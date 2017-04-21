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 Германия планирует разработать программу помощи для переселенцев по поиску работы и переквалификации, - МинВОТ

Германия намерена разработать программу для внутренне перемещенных лиц в Украине по поиску работы, получению новых профессиональных навыков и переквалификации.

Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития решило оказать поддержку пострадавшим от военного конфликта в Украине, прежде всего ВПЛ. Цель нашей миссии выяснить, как может быть реализовано это решение и на основании собранной нами информации будет разработана соответствующая программа помощи, рассчитанная на 4 года", - говорится в сообщении со ссылкой на слова представителя миссии Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) Рейнхарда Ханнешлегера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На официальный учет поставлено 1,587 млн переселенцев из зоны АТО и Крыма, - Минсоцполитики

Отмечается, что программа будет сконцентрирована на поисках работы, получении новых профессиональных навыков или переквалификации для наибольшего соответствия реальной ситуации на рынке труда переселенцами.

Как сообщалось, Германия намерена выделить 4,5 млн евро гуманитарной помощи переселенцам с Донбасса до июля 2019 года.



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Якщо кількість реальних робочих місць на Україні скорочується, то ніяка "програма по їх пошуку" - не допоможе........
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если "рабочее место" дает тебе зарплату в 4500, а "коммуналка" 2500...
то пусть немцы и поработают на таких местах
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Короче понятно, будет искать программистов, физиков, химиков и так далее. Видать боятся что Польша всех пособирает, а им одни сирийцы останутся.
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Рабочих мест у чинуш пррибавитца, точняк!!!
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Ага, німці люди прості - вони курси перекваліфікації організують українською мовою. Бо по наївності вважають, що всі в Україні дотримуються вимог Конституції.
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Высококвалифицированные и самi cобi раду дадуть!
А ем,кто хочет больую зряплату за "посидеть 8 часов" - это не поможет!
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а россия скажет, что немцы вмешиваются во внутренние дела Украины.
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когда сотрут все грани национальностей в цивилизованом мире,будет одна национальность своего рода "пролетарии"....
это им очень нужно,потому всю Европу заселяют Азией делая для этого войны
.
это будет полной победой богоизбхганых над народами и самой природой человека
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Ага ви їм і роботу шукайте,і їхнім дітям вступ до вишів без ЗНО.Коротше знову починаються привілеї для бидла-будуть сепари права качати,як і вдома ,розповідаючи ,що вони шахтарі і їх шахта всю Україну годувала.
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У мене хлопець з Донеччини гаража знімає.Людина програмістом працює,і ніяка програма цому не треба-давно вже знайшов роботу та адаптувався.Певне як і більшість спеціалістів,зварювальників або будівельників чи водіїв.А ті хто звикли штани протирати- ото певне для них програма.
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заграница нам поможет... а наши-то что, ведь центров занятости в Украине - до хрена, там работает туева хуча "специалистов" по трудоустройству, с зарплатой, между прочим, к которым нужно ходить отмечаться и совать деньги, чтоб выдали тебе "тайну" про "место только для вас"...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГермания планирует разработать программу помощи для переселенцев по поиску работы и переквалификации, - МинВОТ
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