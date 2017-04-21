 Верховный суд РФ назвал "свидетелей Иеговы" экстремистами и запретил их деятельность в стране

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.
Также суд обратил имущество организации в доход государства.
Таким образом были удовлетворены исковые требования Минюста России.
В самой организации заявили, что будут обжаловать это решение.
Ранее Минюст потребовал конфисковать имущество российской головной организации "Свидетелей Иеговы" и приостановил ее работу в связи с экстремистской деятельностью.
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До речі свідки - ніякі не християни, це психічно хворі люди.
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Стоять на цвинтарі, простягши загрібайла,
А як не даш їм грошей, то січас обматюкають
І плюнуть на пальто, шо і хімчисткаПотім не почистить
(с)
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Это ведь не заперт собраний, пропаганды своей веры - это запрет на САМИ религиозные убеждения. Что теперь делать челу этой веры при вызове в мусарню и вопрос следака -"Ты иеговист?"Врать? Сказать правду - срок за экстремизм...
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"ЧХАТЬ Я ВАМ НА ГОЛОВУ"
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И начнут парашские мусора себе звезды на погоны борьбой с экстремизмом зарабатывать, или ты думаешь они после указа перестанут собираться на моления ?
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НЕ ЗНАЮ БОЛЕЕ НИ ОДНОЙ КОНФЕССИИ, КОТОРАЯ БЫ ВСЕХ ДОСТАВАЛА, ПОЭТОМУ С ПОДОБНЫМ РЕШЕНИЕМ СОГЛАСЕН. ОТ ЗАПРЕТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКТ ПОКА ЕЩЕ НИКТО НЕ УМИРАЛ.
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Мозги обрабатывают так, что не вылечишь !!
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Давай завтра расстреливать начнем? Можно табора танками давить для экономии патронов...Они ведь практически воры и мошенники, так на упреждение и в борьбе с беззаконием...Уже такое проходили...
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