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 Происшествия, За рубежом
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 В результате ДТП в Северной Осетии погибли двое детей из Украины, - "Интерфакс-Юг"

В Ардонском районе Северной Осетии при столкновении иномарки с грузовым автомобилем погибли двое детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в экстренных службах непризнанной республики.

"По предварительным данным, в четверг вечером несовершеннолетний водитель "БМВ не справился с управлением и врезался в грузовой автомобиль. В результате ДТП пассажиры иномарки - брат и сестра 2010 и 2008 года рождения погибли на месте происшествия", - сказал собеседник агентства.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Рейсовый автобус перевернулся на Одесчине, пятеро пострадавших, - Нацполиция. ФОТО

По его словам, водитель иномарки госпитализирован в тяжелом состоянии.

По предварительной информации погибшие дети являлись гражданами Украины, гостившие в Северной Осетии у родственников.
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Деток жалко. Лучше бы слетел в ущелье грузовик с военными.
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...являлись гражданами Украины... боевиками из ОРДИЛОсоса. Так, не?
Как они там оказались ваще?
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ну что за вашу мать?
за рулем когда, мозги включать не нужно?
а тем более когда дети в салоне?
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Водитель сам же - несовершеннолетний. Т.е. ребенок в сущности.

Вопрос другой. Кто доверил несовершеннолетнему везти детей на бмв по горной дороге.
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три - пятнадцать
ну что за вашу мать?
за рулем когда, мозги включать не нужно
=======
А там ребёнок за рулём был.Другое дело,кто его пустил за руль
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Случайно это не родственники "нашего украинца" регионала тедеева( что-то не слышно, окопался аки партизан). И умиляет еще "...за рулем НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ водитель..", а кто за рулят как правило в таком возрасте иномарками, правильно - дети, мажоры!!!
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да не едь, а крадись по обочине, но детей довези......!
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С каких пор Сев. Осетия не признанная республика?
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Ага, более неграмотных и невежественных , чем журналюги, я не встречал. Буквы выучили и всё, образование окончено. Ну, правда, грузчики в порту могут им составить компанию....
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а с тех самых когда из нее кацосвободители унитазы вывезли...
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с какого... украинские дети оказались в осетии?
в сирию, ирак. йемен, добрые мама и папа детей отправить не хотите ли?
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Ну потому что они єтнические осетині. К бабушке в село поехали в Осетию.
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В севернои Осетии ?! То не украинцы , то хохлы
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В разгар учебного года в гостях хз где??? Пешите исчо.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате ДТП в Северной Осетии погибли двое детей из Украины, - "Интерфакс-Юг"
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