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Все про:обстрел (6050) штаб (583) Донбасс (14197) Антитеррористическая операция (16505) Авдеевка (1454) Широкино (417)

 Враг 47 раз обстрелял позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, противотанковые гранатометы, танки и БМП, - штаб

За прошедшие сутки боевики совершили 47 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

"Ситуация в районе проведения АТО обострилась.За минувшие сутки подразделения российско-оккупационных войск 47 раз открывали огонь в сторону украинских защитников", - сказано в сообщении.

По данным штаба, наиболее сложная ситуация была на донецком направлении. Так, защитников Авдеевки боевики обстреливали из танков, минометов калибром 120 мм и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По позициям вблизи шахты "Бутовка" противник применял танки, минометы калибром 82 мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, по защитникам Верхнеторецкого и Луганского - минометы калибром 82 мм, вооружение БМП и пулеметы. Опорные пункты украинских защитников в Камянке, Зайцево и Песках обстреливал из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, позиции в Майорском и Новгородском - из гранатометов, а Троицкое - из пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки двое украинских воинов погибли, восемь получили ранения, - штаб АТО

"На приморском направлении, из минометов калибром 82-мм и гранатометов враг вел огонь по защитникам Марьинки и Красногоровки. Защитников Широкино и Водяного накрывал огнем БМП и гранатометов различных систем. По позициям морских пехотинцев под Павлополем и Талаковкой бил из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров, а по опорным пунктах в районе Новогригорьевки из пулеметов крупных калибров. Вблизи Лебединского и Водяного активизировались вражеские снайперы", - говорится в сообщении.

На луганском направлении боевики обстреливали Катериновку из минометов калибром 82 мм и автоматических гранатометов, Новозвановку - из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, Донец - из автоматических гранатометов.

Как сообщалось ранее, 19 апреля боевики 18 раз обстреляли позиции сил АТО.
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парни, насыпьти им так, чтоб рога поотлетали
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Александр Чернов‏ @Utilizator_ 2 ч.2 часа назад

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#ДНР #Донецк облтравма: за сутки 7 раненых орков, 1 сдох в приемнике, 2- близки к Враг 47 раз обстрелял позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, противотанковые гранатометы, танки и БМП, - штаб - Цензор.НЕТ 5653 По рассказам орков- выхватывали ответку с обеда на ЯБП
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БАБЛА или ШОКОЛАДА? Поясните позицию. ПРИМЕР: "618 000 тонн антрацита закупила Украина в текущем октябре на «временно неконтролируемых территориях». 15 ноября, директор по логистике "ДТЭК Энерго" Орест Логунов официально сообщил об этом достижении журналистам." (читайте на здоровье: Украина купила рекордное количество угля у… террористов )
Враг 47 раз обстрелял позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, противотанковые гранатометы, танки и БМП, - штаб - Цензор.НЕТ 9353
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Коли ми вже від тої агресивної русні позбавимось...
Нехай Господь береже українське воїнство і дарує йому перемоги.
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Звісно коли! Коли БАБЛО усе загребе Головнокомандуючий... Тобто НІКОЛИ (за його життя).
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Там ниже у вас так хорошо получилось говорить от имени россиян...
Подозрительно хорошо...
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Цензор, почему комментарии закрыли в новости о погибших сегодня ???????? Какой позор !!! Боитесь, что рассеяне проклятия получат ??? На кого работаете Бутусовы ???
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Майже завжди закривають рос.версію.Ходіть на українську.
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Россиянам глубоко плевать на цензор - у них своя страна, жизнь и сайты новостей.
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Якби було плэвать на нас....відчепились би від України !!! А то тільки й розмов---як там в Україні що там в Україні !!! Всі новини на раше про Україну !!! Не несіть нісенітнию, що у раші своя країна новини....Але дії говорять, що навпаки---расєянам є діло до тих, хто не хоче підпадати під їх владу, не хоче бути їх власністю....манія величі....расєя смертельно хвора і хвороба ця-------------РАШИЗМ !!!!!!!!!!!
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а 30 срібняків бутусовв звідки отримує?
Який барига йому платить?
Він то закриває коментарі, то не випускає новини про тотальну корупцію в Україні!
То вілли шок охуйла в іспанії не показує, то шокодітей в англіях не розміщує статті!
ДУМАЄТЕ ЦЕ ВИПАДКОВІСТЬ?
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Петро, а чому б вам не заверіщати на увесь Світ про обстріли, як це було у червні 15-го, спалити нахрін там усіх і все, торба маскавітам та бурято-кадирівцям...- вони з одного лайна зліплені!!!!
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Полное впечатление, что ВСУ работают мишенями в тире. Зачем же столько денег на них тратить? Поставьте фанерные щиты и дело с концом!
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говорять що дружки бариги вчора покалічили 8 чоловік і убили ще 2 Героїв України!
БАРИГО лфпєцько-офшорний!
Скажи своїм браткам-терористам що Україна не простить НІКОЛИ ці убивства їм і тобі покидьок!
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На украинском Донбассе зреет сепаратистский путч, - журналист
"..головы Северодонецка, Рубежного, Дружковки, Мариуполя, Курахово, Доброполье, которые сотрудничали с боевиками, сейчас не испытывают проблем с украинским законодательством, более того, происходят попытки вернуть во власть и других сепаратистов и коллаборационистов, которые после изгнания боевиков поначалу отсиживались."
http://pl.com.ua/na-ukrainskom-donbasse-zreet-separatistskij-putch-zhurnalist/
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Вы считаете обстрелы, раненых и павших?

А в это время в будке Петра Порошенко считают бабло....
Прикольно, что законно этого Легитимного-2 снять невозможно.
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Вася Тюбетейкин
Надо на Банковой установить громадный дисплей на крыше и каждый день показывать количество раненых и погибших за день.

Что бы каждый хозяин нашей жизни,когда приезжает типа на работу или на стрелку к хозяевам,видел и помнил-отольются им наши слезы.Тока,по всей видимости,не в этой жизни... А жаль....
А МЫ ? Будем подствлять врагу левую щеку ..

Враг 47 раз обстрелял позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, противотанковые гранатометы, танки и БМП, - штаб - Цензор.НЕТ 3106
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг 47 раз обстрелял позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, противотанковые гранатометы, танки и БМП, - штаб
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