 Германия планирует разработать программу помощи для переселенцев по поиску работы и переквалификации, - МинВОТ

Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития решило оказать поддержку пострадавшим от военного конфликта в Украине, прежде всего ВПЛ. Цель нашей миссии выяснить, как может быть реализовано это решение и на основании собранной нами информации будет разработана соответствующая программа помощи, рассчитанная на 4 года", - говорится в сообщении со ссылкой на слова представителя миссии Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) Рейнхарда Ханнешлегера.
Отмечается, что программа будет сконцентрирована на поисках работы, получении новых профессиональных навыков или переквалификации для наибольшего соответствия реальной ситуации на рынке труда переселенцами.
Как сообщалось, Германия намерена выделить 4,5 млн евро гуманитарной помощи переселенцам с Донбасса до июля 2019 года.
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то пусть немцы и поработают на таких местах
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А ем,кто хочет больую зряплату за "посидеть 8 часов" - это не поможет!
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это им очень нужно,потому всю Европу заселяют Азией делая для этого войны
.
это будет полной победой богоизбхганых над народами и самой природой человека
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