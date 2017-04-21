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Все про:банки (1540) НБУ (4242) Сбербанк России (117) Гонтарева (644) Вашингтон (42)

 Гонтарева в Вашингтоне: Отделения российских банков в Украине находятся в безопасности

Национальный банк отмечает обеспечение безопасности банков с российским государственным капиталом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева в четверг в Вашингтоне на круглом столе.

Гонтарева сообщила, что банки с российским госкапиталом постепенно сокращают свое присутствие в Украине с перспективой полного выхода с рынка.

"Когда началась война на нашей территории, мы поняли, что не будет "розового" будущего у банков с российским капиталом. Мы несколько раз обсуждали с руководителями этих банков их будущее, и они сказали, что будут уменьшать свое присутствие", - сказала она.

Глава НБУ сообщила, что сейчас эти банки находятся под санкциями и их владельцы ведут переговоры о продаже активов.

"У них остается только либо продаться, либо самоликвидироваться", - подчеркнула глава НБУ.

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В настоящее время, по словам Гонтаревой, отделения российских банков находятся в безопасности.

"За последние годы так называемые "националисты" - а они ничего общего с настоящими националистами не имеют - начали вандализм в отношении банков и нанесли вред банковской системе... Сейчас мы обеспечили физическую безопасность банков, мы обеспечили им ликвидность. Эта ликвидность не идет к российским акционерам, она используется на выплату депозитов. Эти банки платежеспособны и хорошо капитализированы", - добавила Гонтарева.

Также Гонтарева напомнила, что из 3,3 млрд долларов прямых иностранных инвестиций в Украину в 2016 году больше 2 млрд долларов в прошлом году пришлись на банковский сектор.

При этом 90% капитализации обеспечили именно банки с российским госкапиталом.

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Она объяснила, что потребность в капитализации у этих банков возникла именно в связи с оккупацией Донбасса.

"После кризиса 2008 года российские банки много инвестировали в промышленность Донецка и Луганска, но после того, как они (россияне) оккупировали эти территории и физически уничтожили промышленность, им (банкам) пришлось докапитализироваться по кредитным портфелям", - добавила глава НБУ.

Как сообщалось, в последнем письме о намерениях Украина обязалась перед МВФ обеспечить физическую безопасность банков с российским госкапиталом.

По состоянию на 20 апреля у Сбербанка остается заблокированным 1 отделение.




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Гонтарева в Вашингтоне: Отделения российских банков в Украине находятся в безопасности - Цензор.НЕТ 7839
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"Когда началась война на нашей территории, мы поняли, что не будет "розового" будущего у банков с российским капиталом. Мы несколько раз обсуждали с руководителями этих банков их будущее, и они сказали, что будут уменьшать свое присутствие", - сказала она..........

Вот кто осадил рассейскага агрессора.... медали в студию!
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Гонтарёва, должна быть не в Вашингтоне, а сидеть на колу ... сука
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А этот где должен сидеть?
«Наша Украина получила первый подс…ачник в Гааге. Значит, нет даже доказательств финансирования терроризма на Востоке Украины, а о войне России против Украины вообще речь не идет. Мы не избежим ситуации, когда будет в суде доказан факт внутреннего гражданского конфликта, и присутствие в обеих сторонах наёмников из других государств не может служить доказательством межгосударственной войны», - уже без всякой дипломатии прокомментировал решение МС ООН по украинскому иску «в Гаагу» львовский блогер и публицист Павел Хомив на своей странице в Facebook.

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мабуть марить з бодуна що у масквабаді..
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Открывая филиалы России в Украине, Украина даёт возможность россиянам зарабатывать.
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Почему эта пропитая маруха ещё не в отставке? Пэця судьбу дрочит?
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об этом сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева в четверг в Вашингтоне на круглом столе.

Стоит значит Гонтарева на круглом столе... и вещает...)) Новость аховая, кто там ее слушает? Кто присутствует? И вообще что она там делает? Вроде как в отставку собралась... наверное решила там и задержаться пока все устаканится))


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ну а где "небайдужие" с бойкотом. ну был же хороший посыл. с бойкотом товаров пр. -ну чтож мы сдулись. . я и рошен не покупаю и рыговские товары. ну таже байда с м п атриахатом.
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Ну так давайте расскажите куда делось пол триллиона гривен ? И исчезли 90 банков с капиталом 1,5 триллиона гривен.
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Сейчас меня затролят, но я бы в данной и в отношении к ней и власти в целом при смене пецьки, воспользовался кацапским методом и очень эффктивным - взять в заложники родных и близких и дать срок рассчитаться до копейки, в случае отказа всех накормить "полонием".
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Почитать наши новости хочется или всех расстрелять или нах. уехать из етой страны. Вчера у нас только официальные потери 10 человек,2 убитых уже никогда не увидят свои семьи и 8 раненных минно-взрывными ранениями большинство останутся инвалидами и в то же время *наши* чиновники заявляют что банки врага под надежной охраной а Украина за год удвоила торговлю с окупантами...
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Ну теперяче все спокойны! Вот какие функции выполняла Гонтарева глава НБУ! Не стабильность гривны, не надёжность банов, не доступное кредитование......Расейские банки в шоколаде!
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Да, Торгаш , глава страны, Премьер , что один торгаш, что другой и замашками директора рынка, что главный банкир. ни дня в банке не проработавшая, так постепенно набив карманы и гробят страну. На страну напали, отобрали часть территории, а мы обсуждаем, как этот бизнес обобрав тысячи украинцев уходит с рынка.
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Почему Вашингтон и МВФ интересует безопасность банков и необходимо оправдываться перед ними?
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Сейчас будут вещать СтэцьСМИ что великую банкиршу просят работать за бугром в каком нибудь банке......Ну чтоб легально вывезти из Украины и засрать мозги гражданам.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГонтарева в Вашингтоне: Отделения российских банков в Украине находятся в безопасности
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