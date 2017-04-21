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 Политика Украины
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Все про:Министерство культуры и туризма (279) Россия (70094) санкции (6039) шоу-бизнес (92) артисты (111) Нищук (99)

 Сейчас идет пересмотр списков запрещенных в Украине российских артистов, - Нищук

Министр культуры Украины Евгений Нищук заявляет, что межведомственная комиссия сейчас ведет пересмотр списков российских деятелей культуры, запрещенных в Украине.

"Сейчас у нас создана межведомственная комиссия, где при участии представителей Службы безопасности Украины, работников Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, профессионалов, экспертов, представителей медиакомпаний, в которой идет пересмотр тех списков, которые еще с тех времен, когда они "скопом" пошли, где, вы знаете, сначала был тот, кто подписался, а подписались…ну вы знаете, как там было. После того возможно он ничего не говорил и их (списки. - Ред.) очевидно необходимо пересматривать", - сказал министр в эфире 1+1 в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также Е.Нищук отметил, что появились новые артисты, которые не просто делают негативные высказывания в отношении Украины, а являют собой определенную угрозу безопасности Украины, как высказываниями, так и действиями.

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"Это находится в плоскости и Совета национальной безопасности и обороны, который выносит определенные санкции или на 1 или на 3 года, по-разному", - сказал министр культуры.

Он добавил, что в Министерстве культуры есть группа людей, которая обрабатывает обращения в отношении тех или иных деятелей культуры и направляет материалы в СБУ.

"Так было в отношении некоторых певиц, которые планировали выступления в определенных залах и эти концерты были отменены. Там были приведены конкретные факты того, что они либо были в оккупированном Крыму или они высказывались неоднократно к украинской культуре или украинскому государству", - отметил Е.Нищук.

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При этом он подчеркнул, что выступает против цензуры, однако ограничения против пропаганды вводить необходимо.
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Вы тоже ещё те артисты,под лозунги об Украине растащили ВСЁ в хлам !
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Самый дебильный,не компетентный,воровитый,бандитский и чепушильный Кабмин за всю историю Украины,гибридный одним словом,ни одного профессионала
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Потрібен список тих хто співпрацює з мафією порошенко-яценюка і пан Нищук в нього попадає,хоча міг би залишитись людиною.........
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а когда будет создан список депутатов ВР работающих на Москву и наносящих гораздо больший вред государству Украина?
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расмотрят, как органы... хунта, мы или кто ?
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нех... кацапам, здесь шастать, да и творчество их - гавно
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это да..только они шастают и в раде заседают..недавно беркутню отправили в рф без затруднений..
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за молдован, вообще не ёкает, ты щас это к чему ?
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Виталий Портников: Дмитрий, вы говорили о том, что у Молдовы были большие успехи в европейской интеграции, которые являлись маркерами успеха для Украины и Грузии. Соглашение об ассоциации подписано, ратифицировано, никаких проблем с этим не было. Безвизовый режим действует третий год. Вместе с тем, оказывается, что в Молдове есть большое количество избирателей (это не только электорат Игоря Додона, но и партия Ренато Усатого), которые не очень хотят в Европу и готовы согласиться с тем, что вместо европейской интеграции будет евразийская.
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Но один урок из результатов выборов в Молдове Украине все же нужно вынести. Точнее не столько Украине, сколько высшей политической верхушке: если не бороться с коррупцией и не проводить реформы, электорат может разочароваться в проевропейских силах и голосовать за популистов, которые нередко сотрудничают с Кремлем.
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треба ж якось людей відволікати від неймовірних успіхів в економіці
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тупорылые, кацапские тролли, пытаютца мимикрироватьт, пишут на мове, но так , как они ебланы и ничего не понимают, то палятца на глаголах ... утырки )))))
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та ти шо.. тримай.. можеш посмоктати, собакомовний :D

Сейчас идет пересмотр списков запрещенных в Украине российских артистов, - Нищук - Цензор.НЕТ 27
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Должно быть ПОЛОЖЕНИЕ (а лучше ЗАКОН), где всё прописано по пунктам и параграфам, что и за что. И если кто-то подпадает под этот акт, то делается формулировка, что по такому пункту (параграфу, статье) за такие-то действия и что предусматривается. Прокуратура или СБУ должны подать суд, в суд вынести решение.
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Неоценимо важной работой занимается пан с многозначительной фамилией Нищук.
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Роман Рябчук‏ @ryabtchuk_roman ЧитатьЕщеСколько же у этих людей частей и почему нет главной - совести? Сейчас идет пересмотр списков запрещенных в Украине российских артистов, - Нищук - Цензор.НЕТ 3921
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надо одну часть райкина оствить здесь, а вторую отправить обратно
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Запрещать въезд нарушителям закона нужно. Но лучше всего бить по их самолюбию - не покупать билеты, демонстрируя свое отношение к заезжим скоморохам из московии.. Когда их просто не пускают - они "жертвы" и охрененные мировые звезды гонимые фОшиздами... А когда не проданы билеты - они голимое говно...никому не интересное...дальше ихнего мухосранска.
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для этого должна быть единство в общественном мнении, а когда Киев переполнен приезжими сепарами не сильно это получиться
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Кстати, вот только не надо говорить про "понаехали" )) В Киеве и местной "элиты" хватает)) Ну можно же найти методы и их "пристыдить" - тухлые яйца и помидоры - не оружие..вполне могут сойти за воспитательный механизм))
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эти тоже понаехали, только значительно раньше, лет 40-50 назад
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Я так понял, что любой артист, который хочет иметь гастрольную деятельность в рф, теперь обязан "замараться" в Крыму. Если и в телевизор попасть, то тогда ещё и в Сирию нужно. Поржал, как Запашные отнекивались от Крыма: "Будет мост, тогда обязательно приедем. 30 грузовиков у нас- дорогие билеты будут". Знают, ведь, что либо моста не будет, либо цена за проезд такая будет, что на пароме дешевле. А Украине что остаётся?Только отфильтровывать...
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"комиссия...в которой идет пересмотр тех списков, которые еще с тех времен, когда они "скопом" пошли, где, вы знаете, сначала был тот, кто подписался, а подписались…ну вы знаете, как там было. После того возможно он ничего не говорил...". Если бы не указание про министра культуры, я бы подумал, что это Черномырдин ожил и вещает.
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- Алло, это прачечная?
- Х...ячечная! Это министерство культуры!
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Запрещают книги, фильмы и т.д. Артистам запрещают въезд. "Министерство культуры"... Мысли свои научитесь выражать, абырвалги никчемные, а потом беритесь за управление. Стыдно читать. И слушать тоже. Всех "скопом", как он выражается.
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Закон не понятен? Или непонятен закон? Сначала изучи закон ,а потом умничай.Стыдно ей бля читать.
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внешний враг оправдывает повышение цен и бардак.
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Тезис алигархов.Разделяй и властвуй в действии.Но умные люди уже не ведутся и на вопрос кто самый большой враг Украины отвечают шо не кацапы.а президент и рада.Правда эти опросы не показывают укр.сми.
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"строгагая у нас " власть к врагам. их тоже надо уже гаагой напугать.
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Валить всех скопом. А там Господь разберётся , где плохие, где хорошие.
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А Крым опять плохо присоединяется?

SANDRO‏ @SANDRO5224 22 ч.22 часа назад
был сталинский ГУЛАГ в совке -а это уже современность,художества путинского режима,,,

Сейчас идет пересмотр списков запрещенных в Украине российских артистов, - Нищук - Цензор.НЕТ 3405
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Ян Чаплак‏ @yanchaplak 14 ч.14 часов назад
Посадка 20 тысяч чиновников на 6-7 лет: Сакварелидзе предложил способ как улучшить жизнь в Украине http://resistance.today/interviews/14085-9-99-1829.html …
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У свиного рыла райкина концерт скоро в Киеве,что ли??? А не пострадает ли его поросячий пятак?
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потом они так списки по д/лнр будут создавать
- " ... а он то и не сильно в россию хотел... "
- " ... подумеш три дня с атоматом походил ... "
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Не забудьте учесть:

Антон Красовский: "украинцы идиоты и подонки";

Яна Поплавская: "Не давать слова этим уродам";

Олег Табаков: "Они в каком-то смысле убогие";

Иван Охлобыстин: "Какие братья и сёстры?! Их надо уничтожить!";

Михаил Хазин: "Украину расчленить и миллионы неугодных украинцев уничтожить";

Владимир Познер: "Я плохо знаю Украину, но знаю, что в сталинских лагерях среди надзирателей было много украинцев";

Илья Резник: "В Украине выросло бездуховное, потерянное поколение, пушечное мясо";

Владимир Жириновский: "Украина хуже самой отсталой африканской страны";

Никита Михалков: "Жалеть украинцев нельзя, они зомбированные недоросли. В Украине сейчас тоже самое, что в Германии 30-40-х годов";

Владимир Меньшов: "Русофобская Украина не возродится";

Гарик Сукачёв: "Украина распадётся";

Шура: "Я думаю это не последняя страна, которую мы себе отхватили";

Николай Расторгуев: "Почему украинцы такие тупые? У них зомбированное и злобное общество";

Станислав Говорухин: "Я с брезгливостью отношусь к Одессе. Одесситы - трусливые люди";

Владимир Соловьёв: "Генетически мы другие, вся Украина будет нашей, Украина очистится от фашистской нечисти";

Александр Дугин: "Украинцев нужно убивать, убивать и убивать, это я вам как профессор говорю";

И каждый день уже три года: "Разбомбим, дойдём до Киева, устроим чистки, сделаем второй Алеппо, страна 404, недогосударство, нацисты, фашисты, бандеровцы".

А постоянные насмешки, презрительные прозвища, передразнивание языка, уничижительные и пренебрежительные высказывания в адрес украинских деятелей, культуры и народа?

А отрицание Голодомора?

А десятки тысяч "ополченцев", прущих в Украину из российских городов и сёл, чтобы убивать украинцев?

А отношение к украинской нации сверху вниз, все эти "младшие братья"?

А отрицание Украины в принципе: "Одна семья, один народ?"

А война и аннексия?

А геноцид? А преследования крымских татар?

Я могу приводить поименные цитаты сотнями. Я могу рассказать, как действительно россиянин относится к украинцу. Потому что я живу среди россиян. А относится он к украинцу, как к существу второго сорта, как к неразумному, недалёкому, беспомощному. Будь то лицемерные разговоры в стиле: "мы поссорились, да помиримся" или истошные вопли ненависти об истреблении украинцев по национальному признаку. Внимательно сейчас - почти каждого в России копнуть и вы дороетесь до шовиниста. Махрового или латентного, но - шовиниста, великодержавного имперца, колониалиста.

Шовиниста, который подспудно или явно оправдает аннексию и войну и не забудет возложить всю вину или её часть на украинский народ. Это не новое поветрие - это менталитет, это главная скрепа, так было всегда - воевать, нападать, отнимать, порабощать, унижать, признавать только авторитет силы, возвышаться над другими народами, культурами, странами. Россия безнадёжно больна и кроме усыпления никаких выходов из этой болезни нет.

Александр Тверской

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Накуй они нужны. Пусть приезжают европейцы и американцы, вот кто деиствительно делает шоу-бизнес и популярен на весь мир. Кто простите знает Киркорова , Зверева или "коляску ", вот только мы наверно . Потому что и смотрим эту " эстраду" , ни одного приличного фильма раша за последние годы не выпустила, часто пересматриваю старые совецкие фильмы, потому что из современных могу отметить только масштабные фильмы Михалкова( исторические вродь как)-фсе. Остальное для меня лично или украинская эстрада или зарубежная. Тошнит от рашистского маскарада. Единицы , единицы тех кого хотелось бы слышать и ходить на концерты - Макаревич
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Все надо сделать проще, хотят к нам приехать бабла срубить:
1. Выписать штраф на границе, причем не хилый. Если было до этого ее незаконное пересечение.

2. Должны исполнить Гимн Украины акопелла и с вдохновением, а не промямлить.
3. Вход на территорию Украины только по паролю "Слава Україні!". Без добавки ПТН ХЛО можно обойтись, но по желанию - приветствуется.
4. Подписывают обязательство - часть гонорара (не менее 25%) перечислить на лечение пострадавших от российской агрессии воинов ВСУ, нацгвардии и добробатов.
5. С власовской тряпкой, поскольку нацистская и фашистская символика в Украине запрещена, - не пускать. Даже при выполнении пп.1-4.

P.S. Это не касается рассматриваемой темы, но гастролеров-заробітчан обложить приличным налогом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСейчас идет пересмотр списков запрещенных в Украине российских артистов, - Нищук
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