 НАБУ хочет арест Мартыненко или 300 млн грн залога, - адвокат

Об этом Цензор.НЕТ сообщил адвокат Петр Бойко.
"Они хотят или ареста или 300 млн грн залога", - сказал он.
По словам адвоката, ему пока не известно, когда состоится заседание Соломенского суда по избранию меры пресечения для Мартыненко.
"НАБУ только в 9 часов подаст ходатайство в суд и будет определятся. Хотя мы уверены, что рассматривать будет судья Бобровник", - сказал он.
"Мы вышли из Национального антикоррупционного бюро в 4 часа ночи. Сотрудники НАБУ еще ксерили копии ходатайства в суд. В ходатайстве 4 тома, по 169-200 страниц каждый", - сказал адвокат Бойко.
Как сказал адвокат, после завершения допроса Мартыненко был отправлен в изолятор временного содержания, который находится на Подоле.
Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу НАБУ, 21 апреля Соломенский райсуд г. Киева выберет меру пресечения Николаю Мартыненко.
Напоминаем, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений. Позже стало известно о задержании второго фигуранта по данному делу.
Вместе с тем, в "Народном фронте" заявили, что "дело Мартыненко" является политическим, а НАБУ фальсифицировало обвинения.
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (далее - ГП "ВостГОК"), должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH" (далее - компания STEUERMANN), а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н.В. была совершена растрата средств ГП "ВостГОК" в размере 17,28 млн долл. США путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем указанные средства были перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний "WARGRAVE TRADING LLP" и "DALLAS FUEL SA" руководителями и участниками преступной организации и использованы для собственной пользы.
В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
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Михаил Жванецкий: либо наша жизнь станет лучше, либо мои произведения будут бессмертными.
Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, браслет, больница, побег,
Сибирь, Россия….. Мугунини Мубуа…..
Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, браслет, больница, побег,
Сибирь, Россия….. Мугунини Мубуа…..
Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, браслет, больница, побег,
Сибирь, Россия…. Мугунини Мубуа…..
Может, что-то в консерватории подправить?
Модернизированный М. М. Жванецкий.Прим. Россия, Мугунини Мубуа - на выбор пострадавших.
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Семен Семенченко Не надо сказок. Петр Алексеевич не нуждается в подобных представлениях. У него для этого прокуратура есть. Я пытаюсь до вас достучаться. Услышьте меня. Эти аресты нужны только народу и набу. Все. А вот показать что это "цирк" нужно именно петру алексеевичу. Не помогайте ему
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Чи в них паспорти і КНДР ?
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Всем хорошего дня и прекрасного настроения!
https://www.youtube.com/watch?v=DTjCe0Qg7HY
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Що за ігри в ГАЛУБУЮ КРОВЬ І БЄЛУЮ КОСТЬ ?
Корупційна стаття передбачає е ЗАКОННО НАЖИТІ СТАТКИ і шо З ТИХ ГРОШЕЙ ШО ВКРАВ ЗАСТАВА ?
Театр АБСУРДУ.
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