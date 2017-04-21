 Ответственность за стрельбу в центре Парижа взяло на себя "Исламское государство", - Reuters

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на связанное с террористами новостное агентство Amaq.
В ИГ назвали нападавшего одним из боевиков группировки, заявив, что он - бельгиец по имени Абу Юсиф.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в центре Парижа неизвестные открыли огонь по полицейским, 1 правоохранитель погиб.
Президент Франции Франсуа Олланд назвал эти события "террористической атакой".
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