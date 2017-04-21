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 За прошедшие сутки двое украинских воинов погибли, восемь получили ранения, - штаб АТО

Двое украинских военнослужащих погибли, восемь были ранены в ходе АТО 20 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

"За прошедшие двое украинских воинов погибли, еще восемь военнослужащих получили ранения", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миссия ОБСЕ зафиксировала 170 взрывов на Донбассе 19 апреля

Как сообщалось ранее, 19 апреля боевики 18 раз обстреляли позиции сил АТО.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки двое украинских воинов погибли, восемь получили ранения, - штаб АТО
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