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Все про:запрет (1073) Россия (70090) секта (33)

 Верховный суд РФ назвал "свидетелей Иеговы" экстремистами и запретил их деятельность в стране

Верховный суд России признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, ликвидировал и запретил ее деятельность на территории страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.

Также суд обратил имущество организации в доход государства.

Таким образом были удовлетворены исковые требования Минюста России.

В самой организации заявили, что будут обжаловать это решение.

Ранее Минюст потребовал конфисковать имущество российской головной организации "Свидетелей Иеговы" и приостановил ее работу в связи с экстремистской деятельностью.

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Так вже б всіх християн заборонили, яка там між ними різниця!
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"Свідки" - дуже прилиплива секта. Мені довелося прожити цілий тиждень у невеличкому американському селищі де 90% були "свідки". Скажу вам, прожити місяць серед комуняк було би легше ніж тиждень серед тих вар'ятів. Їхнє кредо - лізти до всіх в усі лузи і пропагувати певну кількість годин за тиждень. "Ваша віра є поганська, тільки ми пізнали істину а ви всі помрете в Армагедоні. Ми не є сектою, оскільки слово "секта" означає "частка", а наша віра є неподільною бла бла бла". Американці не соромляться обливати їх водою, спускати на нах псів.
До речі свідки - ніякі не християни, це психічно хворі люди.
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работал у нас когда то один иегова. недолго правда))) только приняли на работу, а его через три часа уже нет. бросились искать, а он сидит за территорией фирмы в чистом поле в наушниках проповеди слушает и одуванчики сдувает...
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Та і клікуши тоже хороши -
Стоять на цвинтарі, простягши загрібайла,
А як не даш їм грошей, то січас обматюкають
І плюнуть на пальто, шо і хімчисткаПотім не почистить
(с)
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Класний нік "Папазол" Це здається архаїчні дешеві ліки для гіпертоніків із соціального дна? Ти гляди, не нервуй надміру, бо шляк трафить.
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Та ні, я зол, тому що такі дебіли як ти позорять Неньку.
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Якби ви, свідки, вміли тусуватися замкнено і тихо, ніхто би вас не чіпав. А з вашим ідіотським стилем життя вас справедливо позиціонують як тоталітарну секту. Годі розвозити тут шмарклі. недарма американські українці, здебільшого греко-католики вас ненавидять. І поляки, римо-католики теж.
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Якщо ти нерозумієшь у чому питання і починаєшь нести тут херню про ненависть одних віруючих до інших, виправдовуя московських попіп, то хто ти? Москаль?
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Риторика кацарыла..только с переводом на Украинский.
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Пуссть беснуются. Зачем их Запрещать ? По какому праву им можно запретить их вероисповедание ? Это средневековая дикость , фашизм.
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Нехай гоміки займаються задньоприводним сексом. Тільки не лізуть до натуралів і не піаряться. Те саме можна порадити свідкам. Якщо гоміків я сприймаю як анекдотичних персонажів, то свідки свого часу конкретно мене дістали. Вони забули спитати - чи хочу я слухати їхню херню? Я їм свою віру і світогляд не нав'язував. Ну там, в їхньому кодляку, я був "один у полі", а тут, у своїй країні, я не соромлюся за нагоди висловити їм усе що я про них думаю.
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Путлер боится любых свидетелей своих преступлений. Даже свидетелей Иеговы.
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Вот так 170 000 человек вмиг оказались "вне закона" - свобода вероисповедания, чего уж
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Прочитайте мій пост трохи вище. Будете знати що робити якщо до вас припхаються непрохані агітатори з цієї секти.
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В мене є знайомі свідки. Допускаю, що хтось із них може бути надто нав'язливим. Але це жодним чином не може бути виправданням тому, аби назвати їх "екстремістами". Якщо, звичайно, ви не з Росії)
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Мабуть ваші знайомі - відносно "тихі" свідки. І ви маєте можливість з ними не бачитися і не спілкуватися, коли самі того не хочете. А мені не було куди він них втекти окрім двох кросів на день. Між іншим, наприкінці 80-х - початку 90-х поляки не соромилися давати люлей "свідкам", які влаштовували свої шабаші на польских стадіонах.
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Нумо, підвищуй градус, підвищуй. Читай мовчки свої "Watchtower" i "Awake" тільки не лізь до тих зто знає які ви, "witness", чмошники за своєю натурою.
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Так ти, я бачу, вже читав "Watchtower" i "Awake". Тепер ти проклят. Сатана йде до тебе.
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Я не читаю подібну херню. Запам'ятав назви і поліграфічний стиль обкладинок виключно для того щоби розпізнавати тих 3,14здоватих на вулицях. Таку ж відразу відчуваю до різних там хабардистів, аделаджі, мунтяна та інших ідіотів. Все, відчепися. Ти мені нецікавий.
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Госдуму раиси давно уже международный суд должен был объявить террористической организацией . Там доказательств выше головы . То один придурок предлагает сапоги мыть в Индийском океане, другой предлагает все посыпать радиоактивным пеплом,третьи воевать в Украине против НАТО которого в Украине нет......
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Иеговисты теперь враги. что они им сделали? здоровый образ жизни и послушание? рашка на всю голову ебнул.сь.
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Мне интересно - ты не понимаешь до конца или таки из идейных фашистов?
Это ведь не заперт собраний, пропаганды своей веры - это запрет на САМИ религиозные убеждения. Что теперь делать челу этой веры при вызове в мусарню и вопрос следака -"Ты иеговист?"Врать? Сказать правду - срок за экстремизм...
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Мені глибоко начхати і на проблеми свідків і на проблеми кацапів взагалі.
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Человек которому начхать не пропагандирует веронетерпимость..ты сколько постов наляпал - какие они хреновые, потому как навязчивые?
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Хотів би я подивитися на тебе якби, скажімо, до тебе регулярно чіплялися би гоміки. Чи наркоторгівці. Я маю право на власну думку. Я дізнався хто такі свідки і вважаю своїм обов'язком пояснити людям що це не якісь невинні адвентисти чи мормони, а конкретні чмошники і шахраї.
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Ха-ха , духовні скрєпи ? ну ну "на бутилку зі словами чячня круто сідать треба... гундяйське плем'я все одно має паству в мільйони - з пінгвінів раптом що. з ними ще простіше хоча мабуть простіше, навіть лосьйона для ванн на спирті не треба
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НЕ ДУМАЛ, ЧТО СКАЖУ ЭТО ПО ОТНОШЕНИЮ К РАШКЕ, НО ИМЕННО ЭТОТ ШАГ ОДОБРЯЮ.
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Главные слова в твоем изречении - НЕ ДУМАЛ
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ВЫРВАЛ СЛОВА ИЗ КОНТЕКСТА?
"ЧХАТЬ Я ВАМ НА ГОЛОВУ"
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Запретить лишив регистрации как общественной организации даже юридичекими манипуляциями - это одно, а одним решением суда сразу 150 тысяч сделать экстремистами...
И начнут парашские мусора себе звезды на погоны борьбой с экстремизмом зарабатывать, или ты думаешь они после указа перестанут собираться на моления ?
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ОДНО ДЕЛО НАМЕРЕНИЯ, А ДРУГОЕ ДЕЛО - ИСПОЛНЕНИЕ.
НЕ ЗНАЮ БОЛЕЕ НИ ОДНОЙ КОНФЕССИИ, КОТОРАЯ БЫ ВСЕХ ДОСТАВАЛА, ПОЭТОМУ С ПОДОБНЫМ РЕШЕНИЕМ СОГЛАСЕН. ОТ ЗАПРЕТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКТ ПОКА ЕЩЕ НИКТО НЕ УМИРАЛ.
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Запрет -да, я и сам от них далеко не в восторге - но обвинение в экстремизме....
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От так...Майно зарегистрированной общественной организации раз - и стало государственным.Кто там на очереди?
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В основном согласен с Berko Berko,"свидетели" виноваты лишь в том что бывают излишне навязчивы.Просто они верят,что если набегают определённое количество часов,навязывая другим слово Божье,тем самым они заработают себе спасение и путь в рай.Но называть их за это экстремистами просто смешно."Также суд обратил имущество организации в доход государства"-вот где в действительности собака зарыта.Просто нужные люди положили глаз на их имущество(коего,верится,немало,глядя на то,какой большой и красивый у них дом молитвы у нас на районе)
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Ну если навязчивость главный аргумент - тогда следующими должны запретить цыган, как и предыдущий фюрер старался.
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Вони не екстремісти, вони є тоталітарною сектою. В кацапстані вистачає своїх "тоталітаристів", благо, я з такими не перетинався.
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Ну ти хворий. Вони тебе затоталітарили, бачу, конкретно.
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Бачу що ти предметно хворий на голову. Я не підпускаю у свій життєвий простір ніяких проповідників. Ніхто не має права нав'язувати мені своїх тарганів. А тепер пшол нах, убоге.
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Це ти пшов, укрїномовний кацап! Ти обгадив людей, які незкорились рашистькой пропаганді, за шо їх і закрили. А ти, гнидо, гівно на них льєшь. Курво.
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Мне лично до лампочки свидетели Еговы потому как это не более чем развод,скажу просто религиозная коммерческая структура, (не согласны убедитесь сами , к стати они именно абсолютно новое течение, по скромному выбиванию бабок из населения цивилизованным способом после вливания нового програмного обеспечения в старую церковную флешку ,у кого есть сомнения пожалуйста пробуйте и отпишитесь ),с другой стороны каждый погибший Украинский воин за нашу долю, это большая беда для всей украинской нации, ибо там как раз погибают , лучшие парни нашей страны в отличие от противоположной стороны и здесь почему то эта новая церковь не при делах и не разу не помогла , может кто то из вас наблюдал, что то противоположное, докажите тогда соглашусь ,что ошибся
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Та... Иеговисты йопнутые. Они, например, запрещают переливание крови, даже умирающему человеку. Были совершенно дикие случаи: жена во время родов потеряла сознание и умирала, врачи сказали мужу "или-или", он дал согласие на переливание, так она потом с ним гигантский скандал устроила (не помню, развелась или нет).
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Он не отличает иеговистов от саентологов. Ему главное, что(о, ужас!) - "они не такие как я!!!"
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Не дают ху....лу покоя лавры Гитлера! Так же кончит.
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Чем они хуже католиков-педофилов? Или православных монахов и монахинь, которые в пещерах гниют, молясь иконам? Или лицемерам, празднующих Пасху, при этом ворующих, лгущих, изменяющих своим брачным спутникам? Или проповедникам, живущих в роскоши, как у Христа за пазухой?
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Давайте запретим УПЦ МП в Украине за экстремизм. Раша ничего не скажет - это же борьба с экстремизмом. Я сам не люблю сведетелей Еговых, но ё моё. Т.е. чеченцы в воздух стреляют в центре города - это норм, а бабушка пришла "грузить" о Боге - екстремист
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Свидетели иеговы - типичная секта по выкачиванию денег и квартир наивных граждан.
Мозги обрабатывают так, что не вылечишь !!
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Та не бреши! Давай уже - Слава путену. И московским попам.
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Саме так. У Штатах це масова індустрія. Саме це було причиною мого потрапляння до їхнього кубла. Я не юрист і моя англійська мова обмежена, але я писав на диктофон сумну розповідь старенької бабулі (українки, православної) і фотографував її документи. Свідки втравили її в аферу, вона продала маленький будиночок після смерті свого чоловіка і після солодких "пісень" свідків вклала гроші в якийсь сумнівний банк. Банк гавкнувся і бабуля зрозуміла що їй буде важко вирватися з домівки свідків, ставлення яких до неї кардинально змінилося після того як банк нібито гавкнувся. Благо, українська діяспора проявила активність і наполегливість і витягла бабульку з тієї багнюки, поселивши до пристойного пансіонату для старих. І частину грошей вдалося відсудити.
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А цыгане ведут асоциальный образ жизни и нигде не работают, кочуют...
Давай завтра расстреливать начнем? Можно табора танками давить для экономии патронов...Они ведь практически воры и мошенники, так на упреждение и в борьбе с беззаконием...Уже такое проходили...
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Секту "свідків Єгови" придумали американці. Іхнє центральне кубло знаходиться у Брукліні, Нью Йорк. На даху великий напис "Watchtower" (вартова вежа). Їхня психіка явно деформована - від паранойї і до неврозів нав'язливих станів. Тут "граються у політкоректність" ті, кому ніколи не доводилося від них відбиватися. Коли я в Штатах "включав дурника" типу "моя твоя не понімай", тут же знайшли українку і беларуску, які заспівали зрозумілими для мене мовами. І лише один афро на ім'я Дерек (рок-музикант) проявив інтерес до горілки з перцем і за півгодини він навчився пити її не розводячи содою і тоніком.
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А еще эти сектанты паразитируют на человеческом горе. У нас в городе стояли прямо под онкологией и приставали к людям . Цинизм в высшей степени !!!
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Путлер посягнул на свободу вероисповедания. Вопрос только в том, кто следующий?
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Хочеш - бань, хочеш - сусідку єбань. В моїх очах ти чмо незалежно від національності та числа мов якими ти володієш. Чмо - тому що свідок. В Штатах тебе давно би облили водою / спустили би собак. Так слід вчиняти з будь-якими нав'язливими "агітаторами". В тому числі з комуняками.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВерховный суд РФ назвал "свидетелей Иеговы" экстремистами и запретил их деятельность в стране
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