 В результате ДТП в Северной Осетии погибли двое детей из Украины, - "Интерфакс-Юг"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в экстренных службах непризнанной республики.
"По предварительным данным, в четверг вечером несовершеннолетний водитель "БМВ не справился с управлением и врезался в грузовой автомобиль. В результате ДТП пассажиры иномарки - брат и сестра 2010 и 2008 года рождения погибли на месте происшествия", - сказал собеседник агентства.
По его словам, водитель иномарки госпитализирован в тяжелом состоянии.
По предварительной информации погибшие дети являлись гражданами Украины, гостившие в Северной Осетии у родственников.
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Как они там оказались ваще?
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за рулем когда, мозги включать не нужно?
а тем более когда дети в салоне?
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Вопрос другой. Кто доверил несовершеннолетнему везти детей на бмв по горной дороге.
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ну что за вашу мать?
за рулем когда, мозги включать не нужно
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А там ребёнок за рулём был.Другое дело,кто его пустил за руль
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в сирию, ирак. йемен, добрые мама и папа детей отправить не хотите ли?
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