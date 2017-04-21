 В деле Мартыненко, задержан второй фигурант, - НАБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ.
В сообщении отмечается: "20 апреля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали второго подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 ("Создание преступной организации"), ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины. В данный момент решается вопрос уведомления задержанного о подозрении.
По версии следствия, задержанный обеспечивал координацию между компанией-посредником и ГП "Востгок". Это лицо также известная как фигурант другого уголовного производства относительно нанесения убытков ПАО "Одесский припортовый завод" в размере 205 миллионов гривен, расследование которого детективы НАБУ завершили в декабре прошлого года. Дело ПАО "ОПЗ" рассматривается в суде, а указанное лицо имеет статус обвиняемого.
Напоминаем, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений.
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Федерації самбо, дзю-підчас і дзю-після чекають своїх президентів.
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До сих пор пока что не сел за это Кравчук,куЧМО, гниломордый Ющь.....
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