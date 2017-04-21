 Гонтарева в Вашингтоне: Отделения российских банков в Украине находятся в безопасности

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева в четверг в Вашингтоне на круглом столе.
Гонтарева сообщила, что банки с российским госкапиталом постепенно сокращают свое присутствие в Украине с перспективой полного выхода с рынка.
"Когда началась война на нашей территории, мы поняли, что не будет "розового" будущего у банков с российским капиталом. Мы несколько раз обсуждали с руководителями этих банков их будущее, и они сказали, что будут уменьшать свое присутствие", - сказала она.
Глава НБУ сообщила, что сейчас эти банки находятся под санкциями и их владельцы ведут переговоры о продаже активов.
"У них остается только либо продаться, либо самоликвидироваться", - подчеркнула глава НБУ.
В настоящее время, по словам Гонтаревой, отделения российских банков находятся в безопасности.
"За последние годы так называемые "националисты" - а они ничего общего с настоящими националистами не имеют - начали вандализм в отношении банков и нанесли вред банковской системе... Сейчас мы обеспечили физическую безопасность банков, мы обеспечили им ликвидность. Эта ликвидность не идет к российским акционерам, она используется на выплату депозитов. Эти банки платежеспособны и хорошо капитализированы", - добавила Гонтарева.
Также Гонтарева напомнила, что из 3,3 млрд долларов прямых иностранных инвестиций в Украину в 2016 году больше 2 млрд долларов в прошлом году пришлись на банковский сектор.
При этом 90% капитализации обеспечили именно банки с российским госкапиталом.
Она объяснила, что потребность в капитализации у этих банков возникла именно в связи с оккупацией Донбасса.
"После кризиса 2008 года российские банки много инвестировали в промышленность Донецка и Луганска, но после того, как они (россияне) оккупировали эти территории и физически уничтожили промышленность, им (банкам) пришлось докапитализироваться по кредитным портфелям", - добавила глава НБУ.
Как сообщалось, в последнем письме о намерениях Украина обязалась перед МВФ обеспечить физическую безопасность банков с российским госкапиталом.
По состоянию на 20 апреля у Сбербанка остается заблокированным 1 отделение.
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Вот кто осадил рассейскага агрессора.... медали в студию!
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«Наша Украина получила первый подс…ачник в Гааге. Значит, нет даже доказательств финансирования терроризма на Востоке Украины, а о войне России против Украины вообще речь не идет. Мы не избежим ситуации, когда будет в суде доказан факт внутреннего гражданского конфликта, и присутствие в обеих сторонах наёмников из других государств не может служить доказательством межгосударственной войны», - уже без всякой дипломатии прокомментировал решение МС ООН по украинскому иску «в Гаагу» львовский блогер и публицист Павел Хомив на своей странице в Facebook.
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Стоит значит Гонтарева на круглом столе... и вещает...)) Новость аховая, кто там ее слушает? Кто присутствует? И вообще что она там делает? Вроде как в отставку собралась... наверное решила там и задержаться пока все устаканится))
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