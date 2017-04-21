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 Политика Украины
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Все про:визит (2133) Италия (791) КС (1133) Россия (70094) санкции (6039) США (12408) Джентилони Паоло (3)

 Премьер Италии призвал США и ЕС не забывать об "украинском кризисе" и проявлять единство, реагируя на агрессию со стороны РФ

Экономики стран Евросоюза много потеряли на санкциях против России, однако их применение было верным решением в ответ на российскую агрессию в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Италии Паоло Джентилони в ходе визита в США.

"Ни США, ни Евросоюз не должны забывать об украинском кризисе", - сказал итальянский премьер во время выступления в Центре стратегический и международных исследований в Вашингтоне.

"Но мы были правы, реагируя на то, что произошло", - заявил итальянский премьер, говоря об антироссийских санкциях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Италия заинтересованы в обмене опытом противостояния гибридным агрессиям, - Полторак

Джентилони сказал, что Италия и Германия больше всего потеряли от введения санкций против России после того, как она оккупировала украинский Крым и поддержала сепаратистов на Донбассе. Однако он считает, что США и ЕС "не должен проявлять не слабость, а единство" реагируя на агрессию со стороны России".

Напомним, Италия на саммите ЕС 15 декабря заблокировала инициативы продления действующих санкций против России на год, а не на шесть месяцев, а также введения новых санкций за военные преступления в Сирии.

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наша людина не сповживае макароны а тики лапшу и то на уши...
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та ти ні картинки вішати-ні розмовляти українською не вмієш .. краще не берись і канай звідси
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Довольно неудобно их здесь вешать. Для начала картинка должна уже где-то "лежать" (быть закачанной), здесь нужно писать ссылку на неё.
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Це і добре, бо вата тут би завалила всю гілку дебільними картинками.
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В Кацапии проблемы с макаронами? А на счет лапши вы правы - там ее хоть пруд пруди.
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двое бойцов погибли только сегодня.
мыши?
поговорим о братьях?
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Головне - встигати розроджуватись азабочєннастямі і закликами сторін дотримуватись Мінських договорняків
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Криза українська через російську агресію...
Добре,що Європа деколи про це згадує,якби ще діяла активніше...
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Украина это единственное что удерживает агрессора от нападения на ЕС . Но насколько бы небыли храбры украинцы , одни против рашистов не устоят, поэтому только вместе.
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Как Вовочка сейчас плачет о своем кореше и собутыльнике Берлускони! Как ему его не хватает!
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Ну вот. А вы говорите Италия поддерживает рашу. Еще парочка химатак в сирии, выступлений заменителя горящего в аду чуркина в ООН и от раши отвернутся даже их сторонники папуасы.
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иди ботокс взасос цемни - борец... сраный... за мир....
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италия всегда там где сильнее задница виляет,
а ето рашка.
и не брезгует же, Италия.....
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А вот недавно президент Италии говорил совсем противоположное.Он приехал к Плешивому,долго с ним облизывался,говорил о вечной дружбе,а также об укреплении и углублении. Вот кому верить?
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с какого ето бодуна Италия проснулась?
3 года молчала и тут пискнула, за право международное..
так шо с деньгами, Италия?
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Образно, если сравнивать ЕС и СССР, то итальянцы это "чебуреки" при совке... Им главное продать свой товар)) Вах..вах какой спелый пэрсик... а дыня просто сахар..во рту тает, возьми сразу пять..вах красивый девушка)) Прослышав что Трампушка за поддержку своей политики предложил Китаю торговые преференции итальянский премьер сразу понял что надо "лить" в уши США... Торгаши...ничего личного)
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Премьер Италии призвал "учить уроки" Рейгана, выстраивая отношения с РФ

Премьер Италии призвал США и ЕС не забывать об "украинском кризисе" и проявлять единство, реагируя на агрессию со стороны РФ - Цензор.НЕТ 7728

"Когда вы взаимодействуете с Россией, они (РФ - ред.) показывают свою слабость, потому что, к сожалению, их экономика очень слаба. То, что произошло в 80-е годы, очень интересно. Мы должны изучать то, что произошло в 80-е, учить уроки Рональда Рейгана", - заявил Джентилони, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
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Не "украинский кризис",а прямая агрессия с аннексией Крыма и оккупацией трети Донбасса.
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Чому тоді так багато італійських політиків поперлися в Крим на економ форум?!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПремьер Италии призвал США и ЕС не забывать об "украинском кризисе" и проявлять единство, реагируя на агрессию со стороны РФ
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