 Враг 47 раз обстрелял позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, противотанковые гранатометы, танки и БМП, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
"Ситуация в районе проведения АТО обострилась.За минувшие сутки подразделения российско-оккупационных войск 47 раз открывали огонь в сторону украинских защитников", - сказано в сообщении.
По данным штаба, наиболее сложная ситуация была на донецком направлении. Так, защитников Авдеевки боевики обстреливали из танков, минометов калибром 120 мм и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По позициям вблизи шахты "Бутовка" противник применял танки, минометы калибром 82 мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, по защитникам Верхнеторецкого и Луганского - минометы калибром 82 мм, вооружение БМП и пулеметы. Опорные пункты украинских защитников в Камянке, Зайцево и Песках обстреливал из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, позиции в Майорском и Новгородском - из гранатометов, а Троицкое - из пулеметов и стрелкового оружия.
"На приморском направлении, из минометов калибром 82-мм и гранатометов враг вел огонь по защитникам Марьинки и Красногоровки. Защитников Широкино и Водяного накрывал огнем БМП и гранатометов различных систем. По позициям морских пехотинцев под Павлополем и Талаковкой бил из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров, а по опорным пунктах в районе Новогригорьевки из пулеметов крупных калибров. Вблизи Лебединского и Водяного активизировались вражеские снайперы", - говорится в сообщении.
На луганском направлении боевики обстреливали Катериновку из минометов калибром 82 мм и автоматических гранатометов, Новозвановку - из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, Донец - из автоматических гранатометов.
Как сообщалось ранее, 19 апреля боевики 18 раз обстреляли позиции сил АТО.
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Нехай Господь береже українське воїнство і дарує йому перемоги.
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Подозрительно хорошо...
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Який барига йому платить?
Він то закриває коментарі, то не випускає новини про тотальну корупцію в Україні!
То вілли шок охуйла в іспанії не показує, то шокодітей в англіях не розміщує статті!
ДУМАЄТЕ ЦЕ ВИПАДКОВІСТЬ?
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БАРИГО лфпєцько-офшорний!
Скажи своїм браткам-терористам що Україна не простить НІКОЛИ ці убивства їм і тобі покидьок!
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"..головы Северодонецка, Рубежного, Дружковки, Мариуполя, Курахово, Доброполье, которые сотрудничали с боевиками, сейчас не испытывают проблем с украинским законодательством, более того, происходят попытки вернуть во власть и других сепаратистов и коллаборационистов, которые после изгнания боевиков поначалу отсиживались."
http://pl.com.ua/na-ukrainskom-donbasse-zreet-separatistskij-putch-zhurnalist/
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А в это время в будке Петра Порошенко считают бабло....
Прикольно, что законно этого Легитимного-2 снять невозможно.
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Надо на Банковой установить громадный дисплей на крыше и каждый день показывать количество раненых и погибших за день.
Что бы каждый хозяин нашей жизни,когда приезжает типа на работу или на стрелку к хозяевам,видел и помнил-отольются им наши слезы.Тока,по всей видимости,не в этой жизни... А жаль....
А МЫ ? Будем подствлять врагу левую щеку ..
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