 тома, по 169-200 страниц каждый...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что это за цифра округления такая, - 169. Ну 200 понятно. А приблизительно 169 ? Это что, какое-то сакральное для адвокатов число?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Які застави ПО КОРУПЦІЙНИХ СТАТТЯХ ?
Що за ігри в ГАЛУБУЮ КРОВЬ І БЄЛУЮ КОСТЬ ?
Корупційна стаття передбачає е ЗАКОННО НАЖИТІ СТАТКИ і шо З ТИХ ГРОШЕЙ ШО ВКРАВ ЗАСТАВА ?
Театр АБСУРДУ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мужику дала ДВА роки за вкрадені шоколадки - а тут знову застава ??
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лучше всего и арест и 300 миллионов. Будет по справедливости.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Арест, конфискация и пожизненное заключение. Солдаты гибнут, а эти у них воруют.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ хочет арест Мартыненко или 300 млн грн залога, - адвокат
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти