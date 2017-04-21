 Сейчас идет пересмотр списков запрещенных в Украине российских артистов, - Нищук

"Сейчас у нас создана межведомственная комиссия, где при участии представителей Службы безопасности Украины, работников Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, профессионалов, экспертов, представителей медиакомпаний, в которой идет пересмотр тех списков, которые еще с тех времен, когда они "скопом" пошли, где, вы знаете, сначала был тот, кто подписался, а подписались…ну вы знаете, как там было. После того возможно он ничего не говорил и их (списки. - Ред.) очевидно необходимо пересматривать", - сказал министр в эфире 1+1 в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Также Е.Нищук отметил, что появились новые артисты, которые не просто делают негативные высказывания в отношении Украины, а являют собой определенную угрозу безопасности Украины, как высказываниями, так и действиями.
"Это находится в плоскости и Совета национальной безопасности и обороны, который выносит определенные санкции или на 1 или на 3 года, по-разному", - сказал министр культуры.
Он добавил, что в Министерстве культуры есть группа людей, которая обрабатывает обращения в отношении тех или иных деятелей культуры и направляет материалы в СБУ.
"Так было в отношении некоторых певиц, которые планировали выступления в определенных залах и эти концерты были отменены. Там были приведены конкретные факты того, что они либо были в оккупированном Крыму или они высказывались неоднократно к украинской культуре или украинскому государству", - отметил Е.Нищук.
При этом он подчеркнул, что выступает против цензуры, однако ограничения против пропаганды вводить необходимо.
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Украинский культурный фонд заработает в следующем году, - Нищук. ВИДЕО(12)
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- Х...ячечная! Это министерство культуры!
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SANDRO @SANDRO5224 22 ч.22 часа назад
был сталинский ГУЛАГ в совке -а это уже современность,художества путинского режима,,,
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Посадка 20 тысяч чиновников на 6-7 лет: Сакварелидзе предложил способ как улучшить жизнь в Украине http://resistance.today/interviews/14085-9-99-1829.html …
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- " ... а он то и не сильно в россию хотел... "
- " ... подумеш три дня с атоматом походил ... "
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Антон Красовский: "украинцы идиоты и подонки";
Яна Поплавская: "Не давать слова этим уродам";
Олег Табаков: "Они в каком-то смысле убогие";
Иван Охлобыстин: "Какие братья и сёстры?! Их надо уничтожить!";
Михаил Хазин: "Украину расчленить и миллионы неугодных украинцев уничтожить";
Владимир Познер: "Я плохо знаю Украину, но знаю, что в сталинских лагерях среди надзирателей было много украинцев";
Илья Резник: "В Украине выросло бездуховное, потерянное поколение, пушечное мясо";
Владимир Жириновский: "Украина хуже самой отсталой африканской страны";
Никита Михалков: "Жалеть украинцев нельзя, они зомбированные недоросли. В Украине сейчас тоже самое, что в Германии 30-40-х годов";
Владимир Меньшов: "Русофобская Украина не возродится";
Гарик Сукачёв: "Украина распадётся";
Шура: "Я думаю это не последняя страна, которую мы себе отхватили";
Николай Расторгуев: "Почему украинцы такие тупые? У них зомбированное и злобное общество";
Станислав Говорухин: "Я с брезгливостью отношусь к Одессе. Одесситы - трусливые люди";
Владимир Соловьёв: "Генетически мы другие, вся Украина будет нашей, Украина очистится от фашистской нечисти";
Александр Дугин: "Украинцев нужно убивать, убивать и убивать, это я вам как профессор говорю";
И каждый день уже три года: "Разбомбим, дойдём до Киева, устроим чистки, сделаем второй Алеппо, страна 404, недогосударство, нацисты, фашисты, бандеровцы".
А постоянные насмешки, презрительные прозвища, передразнивание языка, уничижительные и пренебрежительные высказывания в адрес украинских деятелей, культуры и народа?
А отрицание Голодомора?
А десятки тысяч "ополченцев", прущих в Украину из российских городов и сёл, чтобы убивать украинцев?
А отношение к украинской нации сверху вниз, все эти "младшие братья"?
А отрицание Украины в принципе: "Одна семья, один народ?"
А война и аннексия?
А геноцид? А преследования крымских татар?
Я могу приводить поименные цитаты сотнями. Я могу рассказать, как действительно россиянин относится к украинцу. Потому что я живу среди россиян. А относится он к украинцу, как к существу второго сорта, как к неразумному, недалёкому, беспомощному. Будь то лицемерные разговоры в стиле: "мы поссорились, да помиримся" или истошные вопли ненависти об истреблении украинцев по национальному признаку. Внимательно сейчас - почти каждого в России копнуть и вы дороетесь до шовиниста. Махрового или латентного, но - шовиниста, великодержавного имперца, колониалиста.
Шовиниста, который подспудно или явно оправдает аннексию и войну и не забудет возложить всю вину или её часть на украинский народ. Это не новое поветрие - это менталитет, это главная скрепа, так было всегда - воевать, нападать, отнимать, порабощать, унижать, признавать только авторитет силы, возвышаться над другими народами, культурами, странами. Россия безнадёжно больна и кроме усыпления никаких выходов из этой болезни нет.
Александр Тверской
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1. Выписать штраф на границе, причем не хилый. Если было до этого ее незаконное пересечение.
2. Должны исполнить Гимн Украины акопелла и с вдохновением, а не промямлить.
3. Вход на территорию Украины только по паролю "Слава Україні!". Без добавки ПТН ХЛО можно обойтись, но по желанию - приветствуется.
4. Подписывают обязательство - часть гонорара (не менее 25%) перечислить на лечение пострадавших от российской агрессии воинов ВСУ, нацгвардии и добробатов.
5. С власовской тряпкой, поскольку нацистская и фашистская символика в Украине запрещена, - не пускать. Даже при выполнении пп.1-4.
P.S. Это не касается рассматриваемой темы, но гастролеров-заробітчан обложить приличным налогом.
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