 Непогода в Украине: более 300 населенных пунктов все еще остаются обесточенными, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС Украины.
"По состоянию на 7 часов утра 21 апреля остаются обесточенными 318 населенных пунктов в шести областях, а именно: в Одесской - 245 н.п., в Николаевской - 14 н.п., в Харьковской - 23 н.п., в Днепропетровской - 32 н.п., в Херсонской - 3 н.п. и в Запорожской - 1 н.п. Бригады облэнерго продолжают работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что по состоянию на утро 21 апреля на дорогах государственного, регионального значения, пробок не зафиксировано.
"В связи с ухудшением погодных условий с 19 часов 20 апреля введен запрет движения для грузовых и крупногабаритных автомобилей на участке дороги Киев-Одесса (308-464 километр). Ограничений движения транспортных средств на других автомобильных дорогах нет", - отметили в ГСЧС.
Кроме того, по даным ведомства, из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 2 тыс. 900 деревьев в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. В результате падения дерева 18 апреля в г. Новороссийск Днепропетровской области от полученных травм в больнице умерла женщина 1957 г.р.
"Принимаются меры по восстановлению электроснабжения, расчистке автомобильных дорог и распыления поваленных деревьев в населенных пунктах. К ликвидации последствий непогоды привлечено 2 тыс. 232 чел. и 587 ед. тех., в том числе от ГСЧС 219 ед. тех. и 652 чел. личного состава", - сказано в сообщении.
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