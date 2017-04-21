 Премьер Италии призвал США и ЕС не забывать об "украинском кризисе" и проявлять единство, реагируя на агрессию со стороны РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Италии Паоло Джентилони в ходе визита в США.
"Ни США, ни Евросоюз не должны забывать об украинском кризисе", - сказал итальянский премьер во время выступления в Центре стратегический и международных исследований в Вашингтоне.
"Но мы были правы, реагируя на то, что произошло", - заявил итальянский премьер, говоря об антироссийских санкциях.
Джентилони сказал, что Италия и Германия больше всего потеряли от введения санкций против России после того, как она оккупировала украинский Крым и поддержала сепаратистов на Донбассе. Однако он считает, что США и ЕС "не должен проявлять не слабость, а единство" реагируя на агрессию со стороны России".
Напомним, Италия на саммите ЕС 15 декабря заблокировала инициативы продления действующих санкций против России на год, а не на шесть месяцев, а также введения новых санкций за военные преступления в Сирии.
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мыши?
поговорим о братьях?
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Добре,що Європа деколи про це згадує,якби ще діяла активніше...
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а ето рашка.
и не брезгует же, Италия.....
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3 года молчала и тут пискнула, за право международное..
так шо с деньгами, Италия?
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маловато!Ё
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"Когда вы взаимодействуете с Россией, они (РФ - ред.) показывают свою слабость, потому что, к сожалению, их экономика очень слаба. То, что произошло в 80-е годы, очень интересно. Мы должны изучать то, что произошло в 80-е, учить уроки Рональда Рейгана", - заявил Джентилони, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
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