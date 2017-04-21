 За прошедшие сутки двое украинских воинов погибли, восемь получили ранения, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
"За прошедшие двое украинских воинов погибли, еще восемь военнослужащих получили ранения", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, 19 апреля боевики 18 раз обстреляли позиции сил АТО.
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