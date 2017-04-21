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Все про:Париж (340) Франция (1825) ИГИЛ (493)

 Ответственность за стрельбу в центре Парижа взяло на себя "Исламское государство", - Reuters

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Париже.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на связанное с террористами новостное агентство Amaq.

В ИГ назвали нападавшего одним из боевиков группировки, заявив, что он - бельгиец по имени Абу Юсиф.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в центре Парижа неизвестные открыли огонь по полицейским, 1 правоохранитель погиб.

Президент Франции Франсуа Олланд назвал эти события "террористической атакой".
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тоесть кремль? накуя исламистам взрывать париж? Зато у кремля есть тысяча причин начать террор в Европе.
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Во Франции точно есть- а причина * Мистраль*.Да ещё 2 !!!!!!!!
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французы только вчера заявили , что на днях предоставят доказательства , что именно Башарка применил химоружие в Сирии....Ну а ИГИЛ по команде шо хочь на себя возьмет..там практически все военное командование выпускники парашских вузов военных...
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исламское гос-во хоть ответственность на себя берет, а подло-трусливое кацапское гос-во гадит больше всех и мычит только "этонемы" и "ихтамнет"
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Автомат Калашникова не взрывается, он стреляет.
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Ле Пен попадет во второй тур, а дальше проиграет по-любому. кацапам нужны теракты по масштабнее, типа грязных бомб и всего такого
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да пережили европейцы "красные бригады" ИРА. басков. ссср. переживут и это недоразумение.
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почему при том что в Украине АТО , как терракт квалифицируют только обстрел гражданских ?
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Вот кому не известно, что между французами и бельгийцами существует напряжённость националистического характера? А тут , как раз, бельгиец убивает французов. Такая грубая работа похожа на гру рф
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потому что у лепенихи два врага Брюссель и игил.
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Заметьте эта так называемая ответственность, звучит чуть ли не еженедельно , ну что то на подобие сомалийских пиратов которые просто за-ли всё цивилизованное общество, а результаты при чёрном были ну на 2 с + с натяжкой(шапочку не ту носил) , уважаемый дядька Трамп флаг в руки и покажи всем в натуре , что значит Белый республиканец, у которого не загорелые африканские мозги
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОтветственность за стрельбу в центре Парижа взяло на себя "Исламское государство", - Reuters
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