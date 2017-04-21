 Во Львовской области должностные лица компании присвоили 300 тысяч гривен при поставках протезов инвалидам, - Нацполиция

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, должностные лица одного из предприятий, злоупотребляя служебным положением, в процессе обеспечения населения средствами реабилитации, завысили объемы фактически поставленных средств, вследствие чего безосновательно получили из государственного бюджета более 300 тысяч гривен в виде возмещения из Фонда социальной защиты инвалидов.
"Фонд социальной защиты заключил договор с компанией на поставки протезно - ортопедических изделий на сумму более миллиона гривен. Однако во время проведения проверки было установлено, что лица с инвалидность недополучили указанных изделий, поставляемых указанной компанией, на сумму более 300 тысяч гривен", - рассказала Калиновская.
Она отметила, что в настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.
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Невиданная паника в «банде» Яценюка: Самолеты в срочном порядке вывозят имущество банды за границу
По информации журналиста Виталия Глюдзо, в партии «Народный Фронт» начался невиданный переполох.
По его словам, «реформаторы» начали вывозить имущество (по всей видимости наличные деньги и драгоценности) за границу.
Вот, что говорит журналист Виталий Глюдзо:
«Задержание Мартыненко стало настоящим сюрпризом для паразитов из Народного Фронта. Они до последнего надеялись, что Петя порешает вопрос. Он всегда решал и решает такие вопросы…Он же Президент как не крути, а Президент в нормальных странах всегда решает вопросы за своих (с иронией отмечает журналист). По всей видимости, Президент порешать не мог, слишком влиятельные люди из-за океана начали душить паразитов.
Нет сомнений, что из США дали команду душить реформаторов, но это не странно. Странно, почему НАБУ и СБУ дают возможность Турчинову, Пашинскому, Яценюку, Авакову и другим паразитам спокойно вывозить наличные и драгоценности за границу!!!??? А по моей информации, только за прошедшую ночь сразу несколько чартеров реформаторов были загружены всяким добром и вылетели в Израиль, Польшу и Францию. Нет, конечно это может быть совпадением, что в сторону аэропорта Жуляны всю ночь прибывали дорогущие автомобили на блатных государственных номерах с сопровождением гос.охраны…
Но дело не в имуществе, Яценюку и банде оно в тюрьме не понадобится, а арест самого толстого «кошелька» партии говорит о том, что места для Яценюка и ко. уже приготовлены… Наблюдаем за развитием ситуации» - пишет журналист Глюдзо.
Напомним, вчера был задержан спонсор «Народного Фронта» Николай Мартыненко. На этот раз, чиновника действительно поместили в клетку СИЗО и по всей видимости процесс будет длительным.
Сегодня же стало известно, что по делу Мартыненко задержали еще двух кошельков Народного Фронта.
Также сегодня стало известно, что синхронно с задержанием кошелька Народного Фронта, Онищенко выложил новый компромат на Порошенко где как раз фигурирует Мартыненко. Совпадение?
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